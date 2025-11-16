En vivo: Washington Huskies vs. Purdue: actualizaciones, puntajes, cómo ver el juego Big Ten

1T | Washington 0, Purdue 0
Demond Williams Jr. y los Huskies buscan recuperarse de una decepcionante derrota como visitante ante Wisconsin en casa contra otro equipo Big Ten de último nivel en Purdue.
El receptor abierto titular Denzel Boston (tobillo) y el tackle derecho titular Drew Azzopardi (parte inferior de la pierna) fueron oficialmente descartados por UW.
La ofensiva de la UW comenzará con el balón
El receptor abierto titular Denzel Boston (tobillo) y el tackle derecho titular Drew Azzopardi (parte inferior de la pierna) fueron oficialmente descartados por Washington en el informe de disponibilidad previo al juego de los Diez Grandes el sábado.
Se unen al corredor junior Isaiah Ward (parte inferior del cuerpo) y al tackle ofensivo de quinto año Maximus McCree (pie) en la banca de UW para el juego de los Huskies contra Purdue.
—Andy Yamashita
Ryan Walters de la Universidad de Washington está “agradecido” por el tiempo en Purdue, pero feliz de estar con los Huskies
Quizás sea un reflejo del panorama moderno del fútbol universitario, pero Ryan Walters en realidad no tiene mucha información privilegiada sobre Purdue, el programa que dirigió durante las últimas dos temporadas y el próximo oponente de Washington.
Solo tres de los 11 titulares ofensivos de Purdue durante su juego más reciente contra el No. 1 Ohio State (el mariscal de campo de segundo año Ryan Browne, el tackle izquierdo Joey Tanona y el tackle derecho Bakyne Coly) estaban en la lista de Walters para 2024. En defensa, sólo el tackle defensivo Jamarrion Harkless y el back defensivo Hudauri Hines eran Boilermakers hace un año.
“Creo que eso ayuda, cuando conoces al mariscal de campo”, dijo Walters el martes. “Pero todos los demás, excepto un par de linieros ofensivos, son nuevos”.
—Andy Yamashita
UW Huskies vs Purdue: claves del juego, cómo verlo y predicción
¿Harris o Thomas?
Durante los últimos dos juegos, Purdue tuvo dos corredores líderes diferentes. Los Boilermakers fueron liderados por el senior Malachi Thomas, quien tuvo 15 acarreos para 68 yardas durante la derrota de Purdue por 21-16 contra el No. 18 Michigan. Contra el No. 1 Ohio State, el equipo del entrenador Barry Odom fue liderado por las 45 yardas terrestres del estudiante de segundo año Antonio Harris.
Apoyarse en Thomas y Harris no era el plan de Odom. Se esperaba que Devin Mockobee, estudiante de quinto año de último año y ex corredor interino que ingresó a la temporada 2025 con 2,466 yardas terrestres en su carrera, encabezara el juego terrestre de los Boilermakers. Pero Mockobee sufrió una lesión en el tobillo que puso fin a su temporada durante la derrota de Purdue el 25 de octubre contra Rutgers.
Thomas y Harris no tuvieron mucho tiempo para adaptarse a sus nuevos roles. Michigan tiene la tercera mejor defensa terrestre del Big Ten, permitiendo a los oponentes solo 86,1 yardas terrestres por juego. Ohio State tiene la mejor defensa terrestre de la conferencia, permitiendo solo 82,9 yardas terrestres por juego.
—Andy Yamashita
¿Han mejorado los equipos especiales de los Washington Huskies esta temporada?
La receta para una victoria del Big Ten, afirmó Jedd Fisch, es bastante clara. Si un equipo puede controlar dos de las tres fases de un partido de fútbol, tiene buenas posibilidades de ganar el partido.
Contra Wisconsin el 8 de noviembre, Washington dominó a la defensiva. Los Huskies limitaron a los Badgers, que jugaron con su cuarto mariscal de campo de la temporada, a sólo 13 puntos y 205 yardas totales. Wisconsin ganó más de 25 yardas en dos de sus 13 series. Pero la ofensiva de Washington tuvo grandes dificultades. Los Huskies perdieron el margen de pérdida de balón, no lograron acelerar el balón de manera efectiva y tuvieron dificultades para pasar el balón en condiciones climáticas difíciles.
Sin embargo, Fisch dijo que los fracasos de UW en la tercera fase del juego (equipos especiales) podrían haber marcado la diferencia entre una valiente victoria como visitante y lo que se convirtió en una sorpresa decepcionante.
“No fue lo suficientemente bueno”, dijo Fisch el lunes.
—Andy Yamashita
Esto es una cosa que sabemos sobre el futuro de Jedd Fisch en la Universidad de Washington | Matt Calkins
Estas son algunas de las mejores cosas de ser un entrenador de fútbol universitario de alto perfil: Un salario de siete, a veces de ocho cifras. La emoción de competir frente a decenas de miles de personas cada sábado. La construcción de innumerables relaciones, muchas de las cuales duran toda la vida.
Podría seguir.
Quizás esto sea lo peor de ser un entrenador de fútbol universitario de alto perfil: responder preguntas sobre si seguirás presente en el futuro previsible.
Francamente, no hay una buena respuesta. Podrías ser honesto y decir que tienes aspiraciones de un trabajo más importante e inmediatamente alienar a tu base de fans. Se podría decir que planeas quedarte y que te llamen mentiroso en el momento en que te vayas. Incluso si estás convencido de que has encontrado un hogar permanente y no deseas partir, la vida tiene una forma curiosa de cambiar tus deseos.
—Matt Calkins
