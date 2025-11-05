Eric Musselman está motivado para entusiasmarte con el baloncesto de la USC

Un mes antes del inicio de su segunda temporada como entrenador de baloncesto de la USC, Eric Musselman se encuentra al borde del túnel del Coliseo, vestido con uniforme de fútbol completo y casco. Cuando llega su momento, el entrenador de 5 pies 7 pulgadas sale del túnel en el momento justo, vestido con todo el atuendo troyano, rebosante de energía como si fuera el día del partido.

“¡Vamos! ¡Vamos!” grita.

Excepto que el estadio está vacío. El equipo de fútbol de la USC está de gira. Musselman se quita el casco y mira confundido a su alrededor. Y entonces, la cámara corta.

La broma tiene sentido, incluso si su hija adolescente, Mariah, no está de acuerdo. El video también funciona bien en las redes sociales. Y se agrega en línea con titulares como “Muss publica otro video divertido”. Incluso llama la atención de Lincoln Riley.

“Muss es genial”, dijo poco después el entrenador de fútbol de la USC. “Él hace algunas cosas que me gustaría poder hacer”.

Quién sabe si traerá incluso un fanático más al Galen Center cuando USC abra su temporada contra Cal Poly San Luis Obispo el lunes. Pero Musselman, que tiene una biblioteca completa de clips similares en Instagram, está satisfecho. Después de una temporada de debut dedicada a orientarse en la USC, el ardiente entrenador dejó en claro que sentía que él y su personal no hicieron lo suficiente para promover el programa de baloncesto de los Trojans. La asistencia promedio al Galen Center cayó a poco más de 5.000 por noche la temporada pasada, frente a más de 6.000 en el último año de la era Andy Enfield. Una campaña inconsistente y un final de 17-18 no ayudaron.

Ganar, por supuesto, es la forma más sencilla de resolver ese problema. Musselman ha dejado claro que lo entiende. Pero también ha estado en Los Ángeles el tiempo suficiente para comprender que ganar por sí solo no es necesariamente suficiente.

La historia reciente ciertamente así lo sugiere. Después de montar una carrera Elite Eight en la temporada pandémica 2020-2021, las dos temporadas siguientes vieron al Galen Center permanecer más de la mitad vacío la mayoría de las noches. El mejor promedio de asistencia de la USC durante la última década se produjo en realidad en la última temporada de Enfield, incluso cuando el equipo cayó hasta un final de 15-18.

Con eso en mente, Musselman empezó a hacer los vídeos. También es la razón por la que pagó matcha y comidas gratis para los estudiantes a finales de agosto (y lo grabó en video), por qué llevó a su equipo a Venice Beach para una práctica en octubre, y lo grabó, y por qué espera programar un concurso de mates en una de las fraternidades de la USC este otoño, que seguramente se publicará en las redes sociales.

Musselman ha implorado a los jugadores que participen en la comercialización del programa y de ellos mismos. Cuando el equipo fue invitado a su casa para una fiesta de Halloween la semana pasada, instó a los jugadores a intentar promocionar el equipo mientras se relacionaban con sus vecinos de Manhattan Beach.

Mientras tanto, su personal ha pasado horas repartiendo folletos literales en el campus, con la esperanza de despertar el interés.

No todos los entrenadores están tan dispuestos a esforzarse. Y claro, Musselman sabe que algunas personas probablemente estén poniendo los ojos en blanco. Pero, según él, esto es parte del trabajo. Y es un papel que Musselman está especialmente preparado para interpretar.

“No es un enfoque tradicional”, dijo. “Pero aquí no podemos hacer cosas que sean tradicionales. Tenemos que crear singularidad en nuestro mercado. Si no quieres fanáticos, no hagas nada, solo entrena a tu equipo. Si quieres fanáticos, tienes que ganar, ese es el número 1. Tienes que tener jugadores estrella, ese es el número 2. Tu estilo de juego importa, ese es el número 3. Y tienes que conectarte. No veo cómo puedes tener una asistencia increíble a menos que conectarse con los estudiantes.

“Esa es simplemente mi creencia personal al estar aquí durante un año. Y este año, somos drásticamente diferentes en la forma en que intentamos conectarnos”.

El tema de cómo conectarse con los fanáticos del baloncesto era un tema habitual de conversación en la mesa de la cena para Musselman mientras crecía. Bill Musselman, entrenador universitario y profesional desde hace mucho tiempo, creía firmemente en el poder de la promoción. Sintió que sus equipos tenían el deber de entretener. Y como entrenador, era su responsabilidad promocionar al equipo en todo momento.

A su padre le encantaba hablar, mientras entrenaba en Minnesota en la década de 1970, sobre cómo convirtió a los Golden Gophers de un equipo que no podía atraer fanáticos a uno que agotó las entradas del estadio de hockey adyacente para asientos desbordados.

“Había un gran orgullo allí”, dijo Musselman.

Cada vez que su padre sacaba a Eric al público, normalmente traía una caja de camisetas de Minnesota para repartir dondequiera que fueran. Para su hijo de cuarto grado, fue horrible. Pero su padre siempre le decía lo mismo.

“Es un cartel ambulante”, dijo Musselman. “Esa era su frase favorita”.

Las lecciones se quedaron con Musselman. A los 23 años, después de asumir el cargo de gerente general de Rapid City Thrillers de la Continental Basketball Assn.; Ofreció el uso de un coche a cada uno de los nuevos jugadores del equipo. El único inconveniente fue que tuvieron que poner una pegatina gigante del logo de Thrillers en la puerta lateral.

