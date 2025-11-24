Home Deportes Fecha, hora de inicio, transmisión en vivo, canal de televisión, formato mientras...

Fecha, hora de inicio, transmisión en vivo, canal de televisión, formato mientras Littler y compañía aprenden el destino

By
Enrique Salazar
-
2
0


¡EL sorteo del Campeonato Mundial de Dardos se realiza HOY!

La sensación adolescente Luke Littler se convirtió en el ganador más joven de la historia después de demoler a la superestrella holandesa Michael van Gerwen en la final del año pasado.

Campeonato Mundial de Dardos Paddy Power 2024/25 - Alexandra Palace - Final
Luke Littler venció a Michael van Gerwen en la final de la pasada campañaCrédito: PA

Y el nuevo número uno del mundo estará decidido a retener su corona cuando superestrellas como Luke Humphries, Stephen Bunting y Gerwyn Price regresen al Alexandra Palace.

Pero antes de que comience la acción el 11 de diciembre, se elegirán los nombres de un sorteo para lo que será un sorteo histórico.

Un récord de 128 jugadores (32 más que los 96 participantes habituales) llegarán al norte de Londres para presenciar el mayor espectáculo de dardos hasta la fecha.

SunSport puede proporcionar todos los detalles sobre el sorteo y cómo funcionará.

LUCAS DE PELIGRO

‘Perdí la cabeza’ – Littler responde después del desafío de ‘guerra’ de Luke Humphries

DRAMA DE DARDOS

El presentador de dardos de Sky Sports pone los ojos en blanco ante Barney por el comentario “innecesario” de Greaves

¿Cuándo es el sorteo del Campeonato Mundial de Dardos 2025/26?

  • El sorteo del Campeonato Mundial de Dardos 2025/26 se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre.
  • Está previsto que comience a las 16:30 horas GMT.

¿En qué canal de televisión está y hay transmisión en vivo?

  • El sorteo del Campeonato Mundial de Dardos 2025/26 se transmitirá en vivo por Sky Sports News.
  • También se puede transmitir en NOW TV a través de un dispositivo móvil o tableta compatible.
  • Alternativamente, SunSport tendrá cobertura de todo el sorteo a través de nuestro blog EN VIVO.

¿Cómo funciona el sorteo?

En un ligero cambio con respecto a años anteriores, todos los jugadores ingresarán al torneo en la etapa de primera ronda.

Los 32 mejores jugadores clasificados y los jugadores clasificados entre 33 y 64 son sorteados al azar en el lado izquierdo del sorteo contra los 64 clasificados restantes.

¿Quiénes son los 40 primeros clasificados?

  1. Lucas Littler
  2. Lucas Humphries
  3. Michael van Gerwen
  4. Esteban Bunting
  5. Jonny Clayton
  6. James Wade
  7. Gian van Veen
  8. Chris Dobey
  9. