Fecha, hora de inicio, cómo ver GRATIS, equipos confirmados y ¿cómo funciona?

SÓLO quedan cuatro lugares para la Copa Mundial para las naciones europeas mientras nos acercamos a la ronda de repesca.

La fase de grupos terminó, pero 16 naciones aún están compitiendo por clasificarse para el torneo que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México en el verano.

Están involucrados un total de 12 subcampeones de grupo de clasificación y cuatro ganadores de grupo de la Liga de Naciones.

En los play-offs se disputarán ocho semifinales a partido único el 26 de marzo, antes de cuatro finales a partido único el 31 de marzo, y los ganadores irán a la Copa del Mundo.

¿Cuándo es el sorteo de la ronda de repesca del Mundial 2026?

El sorteo tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 12:00 horas GMT.

Se llevará a cabo en la sede de la FIFA en Zurich, Suiza.

¿Cómo puedo ver el sorteo de la ronda de repesca del Mundial 2026?

Los fanáticos pueden sintonizar GRATIS a través de la aplicación BBC Sport, el sitio web y el iPlayer.

SunSport también tendrá un blog EN VIVO, que le brindará los partidos a medida que se sacan el sombrero, además de la preparación y la reacción.

¿Cómo funciona el sorteo de la ronda de repesca del Mundial 2026?

Las naciones se dividen en cuatro bombos.

Los subcampeones del grupo de clasificación entrarán en los bombos uno, dos y tres dependiendo de su clasificación mundial.

El cuarto bombo está lleno de aquellos involucrados gracias a su victoria en la Liga de Naciones.

Un equipo de cada bombo se dividirá en caminos separados.

El equipo del bombo uno juega contra el equipo del bombo cuatro en una semifinal a un partido, mientras los bombos dos y tres juegan entre sí, con la nación del bombo más alto en casa.

El sorteo determinará el equipo local que disputará la final.

¿Qué países están en el sorteo de la ronda de repesca del Mundial 2026?

Bombo 1 (semifinal en casa, final en casa)

Italia noveno

Dinamarca 20

Turquía 26

Ucrania 27

Bombo 2 (semifinal en casa)

Polonia 33

Gales 34

República Checa 44º

Eslovaquia 46

Bote 3

Albania 61

Irlanda 62

Bosnia y Herzegovina 75.º

Kosovo 84.º

Bombo 4 (Liga de Naciones)

Suecia 40

Rumania 47

Macedonia del Norte 65

Irlanda del Norte 69