En vivo: No. 23 Washington Huskies en Wisconsin: actualizaciones, puntajes, cómo mirar

No. 23 Washington Huskies (6-2, 3-2) en Wisconsin (2-6, 0-5)
13:30 | Estadio Camp Randall | Madison, Wisconsin. TV: Red Diez Grandes | Radio: DeportesRadio 93.3-FM KJR
Saltar a: Actualizaciones en vivo » | Comentarios »
Los Huskies visitan a los Badgers, cuya ofensiva ha tenido problemas esta temporada en medio de una letanía de lesiones, incluida la del mariscal de campo. Esto es lo que debe mirar.
Una lesión en la rodilla mantuvo a Zaydrius Rainey-Sale fuera hasta el 10 de octubre, cuando hizo su tan esperado debut en el fútbol universitario con la Universidad de Washington. Casi un mes después, se ha convertido en una parte clave de la rotación de apoyadores de la Universidad de Washington.
El estudiante de primer año de la Universidad de Washington, Zaydrius Rainey-Sale, tiene un impacto después de su debut retrasado
Zaydrius Rainey-Sale no vino a la Universidad de Washington para mirar desde el margen.
El verdadero apoyador novato de 6 pies 3 pulgadas y 225 libras tuvo oportunidades de llegar a cualquier parte. Fue el prospecto mejor calificado en el estado durante el ciclo de reclutamiento de 2025. Un prospecto de cuatro estrellas, según el ranking compuesto de 247Sports, que tuvo ofertas de programas en cada una de las conferencias Power Four.
Rainey-Sale (pronunciado Sah-LAY) eligió a los Huskies, en gran parte debido a la reputación del entrenador Jedd Fisch de jugar con verdaderos estudiantes de primer año. Jugar cerca de su familia y su comunidad en Tacoma, por supuesto, fue una ventaja. Pero vestirse con camiseta roja nunca fue parte de su plan.
“Sabía que no estaba destinado a estar al margen”, dijo Rainey-Sale el martes. “Sentí que estaba ansioso”.
LEER MÁS >>>
—Andy Yamashita
UW Huskies vs. Wisconsin: Claves del partido, cómo verlo y predicción
¿Quién juega como mariscal de campo?
Los Badgers comenzaron la temporada con una imagen clara como mariscal de campo. Wisconsin consiguió la transferencia de Maryland, Billy Edwards Jr., durante la temporada baja. Disfrutó de una sólida temporada junior con los Terrapins, promediando 261,9 yardas por juego (tercero en el Big Ten) y lanzando 15 touchdowns contra nueve intercepciones en 11 juegos.
Pero Edwards se lesionó una rodilla durante la victoria inaugural de la temporada de Wisconsin contra Miami de Ohio. Regresó con un gran doblete contra Maryland el 20 de septiembre, pero agravó la lesión y se marchó después de tres pases. El entrenador de Wisconsin, Luke Fickell, no se ha comprometido con el estatus de Edwards.
Wisconsin recurrió al comunicador de segundo año Danny O’Neil, una transferencia del estado de San Diego. El mariscal de campo de 6-0 y 197 libras tiene 61 de 88 pases para 635 yardas con cinco touchdowns y cinco intercepciones.
Pero Fickell hizo un cambio antes de enfrentarse al No. 21 Michigan el 4 de octubre, iniciando la transferencia del sur de Illinois, Hunter Simmons. El jugador de 6-3 y 229 libras inició los últimos cuatro juegos de los Badgers, todos con derrotas de dos dígitos, incluidas dos blanqueadas. Simmons tiene 46 de 92 pases para 469 yardas y dos touchdowns contra cinco intercepciones. No ha completado 10 pases en un juego desde el 4 de octubre, y Wisconsin no ha anotado más de 10 puntos en un juego con Simmons bajo el centro.