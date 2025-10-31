Estrella de UFC involucrada en un terrible accidente automovilístico cuando Land Rover queda destrozado semanas después de una gran pelea

estrella de la ufc Deiveson Figueiredo estuvo involucrado en un accidente automovilístico tan impactante que su vehículo volcó.

El accidente ocurrió casi tres semanas después de su pelea más reciente de MMA en la que venció a Montel Jackson por decisión dividida en UFC Fight Night: Oliveira vs. Gamrot en su Brasil natal.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Figueiredo, de 37 años, recurrió a Instagram después de la colisión para confirmar que se encuentra bien y compartir algunas imágenes impactantes del daño ocurrido.

El ex campeón de peso mosca de UFC incluyó fotografías que mostraban su Land Rover volcado hacia un lado.

El sexto contendiente de peso gallo en Dana Blancola promoción informó a sus 454.000 seguidores que el incidente ocurrió en la ciudad de Belem en Brasil.

El matón brasileño agregó que el accidente fue causado por una conductora que aparentemente estaba “huyendo” y conduciendo “a alta velocidad” antes del impacto.

OJO CARAMBA Preocupante actualización ocular de Aspinall emitida después de que un doble golpe de terror arruinara UFC 321 CULPA GANE Aspinall revela las secuelas de una terrible lesión ocular y afirma que Gane ignoró las advertencias

Según la estrella de UFC, nadie resultó herido a pesar de la gravedad del accidente.

Figueiredo agregó la siguiente leyenda: “Gracias a DIOS estamos bien, al parecer la niña está bien. Ahora hay que ordenar las tendencias…”.

Los fanáticos de UFC irrumpieron en la sección de comentarios para comunicarse con su peleador favorito y expresar su gratitud porque nadie resultó herido.

Un fan publicó: “¡Gracias a Dios que estás bien, hermano!”

ESPECIAL DE CASINO: LOS MEJORES BONOS DE CASINO DESDE DEPÓSITOS DE £ 10

Otro comentó: “Gracias a Dios el daño fue sólo material, esto se solucionará. ¡Mantente fuerte, campeón!”.

Un tercero escribió: “¡Qué bueno que todos estén bien…!”

Este fan dijo: “¡Sólo daños materiales, pero sería realmente bueno si no hubiera pasado nada!”

Y aquel añadió: “Gracias a Dios no resultó herido, hermano”.