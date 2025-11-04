Esta estadística muestra por qué los Seahawks se encuentran entre los mejores de la NFL | Cuatro bajas

¿Por qué las próximas dos semanas podrían poner a los Seahawks en control de la NFC Oeste, o dejarles con trabajo que hacer?

¿Cuál es una estadística que valida por qué los Seahawks tienen todo el derecho a pensar en grande después de su victoria 38-14 en Washington el domingo por la noche?

¿Dónde se encuentra ahora Jaxon Smith-Njigba en el ranking de recepciones de la NFL?

Abordemos esas preguntas y más en esta edición de Four Downs con el reportero Bob Condotta de los Seahawks.

¿Cómo están las cosas ahora en la NFC Oeste?

Los Seahawks y Los Angeles Rams están empatados en la cima de la NFC Oeste con 6-2, con los 49ers rondando el 6-3. Arizona tiene marca de 3-5 después de vencer a los Cowboys el lunes por la noche.

Por ahora, los Seahawks tienen el desempate sobre los Rams con un mejor récord divisional de 1-1 frente al 0-1 de Los Ángeles.

Eso significa que si la temporada terminara hoy, los Seahawks tendrían el tercer puesto detrás de los Eagles y los Bucs (que también tienen marca de 6-2 pero tienen desempates en Seattle) y abrirían los playoffs estando en casa contra nada menos que los 49ers en la ronda de comodines.

Muchas cosas podrían cambiar en las próximas dos semanas, ya que la NFC Oeste juega una especie de torneo de todos contra todos.

El próximo domingo, los Seahawks se enfrentan a Arizona en casa, mientras que los Rams juegan ante los 49ers.

La semana siguiente, los Seahawks juegan contra los Rams, mientras que Arizona juega en casa contra los 49ers.

Los Seahawks nuevamente toman una especie de descanso, jugando contra un equipo que viene de lunes por la noche. Pero las cosas rara vez son fáciles contra Arizona.

Si los Seahawks pueden ganar y llegar a 7-2, pueden pasar a tener posesión exclusiva del primer lugar si los 49ers vencen a los Rams, o moverse al menos 1,5 juegos por delante de los 49ers antes de dirigirse a Los Ángeles para un enfrentamiento por el primer lugar.

Cosas emocionantes, sin duda.

Lo que está quedando claro es cuán fuerte es la NFC Oeste.

Los Rams y Seahawks tienen las dos mayores diferencias de puntos en la NFC: Los Ángeles tiene más-82 y Seattle más-81.

Los 49ers tienen solo más seis, pero también tienen marca de 4-2 como visitantes y juegan solo tres de sus últimos ocho partidos fuera de casa.

Y Arizona, a pesar de un récord de 3-5, estaba apenas -1 en diferencia de puntos de cara al juego de Dallas antes de vencer a los Cowboys 27-17 detrás del mariscal de campo suplente Jacoby Brissett.

¿Qué estadística brillante indica qué tan buenos son realmente los Seahawks?

De hecho, lo acabamos de mencionar: diferencia de puntos.

Si bien ganar los partidos cerrados es bueno, lo que hacen los buenos equipos es ganar muchas paliza, como lo hicieron los Seahawks contra los Commanders.

Los Seahawks han ganado cinco de sus siete juegos por ocho puntos o más, mientras que tienen marca de 1-2 en sus tres juegos decididos por cuatro puntos o menos.

Pero volvamos al diferencial de puntos.

El único equipo de los Seahawks que ganó un Super Bowl (el equipo de 2013) tiene el diferencial de puntos más alto en la historia del equipo con más de 186.

El primer equipo de los Seahawks en llegar al Super Bowl, el equipo de 2005, ocupa el segundo lugar con +181.

Los siguientes en la lista son otros tres equipos de la era Legion of Boom que terminaron permitiendo la menor cantidad de puntos en la liga esa temporada: el equipo de 2012 que algunos cercanos a los equipos de esa época dirán que fue tan bueno como cualquiera de los equipos del Super Bowl (más-167); el equipo de 2015 (más-146) y el equipo de 2014 que también avanzó al Super Bowl (más-140).

