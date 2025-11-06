Erling Haaland hace una increíble historia en la Liga de Campeones que ni siquiera Cristiano Ronaldo logró en la victoria del Man City

ERLING HAALAND hizo una historia increíble que ni siquiera Cristiano Ronaldo logró con su gol contra el Borussia Dortmund.

El noruego marcó su gol número 18 de la temporada en la victoria de la Liga de Campeones sobre sus antiguos empleadores.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Haaland, de 25 años, anotó el segundo del partido cuando los Cityzens lograron una victoria por 4-1 en el Etihad.

El gol significa que ha marcado en cada uno de sus últimos cinco partidos de la Liga de Campeones con el Manchester City.

Empezó la racha la pasada temporada con sus dos goles ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final.

No participó en el partido de vuelta, pero ha seguido marcando en la campaña de esta temporada.

oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10 EL RIESGO DE CÁRCEL DE ACE La controvertida ex estrella de Prem se enfrenta a la cárcel tras ‘negarse a pagar la manutención de los hijos’

Marcó contra el Napoli, antes de marcar un doblete en Mónaco y luego anotar en la victoria por 2-0 sobre el Villarreal, antes de enfrentarse al Dortmund.

Y el Cityzens no es el primer club en el que el prolífico delantero logra tal hazaña.

También marcó en cinco partidos seguidos de la Liga de Campeones tanto en Dortmund como en Red Bull Salzburg.

Haaland es el primer jugador en la historia de la competición en completar el logro.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Con su último gol en el principal torneo de Europa, la estrella eleva su récord a 54 goles en sólo 52 partidos de la Liga de Campeones.

Esto lo pone DÉCIMO en la lista de goleadores de todos los tiempos del torneo, a sólo tres de la leyenda alemana Thomas Muller.

Haaland todavía tiene un camino por recorrer antes de encabezar esa clasificación, ya que Ronaldo lidera el camino con 141 goles.

Lionel Messi ocupa el segundo lugar en la lista con 129.

Los goles de Haaland han resultado cruciales para el Manchester City esta temporada, ya que es, con diferencia, el máximo goleador del club.

Pero su compañero Jeremy Doku ha afirmado que el ex as del Dortmund aporta al club algo más que goles.

Después de la victoria, el extremo belga dijo a TNT Sports: “Los números de Erling son increíbles.

“Marcó un gol esta noche, pero es mucho más que goles y asistencias. Es muy importante para nosotros”.

“Dos victorias esta semana, ya son tres [against] Liverpool el domingo.

“Eso haría que fuera una semana perfecta antes del parón internacional”.

Haaland espera aumentar su cuenta de la Premier League contra el Liverpool el fin de semana.

El delantero ya ha marcado 13 en la liga esta temporada, sólo nueve menos que la temporada pasada.

Sin embargo, lo ha hecho en sólo 10 apariciones frente a las 31 de la temporada pasada.

Actualmente está en camino de romper su récord de 36 goles en 35 apariciones en la Premier League durante su campaña de debut en Inglaterra.

Desde que se mudó al Man City en 2022, ha disputado 107 apariciones en la máxima categoría de Inglaterra y ha marcado 98 goles.

SENTIMIENTOS FESTIVOS John Lewis revela un conmovedor anuncio navideño ambientado en un nostálgico tema house de los 90 CARNICERÍA DE TRÁFICO Autopista cerrada con retrasos de DOS HORAS tras accidente entre camión y furgoneta

Ya ha superado a iconos como Ruud van Nistelrooy y Dimitar Berbatov.

Haaland está a sólo dos goles del club de los 100 y a cinco de igualar la cuenta de Ronaldo en la Premier League.