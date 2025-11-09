En vivo: Seahawks-Cardinals: actualizaciones en vivo, puntuación, cómo ver la batalla de la NFC Oeste

Seattle Seahawks (6-2) contra Arizona Cardinals (3-5)
13:05 | Campo de luz | seattle
Televisión: CBS | Radio: 710 AM/97.3 FM
Luego de una victoria espectacular, los Seahawks reciben a los Cardinals (3-5), quienes iniciarán con Jacoby Brissett como mariscal de campo. Síguenos para recibir actualizaciones en vivo durante el juego.
Ernest Jones IV, Tory Horton inactivo; Cooper Kupp jugará
Como se había anticipado, los Seahawks no contarán con el apoyador central titular Ernest Jones IV y el receptor novato Tory Horton para el partido del domingo contra Arizona.
Cada jugador, que había sido catalogado como duda por lesión, se encuentra entre los siete jugadores inactivos para el partido.
Sin embargo, el receptor Cooper Kupp, quien estaba en duda por lesiones en el talón y el tendón de la corva, está activo y jugará. El ala cerrada AJ Barner, cuestionable por una lesión en la pantorrilla, también está activo y jugará.
Otros jugadores inactivos son Jake Bobo, el esquinero Josh Jobe, el apoyador Jared Ivey, el liniero ofensivo Mason Richman y el mariscal de campo Jalen Milroe.
Milroe volverá a ser el tercer mariscal de campo de emergencia. Es su cuarto juego consecutivo como QB de emergencia, lo que significa que sólo podrá jugar si Sam Darnold y Drew Lock no están disponibles.
Jones sufrió una lesión en la rodilla al final de la primera mitad de la victoria del domingo por 38-14 en Washington y estaba en duda el viernes.
Horton también figuraba como duda después de que una lesión en la espinilla que persistía durante el juego surgiera en la práctica de esta semana.
Bobo está fuera por un problema en la pantorrilla y Jobe por una conmoción cerebral.
Kupp también fue catalogado como cuestionable el viernes por problemas en el talón y el tendón de la corva y no jugó contra los Commanders, pero lo intentará contra los Cardinals.
Seattle colocó el sábado al liniero defensivo Jarran Reed (muñeca, pulgar) y al receptor Dareke Young (cuádriceps) en la Reserva de Lesionados.
—Bob Condotta
Ver: Rashid Shaheed calentando antes del debut de los Seahawks
Seahawks vs. Cardinals: Claves del partido, cómo verlo y predicción
Muchos Seahawks parecían convencidos desde el principio de que la temporada 2025 podría ser inolvidable.
¿Recuerdan en junio cuando le preguntaron al veterano tackle defensivo Jarran Reed sobre sus objetivos para la defensiva?
“Mi objetivo personal, mi opinión, que creo que todos me respaldarán, es que queremos ser el número uno”, dijo Reed. “Queremos ser el número uno en todas las categorías. Eso es por lo que nos esforzamos. Tenemos hambre”.
Cualquier refuerzo de que sus objetivos más elevados sean alcanzables se produjo en las últimas tres semanas, cuando los Seahawks derrotaron a Jacksonville, Houston y Washington por un marcador total de 85-45, y dos de esos juegos fueron como visitantes.
Esas victorias mejoraron el récord de Seattle a 6-2, empatado en el liderato de la NFC Oeste y en el mejor récord de la conferencia.
—Bob Condotta
Los Seahawks colocan a Jarran Reed y Dareke Young en la lista de reservas lesionados
Los Seahawks hicieron algunos movimientos en su plantilla el sábado antes del partido del domingo contra los Arizona Cardinals en Lumen Field.
Entre ellos se incluyen colocar al liniero defensivo veterano Jarran Reed y al receptor Dareke Young en la lista de reservas lesionados; fichar al receptor Cody White y al liniero defensivo Quinton Bohanna a la lista de 53 hombres para ocupar su lugar; y sacar al receptor Ricky White III y al apoyador Patrick O’Connell del equipo de práctica para el partido del domingo.
Repasemos cada movimiento.
—Bob Condotta
Cómo se benefician los Seahawks de la ‘adquisición de novatos’ | Análisis
La generación del draft de la NFL 2025 de los Seahawks demostró ser tan dominante en la victoria del domingo por 38-14 sobre los Washington Commanders que el back defensivo Nick Emmanwori decidió darle un nombre: Rookie Takeover.
Emmanwori dijo esas palabras mientras abandonaba el campo con su compañero receptor novato Tory Horton, los dos asaltando alegremente una cámara de un miembro del equipo de redes sociales de los Seahawks, una interacción compartida en la página oficial X del equipo.
“Oye, adquisición de novato”, dijo Emmanwori. “Adquisición de novato”.
El sentimiento era difícil de discutir.
—Bob Condotta
Con Tory Horton en duda, los Seahawks podrían apoyarse en Rashid Shaheed vs. Cardinals
RENTON – Rashid Shaheed había sido un Seahawk durante apenas 72 horas mientras hablaba con los periodistas frente a su casillero después de la práctica del viernes.
Pero Shaheed dijo que el VMAC y Seattle ya estaban empezando a sentirse como en casa.
“Ha sido realmente sencillo”, dijo sobre adaptarse a un nuevo equipo luego de su intercambio el martes procedente de Nueva Orleans. “Estar aquí con (el coordinador ofensivo de los Seahawks, Klint) Kubiak (quien estuvo con los Saints el año pasado) y volver a sentir la ofensiva, ha sido una buena transición”.
Eso es algo bueno, porque de repente parece que Shaheed podría ser necesario para jugar de manera significativa el domingo cuando los Seahawks reciban a los Arizona Cardinals en Lumen Field. El inicio es a las 13:05
Los Seahawks declararon el viernes a los receptores Jake Bobo (pantorrilla) y Dareke Young (cuádriceps) como fuera y a Tory Horton (ingle, espinilla) como en duda.
—Bob Condotta
