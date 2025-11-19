Exjugadores de fútbol americano de Husky, ahora en la UNC, citados por múltiples infracciones de tránsito

Dos exjugadores de fútbol de Washington han llamado la atención por acumular numerosas multas por exceso de velocidad e infracciones de conducción. Khmori House y Thaddeus Dixon, quienes jugaron para la Universidad de Washington en 2024 antes de transferirse a Carolina del Norte para seguir al ex coordinador defensivo de Husky, Steve Belichick, han acumulado 18 cargos en total distribuidos en nueve incidentes, según documentos judiciales adquiridos por The Seattle Times.

WRAL, una estación de televisión en Raleigh, Carolina del Norte, informó por primera vez sobre las citaciones como parte de una investigación más amplia sobre los hábitos de conducción del programa de fútbol americano de Carolina del Norte el lunes.

Dixon, un esquinero de quinto año que pasó dos temporadas en UW, fue citado por exceso de velocidad cuatro veces desde el 11 de febrero y más recientemente el 13 de noviembre. También ha sido citado por conducir imprudentemente con desprecio sin sentido por la seguridad de las personas y la propiedad una vez, operar un vehículo sin seguro una vez, operar un vehículo con registro vencido una vez y conducir con una licencia revocada una vez.

Dixon, nativo de Los Ángeles y que recibió una mención de honor del All-Big Ten en 2024 por parte de los entrenadores de la conferencia, fue citado una vez por conducir cinco millas por hora por encima del límite de velocidad el 27 de mayo de 2024, en el condado de King mientras jugaba para los Huskies, según documentos judiciales adquiridos por The Times.

House, un apoyador de segundo año de Pasadena, California, fue citado por exceso de velocidad cinco veces desde el 18 de febrero en Carolina del Norte. Fue citado por conducir imprudentemente con desprecio sin sentido cuatro veces y conducir con registro vencido una vez. Su citación más reciente ocurrió el 19 de octubre. House no había sido citado por exceso de velocidad en el condado de King en 2024.

Ha sido un año difícil en Carolina del Norte, que contrató al veterano entrenador de la NFL y ocho veces campeón del Super Bowl, Bill Belichick, antes de la temporada. Los Tar Heels tienen marca de 4-6 en general y 2-4 en el juego ACC: 13º en la conferencia. Las únicas victorias de Carolina del Norte en la ACC fueron contra Syracuse y Stanford.

Los Tar Heels también suspendieron al entrenador de esquineros Armond Hawkins, ex analista defensivo y subdirector de reclutamiento de la Universidad de Washington, el 9 de octubre por violar las reglas de la NCAA vinculadas a beneficios inadmisibles. Se informó que Hawkins le dio pases laterales a la familia de Dixon, según un artículo de WRAL publicado el 6 de octubre. Hawkins fue reintegrado el 21 de octubre.

La investigadora de noticias Miyoko Wolf contribuyó a este informe.