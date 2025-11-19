‘Estará sonriendo en alguna parte’ – El emocionado Andy Robertson se ahoga por Diogo Jota después de guiar a Escocia a la Copa del Mundo

ANDY ROBERTSON reveló que no podía dejar de pensar en Diogo Jota mientras Escocia aseguraba un lugar en la Copa del Mundo en una noche emotiva.

El capitán escocés jugó todo el partido en Hampden Park contra Dinamarca y el equipo local consiguió una sensacional victoria por 4-2.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Hablando con BBC Sport en el campo a tiempo completo, Robertson reveló que su ex compañero de equipo Jota había estado en su mente durante todo el día.

Dijo: “Lo he escondido bien, pero hoy he estado hecho pedazos.

“Sé que por la edad que tengo, esta podría ser mi última oportunidad de ir al Mundial.

“Hoy no pude sacarme de la cabeza a mi compañero Diogo Jota.

EL INFIERNO DE HAMPDEN Gannon-Doak llora mientras lo tiran en camilla en el partido decisivo de la Copa del Mundo de Escocia MEJORES SELECCIONES Los mejores sitios de apuestas de fútbol del Reino Unido: mejores casas de apuestas en noviembre de 2025

“Hablamos mucho sobre ir a la Copa del Mundo. Sé que hoy me sonreirá. Estoy muy contento de que haya terminado así”.

Jota había sido una parte clave del equipo de Portugal que también terminó clasificándose para el gran torneo del próximo año con Roberto Martínez, pero sorprendentemente murió en un accidente automovilístico en la pretemporada.

El atacante había ganado la Liga de las Naciones con su país en junio antes de su devastadora caída.

Su muerte es un obstáculo constante que deben afrontar los jugadores del Liverpool y Portugal y Robertson, que jugó 130 apariciones con Jota, se ha visto muy afectado por el incidente.

Tenía algo que celebrar en una noche loca en Glasgow, pero mostró toda su clase en el conmovedor guiño a Jota.

El jugador de 31 años continuó: “Esto resume este equipo. Nunca digas morir.

“Seguimos avanzando hasta el final y uno de los juegos más locos.

“Hemos hecho pasar al país por esto, pero estoy seguro de que vale la pena. Vamos al Mundial.

“Este grupo de muchachos, este grupo de personal, es el mejor grupo en el que he estado involucrado.

El equipo de Steve Clarke llevó a todos a un viaje en montaña rusa, pero ofreció una de las noches más memorables de su historia futbolística después de llegar a la Copa del Mundo por primera vez en 28 años.

Parecían haber desperdiciado la oportunidad de clasificarse automáticamente después de conspirar para desperdiciar una ventaja de 2-1 a nueve minutos del final.

Kieran Tierney anotó un gol ganador en el tiempo adicional para enviarlos a la fase de grupos en Estados Unidos momentos después de que los fanáticos anticiparan más dolor.

Los escoceses superaron a sus oponentes en el Grupo C tres veces esa noche, incluso después del último disparo de Tierney desde fuera del área.

Eso significa que irán directamente a Estados Unidos, Canadá y México sin necesidad de un dramático desempate en marzo del próximo año.

Puede que Escocia haya ganado el partido 4-2 gracias a dos impresionantes goles en el tiempo de descuento, pero ni siquiera eso describe la cruda emoción de una noche histórica.

Scott McTominay había dado a los anfitriones una ventaja temprana con su notable remate desde arriba, pero un penalti de Rasmus Hojlund empató, dejando a Dinamarca nuevamente en la cima del grupo después de una hora.

Rasmus Kristensen fue expulsado poco después, dándole a Escocia una gran ventaja y eso dio sus frutos cuando Lawrence Shankland disparó a 12 minutos del final.

La maldición del Manchester United y del pasado mundialista volvió a golpear cuando Patrick Dorgu criticó a Escocia y dejó a una nación mordiéndose las uñas.

A Tierney se le ocurrió un gol para siempre para poner a su país al borde de la gloria antes de que Kenny McLean culminara una noche caótica con un gol desde la línea media para rematar las cosas mientras Dinamarca buscaba un tercer empate.

La inspiración detrás de la victoria vino de Clarke y de un gran discurso previo al juego.

Robertson reveló: “El discurso del entrenador antes del partido fue increíble.

“Pasó por los grandes momentos que hemos tenido: en la clasificación para la Eurocopa, no lo recordaba muy bien, estábamos en Wunderbar.

“Dijo: ‘hagamos otro’.

“Estábamos muy emocionados. Hacerlo por él, el personal y todas nuestras familias será recordado como una de las mejores noches de mi vida”.

Esto significa que Escocia se unirá a Inglaterra en la Copa del Mundo dentro de siete meses, mientras que Gales tendrá que pasar por los play-offs en marzo.

Allí, Escocia podría enfrentar a Portugal y enfrentar a Robertson contra el país de su ex compañero de equipo.

‘¿Qué estás haciendo?’

Clarke, que parecía emocionado, pudo bromear sobre la locura después del partido.

Dijo: “¡Scott McTominay anotó el mejor tiro desde arriba que he visto en mi vida y puede que no haya sido el mejor gol de la noche!

“Fueron muchas emociones. Altas y bajas. A veces, buscas soluciones y piensas cómo cambiarlas. Sabía que en algún momento tendríamos que ir dos adelante.

“Sentí que los daneses nos dominaban un poco. Parecía un buen momento”. [to make the changes]. Si eran 10 u 11 [men]íbamos a hacer eso.

“Hablé con Kieran [Tierney] antes del primer juego. Es un jugador clave para mí, uno de mis hombres. Tengo muchos de ellos. 14 participaron en el partido de play-off.

“Dije ‘escucha, Aaron Hickey no puede jugar partidos consecutivos, puedo verte entrando como lateral derecho y haciéndolo muy bien para nosotros’.

VER CLARAMENTE Un mecánico revela un botón ‘secreto’ que descongelará tus ventanas aún más rápido bailando el vals La declaración completa de La Voix mientras la estrella lesionada se ve obligada a retirarse de Strictly

“No estoy seguro de haber imaginado el gol… pero cuando volvió hacia él con su pie izquierdo, supe que marcaría.

“Cuando [Kenny] Golpéalo, pensé ‘¡¿Qué estás haciendo?!’ pero cuando lo vi en vuelo pensé ‘¡eso va a entrar!’”