En vivo: No. 23 Washington Huskies en Wisconsin: actualizaciones, puntajes, cómo mirar

No. 23 Washington Huskies (6-2, 3-2) en Wisconsin (2-6, 0-5)

13:30 | Estadio Camp Randall | Madison, Wisconsin.

TV: Red Diez Grandes | Radio: DeportesRadio 93.3-FM KJR

Los Huskies visitan a los Badgers, cuya ofensiva ha tenido problemas esta temporada en medio de una letanía de lesiones, incluida la del mariscal de campo. Esto es lo que debe mirar.

Una lesión en la rodilla mantuvo a Zaydrius Rainey-Sale fuera hasta el 10 de octubre, cuando hizo su tan esperado debut en el fútbol universitario con la Universidad de Washington. Casi un mes después, se ha convertido en una parte clave de la rotación de apoyadores de la Universidad de Washington.