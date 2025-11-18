Estados Unidos ofrece entrevistas aceleradas para visas a poseedores de entradas para el Mundial

La FIFA y la Casa Blanca anunciaron el lunes un sistema que acelerará el proceso de visa para los poseedores de entradas que esperan asistir a los partidos del Mundial de 2026 en EE.UU.

El Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA, o “FIFA PASS”, ayudará a quienes tengan entradas para la Copa del Mundo a obtener una entrevista para visa prioritaria.

“Estados Unidos da la bienvenida al mundo”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado. “Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande y más inclusiva de la historia, y el servicio de pases de la FIFA es un ejemplo muy concreto de ello”.

Las partes interesadas en el torneo ya habían expresado sus preocupaciones sobre las reglas de inmigración y los largos tiempos de espera de visas implementados por la actual administración que podrían afectar el evento internacional.

Fanáticos de todo el mundo viajarán a la Copa Mundial más grande de su historia, ya que el torneo se expandió de 32 a 48 equipos. Estados Unidos albergará 78 partidos en 11 ciudades diferentes del país. Se espera que los juegos aporten casi 3.750 millones de dólares a la economía del país.

La FIFA está alentando a los fanáticos que viajan para asistir al evento más importante del fútbol a solicitar de inmediato citas para entrevistas y obtener visas en su sitio web .

“Estados Unidos está ofreciendo citas prioritarias para que los fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA puedan completar sus entrevistas para visas y demostrar que califican”, dijo el Secretario de Estado Marco Rubio. “El inicio se acerca, así que ahora es el momento de presentar la solicitud”.