Fecha, hora de inicio, canal de televisión, transmisión en vivo y cartelera de la primera pelea de Matchroom de la estrella

BEN WHITTAKER pelea contra Benjamin Gavazi en una exitosa pelea el sábado 29 de noviembre.

La estrella británica sube al ring en Birmingham para su primera pelea desde que firmó un contrato a largo plazo con los promotores Matchroom.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Whittaker, de 28 años, ostenta el título internacional de peso semipesado de la FIB y el cinturón mundial de la OMB después de su impresionante victoria sobre Liam Cameron en abril.

Su primer encuentro en octubre de 2024 terminó en empate después de que la pareja se enredara y cayera en un final extraño cuando la estrella nacida en Wolverhampton sufrió una lesión.

Pero en la revancha, Whittaker respondió con un brutal paro en el segundo asalto en su primera pelea bajo la dirección del entrenador Andy Lee.

Whittaker, que ganó la plata olímpica en 2021, es un artista y su popularidad está ganando rápidamente.

MOSTRAR TAPÓN La chica del anillo de Jake Paul, Sydney Thomas, exhibe sus tetonas con un traje de cuero PESAR Y VER Paul responde a las afirmaciones de la estrella que la pelea con AJ no sucederá en una perorata con clasificación X

Y ahora, bajo el ala de Eddie Hearn, Whittaker tiene como objetivo conseguir más títulos.

Su oponente Gavazi, de 30 años, cuenta con un impresionante récord de 19-1 y su única derrota se produjo en su debut profesional ante Rostam Ibrahim.

El alemán llega lleno de confianza después de reclamar el título internacional de peso semipesado del CMB en diciembre pasado.

Y la correa plateada del peso semipesado del WBC está en juego esta vez.

¿Cuándo es Ben Whittaker vs Benjamin Gavazi?

La pelea se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre.

El NEC en Birmingham es el lugar de celebración.

Las puertas se abren a las 6 p. m. y los recorridos por el evento principal son aproximadamente a las 10 p. m.

¿Cómo puedo ver a Ben Whittaker contra Benjamin Gavazi?

Los fanáticos pueden ver Whittaker vs Gavazi en vivo en DAZN.

Puedes suscribirte por £14,99 al mes y obtener acceso a algunas de las peleas más importantes del año.

O su paquete DAZN Ultimate le permite sintonizar PPV sin costo adicional por £ 22,99 por mes con un contrato de un año.

¿Cuál es la cartelera secundaria de Ben Whittaker vs Benjamin Gavazi?