Los Seahawks de 2025 están en camino de terminar con el tercer mejor promedio diferencial de puntos en la historia del equipo con 10.125, solo detrás de los equipos del Super Bowl de 2013 y 2005, cada uno de los cuales tuvo poco más de 11 puntos por juego en diferencial de puntos, o margen de victoria, si lo prefiere.

Queda un largo camino por recorrer y varios juegos difíciles: el porcentaje de victorias de 53,3 de los oponentes restantes de los Seahawks es 10th más alto, en gran parte debido a los tres juegos restantes contra los Rams y los 49ers y un juego en casa contra los Colts 7-2.

Pero la historia muestra que puede que no haya un número más determinante para observar el resto del camino que el diferencial de puntos.

Jaxon Smith-Njigba sigue haciéndolo, ¿no?

Sí. Al enfrentarse a una defensiva de pases de Washington con fugas, Smith-Njigba aprovechó al máximo para inscribir aún más su nombre en los libros de récords de los Seahawks.

Tuvo 129 yardas en recepción para superar la marca de 100 yardas por cuarto juego consecutivo, rompiendo un récord que compartió durante una semana con DK Metcalf, y dándole seis juegos de 100 yardas para la temporada, empatando el récord de la franquicia de Steve Largent establecido en 1979.

Los logros llevaron a que le preguntaran nuevamente a Smith-Njigba cuánta atención presta a los registros y estadísticas.

“Siempre está ahí, así que sí, lo veo”, dijo. “Pero sólo trato de ver el panorama más amplio y hay un panorama más amplio y eso es ayudar a este equipo y llegar a los playoffs. Un empujón a los playoffs. Alcanzar las metas que nos fijamos como equipo”.

Aquí hay otra forma de ver cómo le van las cosas a Smith-Njigba: Ja’Marr Chase de Cincinnati atrapó seis pases para 111 yardas y quedó más atrás de Smith-Njigba en la clasificación de recepciones de la NFL.

Smith-Njigba tiene 948 yardas frente a 831 de Chase. Esos dos están muy por delante de Puka Nacua de los Rams en tercer lugar con 711.

Smith-Njigba aumentó su promedio de recepción por partido a 118,5, lo que le sitúa en ritmo de 2.014,5 yardas en la temporada. El récord de la temporada de la NFL lo ostenta Calvin Johnson de Detroit con 1.964.

Si bien Smith-Njigba podría preferir que se comparta un poco más el protagonismo, su potencial carrera para convertirse en el primer receptor de la NFL en superar la marca de las 2,000 yardas en una temporada será difícil de ignorar.

¿Realmente hemos llegado tan lejos sin mencionar a Sam Darnold?

¿Quizás sea guardar lo mejor para el final?

Si bien la actuación de Darnold el domingo fue una de las mejores en la historia del equipo con 17 pases completos consecutivos y cuatro touchdowns, un récord de la franquicia, todos en la primera mitad, estuvo a solo un pase de lo que la NFL considera la perfección.

Darnold terminó con un índice de pasador de 141.0, el tercero mejor de su carrera.

Si su único error (un pase que intentó hacerle a Cody White en el tercer cuarto y que fue interceptado) hubiera sido incompleto, Darnold habría terminado con un índice de pasador de 158,3, el mejor posible.

Solo un Seahawk ha logrado esa hazaña: Russell Wilson en 2018 en Detroit.

Aún así, 141.0 es suficiente y aumentó el índice de pasador de la temporada de Darnold a 116.0. Eso superaría el récord de los Seahawks de 110,9 establecido por Wilson en 2018.

Cada uno de los cinco mejores índices de pasador de Darnold se produjo desde el 24 de octubre de 2024, y tres de los cuatro mejores fueron esta temporada. Su mejor marca es 157.9 para los Vikings el 8 de diciembre pasado contra Atlanta cuando lanzó cinco touchdowns, la mayor cantidad de su carrera, en una victoria por 41-21.

Llevado más allá, siete de los nueve mejores índices de pasador de Darnold han ocurrido desde septiembre pasado.

Cada semana, el temor de que el gran avance del año pasado con los Vikings fuera un caso atípico se siente como si estuviera cada vez más en el espejo retrovisor.