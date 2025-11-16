En vivo: Seahawks-Rams: actualizaciones en vivo, puntaje, cómo ver el enfrentamiento de la NFC Oeste

Seattle Seahawks (7-2) en LA Rams (7-2)
13:05 | Estadio SoFi | Los Ángeles
Televisión: ZORRO | Radio: 710 AM/97.3 FM
Sam Darnold y los Seahawks 7-2 viajan a Los Ángeles para enfrentar a Matthew Stafford y los Rams 7-2 con el primer lugar de la NFC Oeste en juego.
Lo que hay que saber antes del Seahawks-Rams
El QB novato Jalen Milroe nuevamente entre los inactivos de los Seahawks
El mariscal de campo novato Jalen Milroe vuelve a estar entre los jugadores inactivos para el partido del domingo contra los Rams. Volverá a servir como tercer mariscal de campo de emergencia, y podrá jugar sólo si Sam Darnold y Drew Lock no pueden.
Milroe no ha estado activo desde la derrota ante Tampa Bay el 5 de octubre, cuando su lanzamiento a Kenneth Walker III en una jugada de opción resultó en un balón suelto que condujo a un touchdown de los Bucs.
Ha estado activo cuatro veces este año y jugó en tres partidos, cada vez recibiendo una jugada.
Seattle tiene otros cinco jugadores inactivos: el WR Tory Horton, quien fue declarado fuera el viernes debido a una lesión en la espinilla, el WR Jake Bobo, el LB Jared Ivey, el LB Connor O’Toole y el OL Mason Richman.
Bobo, Ivey, O’Toole y Richman están sanos y salvos para reducir la plantilla al máximo de 48 jugadores el día del partido.
Christian Haynes, quien fue activado de la lista de reservas lesionados el sábado, está activo y servirá como guardia suplente y centro.
—Bob Condotta
Sam Darnold contra Matthew Stafford: ¿Quién tiene mejores argumentos para ser el Jugador Más Valioso de la NFL?
El partido Seahawks-Rams del domingo presenta una trama secundaria que ni a Matthew Stafford ni a Sam Darnold creen que les importe mucho: la carrera por el premio MVP de la NFL, pero que será divertida para todos los demás.
Para Stafford y Darnold, cuyos equipos tienen marca de 7-2 cada uno y comparten el liderato en la NFC Oeste, el verdadero premio esta temporada es ganar la división, potencialmente conseguir el primer puesto en la NFC y luego posiblemente usar eso como plataforma de lanzamiento hacia el Super Bowl.
Una victoria el domingo cuando los dos equipos jueguen a la 1:05 pm en el estadio SoFi contribuirá en gran medida a lograr ese objetivo.
Pero al obtener una victoria, Stafford o Darnold probablemente también presentarían argumentos aún más sólidos para ser MVP.
De repente, cada uno de ellos se considera una seria amenaza para ganar el premio después de comenzar la temporada muy lejos de los contendientes.
—Bob Condotta
Los Seahawks colocan al centro Jalen Sundell en IR y activan a Christian Haynes
Los Seahawks hicieron un movimiento esperado en su plantilla el sábado, activando al liniero ofensivo Christian Haynes de la lista de reservas lesionados y colocando al OL Jalen Sundell en la lista de lesionados.
Sundell, quien inició los primeros nueve juegos de Seattle como centro, sufrió una lesión de rodilla en la victoria del domingo por 44-22 sobre Arizona y estará fuera “varias” semanas, según el entrenador Mike Macdonald, pero no se espera que esté fuera durante toda la temporada.
Haynes, una selección de tercera ronda en 2024, ha estado en IR toda la temporada por un problema en los pectorales, pero regresó a practicar hace dos semanas y ahora está sano.
Haynes servirá como profundidad en la guardia y el centro. El novato Bryce Cabeldue también puede jugar en ambos puestos.
—Bob Condotta
Seahawks vs. Rams: Cómo verlo, claves del partido y predicción
El entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, dijo lo que tenía que decir esta semana: que el partido del domingo contra Los Angeles Rams no es más importante que cualquier otro.
Es natural pensar lo contrario, por supuesto, ya que el ganador del juego entre dos equipos 7-2 pasará a ser dueño exclusivo del primer lugar en la NFC Oeste y posiblemente se hará cargo del primer puesto de la NFC. El ganador también tendrá ventaja en cualquier posible desempate entre los dos equipos.
Parece quizás el partido más importante de los Seahawks desde que derrotaron a los Rams en la temporada 2020 para hacerse con la NFC Oeste.
El ganador entre los equipos con las rachas ganadoras más largas de la NFC (rachas de cuatro juegos en las que ambos equipos ganaron cada juego por al menos ocho puntos) también será considerado una amenaza legítima para ganar el Super Bowl como cualquier equipo.
Sobre el papel, es la prueba de fuego de mitad de temporada más perfecta que un equipo puede realizar, especialmente con los Seahawks de visita. Su récord de 13-1 fuera del Lumen Field con Macdonald enfrentará uno de sus mayores desafíos.
—Bob Condotta
Ernest Jones de los Seahawks regresará contra los Rams; Tory Horton y Jalen Sundell, fuera
RENTON – Los Seahawks declararon fuera al receptor Tory Horton y al centro Jalen Sundell para el enfrentamiento de la NFC Oeste del domingo contra Los Angeles Rams.
Todos los demás están listos para jugar, incluido el apoyador central Ernest Jones IV, quien se perdió la victoria del domingo pasado por 44-22 sobre Arizona debido a una lesión en la rodilla sufrida la semana anterior en Washington.
“Amén”, dijo Jones, y agregó que se siente “genial, listo para jugar”.
La lesión parecía grave en ese momento, ya que otro jugador le rodó la pierna derecha a Jones.
Jones se sometió a una cirugía en la rodilla izquierda el invierno pasado para reparar una lesión que persistió durante toda la temporada 2024.
Jones, sin embargo, dijo que la lesión más reciente “no fue realmente aterradora. Estoy protegido por el hombre de arriba, así que sabía que saldría victorioso de todos modos”.
—Bob Condotta
Todos los ojos puestos en el enfrentamiento Seahawks-Rams: lo que dicen los medios nacionales
Los Seahawks (7-2) se dirigen a Los Ángeles para su prueba más importante en lo que va de la temporada. Los Seahawks, que vienen de victorias consecutivas en las Semanas 9 y 10, buscan no solo sacar a los Rams (7-2) del podio que actualmente comparten en la NFC Oeste, sino también hacer una declaración en el juego que muchas personas consideran como un avance del Campeonato de la NFC.
Los Rams no son un picnic, liderados por el mariscal de campo Matthew Stafford, quien ha lanzado 20 touchdowns sin una intercepción en los últimos seis juegos, y Davante Adams, quien lidera la liga en recepciones de touchdowns (nueve).
El juego comienza a la 1:05 p. m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood, California.
Esto es lo que los medios nacionales tienen que decir sobre el enfrentamiento y la actual carrera por el Jugador Más Valioso.
—Sofía Vesely
