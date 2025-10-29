Fatboy Slim revela que está “completamente besado” con el ícono del fútbol

FATBOY Slim ha revelado que estaba “completamente besado” por un gran ícono del fútbol mientras hacía de DJ en su boda.

El músico, de 62 años, recordó el momento en que actuó en la fastuosa ceremonia del astro del fútbol brasileño Ronaldo, de 49 años, ante su entonces pareja Daniella Cicarelli en 2005.

La estrella del deporte celebró una fiesta de compromiso repleta de estrellas en el castillo de Chantilly, al norte de París.

La estrella retirada del Real Madrid contrató a Fatboy Slim, cuyo nombre real es Norman Quentin Cook, para la fiesta, a la que asistieron personajes como David y Victoria Beckham.

A pesar de que al principio estaban nerviosos por la música que había elegido, les cayó muy bien a los invitados, que se pusieron de pie bailando.

El famoso DJ dijo: “Fue en París. Fue un poco extraño. No asisto a muchas bodas, pero cuando Ronaldo (este es el gordo brasileño Ronaldo, cuando jugaba en el Real Madrid) te llama y te dice: ‘¿Quieres ser DJ en mi boda? Los Beckham estarán allí’.

“Al final del día, fue como cualquier otra boda. Pensé: ‘Dios mío, probablemente me he olvidado de la música que quieren escuchar. Todo el mundo parece muy viejo, nadie se conoce realmente'”.

Dijo en el lanzamiento de su nuevo libro It Ain’t Over… ‘Til The Fatboy Sings: “Continúa dos horas después, todo el mundo está borracho, todo el mundo está bailando sobre los hombros del otro, Ronaldo me está besando en la cara, mi amigo está tratando de darle un beso a su esposa, su padre tiene la corbata alrededor de la cabeza, degeneró en cualquier otra boda”.

Norman, que ha estado sobrio durante 16 años, admitió que no recuerda las canciones que tocaba durante sus “días de bebedor”.

Ronaldo entabló amistad con Norman por primera vez cuando asistió a uno de sus conciertos en Río de Janeiro hace muchos años.

Norman dijo anteriormente: “Comenzó a venir a mis shows y luego fui DJ en su boda. Estaba detrás del escenario en uno de mis conciertos en Río y se convirtió en un fan”.

En junio, Norman se asoció con su hijo Woody Cook, de 24 años, deleitó a los fanáticos con una actuación llena de energía en Glastonbury.

Tocando ante sólo unas pocas docenas de personas, la pareja dio vida al escenario The Bug lejos del ajetreo y el bullicio de los estadios principales.

Anunciado como Woody Cook y sus amigos, tanto Woody como Norman DJ, se turnaron para reproducir pistas.

Sumándose a las vibraciones familiares en Worthy Farm, la madre de Woody Zoe Ball, de 54 años, debutó con su nuevo hombre.

La DJ de Radio 2 fue vista caminando de la mano de su nuevo novio en el área de hospitalidad, y él se parece mucho a su exmarido Norman.

Un espectador dijo: “Zoe está en Glastonbury como apostadora y ha traído a su nuevo novio a dar un paseo.

“Parecían muy felices y paseaban tomados de la mano.

“Ella realmente le sonreía mientras caminaban y él fue muy protector con Zoe y le puso la mano en la espalda.

“Sin embargo, la gente miraba dos veces a su tipo porque se parece mucho a Fatboy. Es genial ver a Zoe sonreír de nuevo”.

En mayo, Zoe insinuó que había conocido a alguien nuevo en medio de rumores de una reconciliación con Fatboy.

Durante una entrevista con Roisin Conaty, Zoe mencionó a “mi amigo” mientras conversaban entre canciones.

Esta es la primera relación seria de Zoe desde el final de su relación de cinco años con Michael Reed en 2023.