El entrenador de baloncesto masculino de la USC, Eric Musselman, hace girar una pelota de baloncesto mientras está parado en la cancha de baloncesto de los Trojans. (Dania Maxwell/Los Ángeles Times)

Rapid City fue donde Musselman realmente perfeccionó sus habilidades de marketing. Participó en el entretenimiento del entretiempo, organizó fragmentos recurrentes durante los juegos y probó promociones extravagantes. Uno, que se burlaba del juego de Michael Jordan, apareció en USA Today y puso al equipo en problemas con la NBA.

Pero todo funcionó. Muy pronto, Rapid City estaba agotando las entradas de su estadio. La multitud mantuvo a flote la franquicia.

“Este tipo siempre estaba promocionando algo”, dice Pat Hall, propietario de Thrillers. “Es el único hombre que conozco que podría conseguir más asistencia si subiera el precio de los hot dogs”.

La fórmula también funcionó en otros lugares. Como entrenador en la Liga de Baloncesto de Estados Unidos, una liga de verano fundada en 1985, los Florida Sharks de Musselman batieron récords de asistencia, un hecho que Musselman sabía porque estaba siguiendo de cerca.

“Nadie se acercó siquiera”, afirma.

El mismo éxito en la venta de un programa lo siguió hasta las filas universitarias. En Nevada, tres de sus cuatro temporadas establecieron récords de asistencia promedio. Después de que Musselman llevó a Arkansas a una carrera Elite Eight en 2021, el programa agotó los abonos durante tres temporadas consecutivas. Los Razorbacks promediaron más de 19.000 aficionados por partido en sus dos últimas temporadas.

“En todos los lugares donde ha entrenado, llenan la arena”, dijo el asistente Todd Lee.

Entonces es posible que se pueda lograr lo mismo en la USC. Pero el programa troyano presenta un conjunto único de desafíos, desde la competencia por la atención en Los Ángeles hasta el tráfico paralizante entre semana en la 110.

Esta temporada, esos desafíos han sido un punto importante de discusión diaria entre el personal de la USC. Todas las mañanas se reúnen como parte de un “grupo de expertos”. En esas reuniones, el marketing “tiene tanto peso como cualquier otra cosa”, dijo Musselman.

Es a partir de esas reuniones que se han ideado planes para encontrarle al baloncesto de la USC un nuevo punto de apoyo en un mercado donde históricamente ha tenido problemas. Pero todos los involucrados entienden que esos planes serán inútiles si la USC no puede encontrar una manera de ganar.

Esos esfuerzos no se hicieron más fáciles cuando el recluta de cinco estrellas Alijah Arenas se lesionó gravemente la rodilla. Fue devastador, tanto dentro como fuera de la cancha: Musselman vio a Arenas, un destacado local e hijo de una ex estrella visible de la NBA, como el jugador perfecto para promover el programa, similar a cómo JuJu Watkins promovió el programa femenino.

“Así es como esto empieza a funcionar”, dijo Musselman.

Todavía no está claro si Arenas jugará esta temporada (o alguna vez) en la USC. Y sin él, la USC no tiene una estrella obvia para ocupar el vacío. Pero cuando Musselman filmó ese video en el Coliseo vacío, Arenas estaba con él. Incluso filmaron algunas tomas con Arenas diciendo una línea.

Fue el tipo de esfuerzo de marketing que Musselman exige de sus jugadores. Aunque en este caso el papel de Arenas fue cortado en el cargo.

La semana pasada, cuando la temporada se acercaba, una multitud de hermanos de fraternidad inundó la cancha de práctica del Galen Center. Estuvieron allí para la práctica de baloncesto de la USC a petición personal de Musselman, quien a cambio insistió en que se unieran a la nueva sección de estudiantes del equipo el lunes.

Musselman cree firmemente que los estudiantes de la USC son fundamentales para desarrollar el potencial del programa. En parte porque no tienen que enfrentarse al tráfico. Pero también porque sabe que Galen Center necesita una atmósfera y que el campus necesita sentir el entusiasmo, y cree que las fraternidades son un lugar inteligente para comenzar para ambos.

El entrenador en jefe de la USC, Eric Musselman, el entrenador asistente Will Conroy y los jugadores forman una V con los dedos en señal de victoria mientras la banda de la USC toca después de su victoria por 75-69 sobre Idaho State el 7 de noviembre de 2024. (Gina Ferazzi/Los Ángeles Times)

Así acabaron aquí los chicos de ZBT, disparando tras el entrenamiento junto a los jugadores. Uno de ellos entró vistiendo una camiseta de Chad Baker-Mazara, la camiseta roja de los Trojans transferida desde Auburn.

Musselman dejó de practicar cuando lo vio. Le indicó a Baker-Mazara que fuera inmediatamente a tomar una fotografía.

“Nunca vi una camiseta de ninguno de nuestros jugadores el año pasado”, dijo Musselman. “Ni siquiera sé cómo lo consiguió el tipo”.

Para el entrenador fue positivo que su programa vaya en la dirección correcta. La pregunta ahora es si ese esfuerzo realmente dará sus frutos.

“Sé que son sólo 50 personas en un estadio de miles”, dijo Musselman. “Pero eso es algo pequeño que sucedió hoy.

“Pasitos de bebé”.