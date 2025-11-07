Erling Haaland tendrá imitadores de la Premier League bebiendo leche cruda, pero la idea de que marca la diferencia es una tontería

ERLING HAALAND tendrá hordas de jugadores imitadores de la Premier League bebiendo leche cruda para tratar de igualar sus actos heroicos en el Manchester City.

El huelguista ofreció una mirada detrás de escena de su vida y resulta que todo lo que necesitas para ser uno de los mejores delanteros de todos los tiempos es leche cruda y filetes tomahawk.

Eso es un montón de basura, por supuesto. Si a él le funciona, entonces bien por él.

Pero este hombre es un monstruo goleador y si bebe leche cruda o un batido de fresa, poco importará.

La gente como yo no hará cola para conseguirlo en nuestra tienda agrícola local, pero sus rivales sí.

Los futbolistas son en su mayoría imitadores. Recuerde cuando Gareth Bale empezó a usar cinta Kinesio semana tras semana.

Marcó de chilena para la Real Madrid contra Liverpool ¿En la final de la Liga de Campeones de 2018 y todos salieron corriendo a comprar lo mismo?

Cuando Bale estaba vendando ambos isquiotibiales, su pantorrilla, su codo, su espinilla izquierda, todos decían: ‘Oh, yo también haré eso porque debe ser la razón por la que está jugando bien’.

Ahora nadie usa esa cinta. Pero todos parecen pensar que hacer agujeros en la parte trasera de los calcetines es un camino hacia la gloria.

Si un jugador hace algo diferente y tiene cierto éxito, todos lo harán.

Es una mierda. Y los gerentes no son diferentes.

Porque Pep Guardiola tiene un escandinavo imponente huelguista A la cabeza, Arsenal y Liverpool han ido y han conseguido lo mismo.

Pero ninguno de los dos tiene uno como Haaland.

Si fuera una acción, todos lo intentaríamos. Es el Tesla o Amazon del fútbol.

Haaland suma 98 goles en la Prem en 107 partidos, lo cual es increíble. La pregunta no es si llegará a los 100, sino en qué mitad lo hará mañana contra el Liverpool.

Ya ni siquiera es una cuestión de si romperá el récord Prem de Alan Shearer de 260 goles.

Si cumple su gigantesco contrato, no sólo lo romperá, sino que lo borrará y elevará la cuenta a más de 500.

Por muy buenos que sean Harry Kane y Mo Salah, nunca tuvieron temporadas como esta.

Incluso un defensor confiado como Virgilio van Dijkque mañana estará en el túnel, mirará a la izquierda y lo pensará mejor.

Recuerdo mi primera temporada en la Prem, jugando contra el Chelsea y mirando a John Terry y Petr Cech.

No sólo tenía que mirar a la izquierda, sino que también tenía que mirar hacia la izquierda y hacia arriba, pensando: ‘Que me jodan, es grande’. . . Que me jodan, es aún más grande.

Van Dijk es uno de los mejores defensas centrales del mundo. Pero habrá visto a Haaland superar a William Saliba y Gabriel del Arsenal, la mejor pareja de la liga, y tiene que estar preocupado.

Los defensores del Liverpool tendrán en la cabeza que, con el estado de forma en el que se encuentra, sólo hará falta un pequeño error para ser brutalmente castigado por la bestia rubia del City.

Lo más impresionante del gran noruego esta temporada (aparte del hecho de que marca unos 32 goles por semana) es que se ha convertido en un jugador aún más completo.

Después de haber sido criticado por algunos por una temporada “tranquila” el año pasado (todavía anotó 22, ridículo), ha vuelto como un verdadero líder.

Su juego de atraco ha recorrido un largo camino y ahora es parte del grupo de liderazgo de Guardola en el City, y todavía está anotando muchísimo.

Da miedo ver el jugador en el que se ha convertido. por muy bien Manchester Si el City hace esta temporada, dependerá de Haaland.

Virgilio enfrentamiento camino correcto

Virgilio van Dijk enfrentado a Wayne Rooney esta semana después de que los dos intercambiaran golpes en los medios. Y me encantó absolutamente.

Van Dijk ya había respondido a Rooney al criticar su lenguaje corporal, calificándolo de “crítica vaga”.

Después de la victoria del Liverpool en la Liga de Campeones contra el Real Madridel capitán de los Rojos transmitió en vivo con Rooney y volvió a intentarlo.

Tienes que poder defenderte a ti mismo y a tu club, y eso fue precisamente lo que hizo.

Como expertos y como gente que trabaja ahora en los medios de comunicación, cuando dices algo tienes que darte cuenta de que hay alguien del otro lado.

No creo que Rooney estuviera siendo malicioso o vengativo y es una señal de respeto por parte de Virgil que realmente haya abordado el tema.

Fácilmente podría haber dicho que no quería hacer la entrevista porque Wayne estaba allí y acababa de irse a casa.

Pero se lo dijo a la cara, como un hombre. A los dos me encantó.

Si bien para la mayoría de las personas fue incómodo e incómodo verlo, esa es una idea de lo que es vestidor es como.

Las duras realidades y la dura verdad.

Así debería ser. Todos podemos estar en desacuerdo, esa es la belleza del fútbol.