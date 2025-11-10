‘Esa nube lo seguirá…’

NOVAK DJOKOVIC dice que la prohibición de drogas de Jannik Sinner es una “nube que lo seguirá” a lo largo de su carrera.

El serbio, de 38 años, habla de la superestrella del tenis italiano en una entrevista exclusiva en el programa Piers Morgan Uncensored, que se emitirá en YouTube el martes 11 de noviembre.

En marzo de 2024, Sinner dio positivo dos veces por la sustancia prohibida clostebol, un esteroide anabólico, pero negó haber intentado intencionalmente mejorar su rendimiento.

El número uno del mundo atribuyó la presencia de esta sustancia en su sistema a un masaje con las manos desnudas que le dio su fisioterapeuta, que luego fue despedido.

Inicialmente fue absuelto de dopaje en agosto pasado por un tribunal independiente, que determinó que no tenía “culpa ni negligencia”.

En febrero de 2025, se anunció que Sinner, de 24 años, había acordado una suspensión por dopaje de tres meses con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Este compromiso significó que el caso no sería visto en el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Suiza, donde los antidrogas inicialmente habían pedido una suspensión de entre uno y dos años.

Fue una suspensión oportuna (no tuvo que perderse ninguno de los cuatro grandes este año calendario) y esto generó muchas sorpresas dentro y fuera del deporte.

Algunos creen que tenía el dinero para contratar a los mejores abogados para defender su caso, cuando los que estaban más abajo en la clasificación no habrían tenido la oportunidad de llegar a un acuerdo.

Sin embargo, sus compatriotas lo aman pase lo que pase y la suspensión no afectó su tenis; después de todo, es el actual campeón del Abierto de Australia y de Wimbledon.

Djokovic sabe lo que es sufrir daños a su reputación, ya que se negó a recibir los golpes de Covid en 2020 y 2021.

Lo notorio es que fue deportado de Melbourne en enero de 2022 cuando llegó allí para el Abierto de Australia.

A los funcionarios de inmigración australianos no les impresionó que hubiera aparecido sin haber recibido los golpes, algo que generó críticas de personas como Morgan.

Y los peces gordos del Estado lo enviaron a un hotel de detención antes de que lo expulsaran del país.

En un clip teaser publicado antes del programa en línea, el ex editor del periódico convertido en locutor de televisión preguntó: “Sobre Sinner, ¿hay una nube sobre él sobre el tema de las drogas?”

Djokovic respondió: “Esa nube lo seguirá como la nube de Covid me seguirá a mí. Deberías preguntarle”.

El 24 veces campeón de Grand Slam, que no jugará las Finales ATP de esta semana en Turín a pesar de ganar el reciente Campeonato Helénico en Atenas, aún no ha confirmado cuándo se retirará del deporte.

Pero está previsto que regrese a las canchas de tenis en el Año Nuevo para el Abierto de Australia de 2026.