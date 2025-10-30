Esto es lo que gastaron los fanáticos de los Dodgers para asistir a la Serie Mundial: ‘Este es el boleto dorado en Los Ángeles’

Los fanáticos de los Dodgers, Aiden Mashaka y su padre, Akida Mashaka. (Juliana Yamada / Los Ángeles Times)

¿Cuánto tiempo hace que eres fanático de los Dodgers?

Akida: ¿De qué estás hablando? ¡Kirk Gibson! ¡Soy Tommy Lasorda, cariño!

¿Cuánto pagaste por tu boleto?

Akida: $900. Compramos nuestros billetes a un tercero. Le he estado preguntando a mi cuñado cuánto le debo, pero es un ser humano maravilloso. Él dice: “No te preocupes. ¡Yo tengo esto!”.

¿Valió la pena?

Akida: Por supuesto que vale la pena. Estamos viendo la Serie Mundial de los Dodgers. El vuelo cuesta más de 900 dólares. Si lo tienes, vale la pena. Si no lo tienes, no vale la pena: puedes verlo en la televisión. Si todavía estuviera en la escuela, lo miraría por televisión. Pero soy un hombre de 53 años, después de muchos años de vida, así que puedo gastar $900 para ver a los Dodgers.

Aiden: Este es quizás el segundo o tercer juego al que he asistido para los Dodgers. Al estar en la Serie Mundial, como en la gran final, siento que es un gran momento para estar aquí. Estoy muy orgulloso de mi papá, mi tía y mi tío por traerme aquí. Quiero agradecerles.

Akida: ¿Podemos obtener un emoji llorando?