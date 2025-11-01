Erling Haaland se hace pasar por el Joker en las calles de Manchester para asustar a los fans en Halloween… y comprar pañales

ERLING HAALAND está listo para asustar nuevamente a las defensas de la Premier League después de hacerse pasar por el Joker en Halloween.

El sicario noruego nunca hace nada sin un toque elegante y no fue diferente cuando salió a las calles de Manchester vestido como el icónico villano de Batman.

Haaland sufrió un golpe durante la derrota del Manchester City por 1-0 ante el Aston Villa la semana pasada y existía la preocupación de que pudiera perderse el vital choque de Bournemouth este fin de semana.

Pero después de que su entrenador, Pep Guardiola, declarara que el delantero estaba apto para la visita de los Cherries el domingo, Haaland lució animado y fresco mientras celebraba Halloween con una nueva y sorprendente apariencia.

Haaland estaba completamente equipado con el disfraz reconocible al instante, que incluía cabello verde, maquillaje blanco y una sonrisa roja difuminada en sus labios.

Su atuendo lo vio usar un abrigo morado, chaleco verde, corbata y guantes negros mientras posaba para una foto sosteniendo una carta del Joker.

Las imágenes lo muestran mirándose en el espejo y diciendo: “No, eso parece enfermizo”, pero su pareja se asustó por la mirada mientras la perseguía. Ella dijo: “Te pareces al de la película”.

Haaland salió con su novia Isabel Haugseng Johansen, quien lo combinó vistiéndose como el personaje de cómic Catwoman.

Un video muestra a Haaland maquillándose para completar su look antes de hacer algunos mantenimientos en el exterior, como dijo: “El Joker también puede jugar al fútbol”.

Luego se infiltra para ver si alguien lo reconoce en Manchester, y un seguidor inmediatamente descubre su tapadera. Dijeron: “¿Eres el chico del Manchester City?”

El joven de 25 años también fue de tienda en tienda buscando pañales después de dar la bienvenida a un hijo con Johansen el año pasado.

Eventualmente compra un paquete mientras visita la tienda de la esquina, antes de tener otra interacción divertida con fanáticos desconcertados.

Esta no es la primera vez que Haaland apuesta por Halloween, ya que anteriormente hizo un guiño a sus raíces noruegas al disfrazarse de vikingo.

Otro año, se pintó la mitad de la cara para parecer un zombi después de un llamativo diseño de maquillaje.

Guardiola dejó fuera al prolífico delantero para este fin de semana tras chocar con un poste ante el Aston Villa.

Cuando se le preguntó si estaba disponible para el partido del domingo, Guardiola respondió: “Sí”.

Haaland está haciendo una temporada notable y lidera la tabla de máximos goleadores de la Premier League con 11 goles en sólo nueve partidos.

Está en su cuarta temporada como jugador del Manchester City y cuenta con un increíble récord de goles de 139 goles en 158 partidos.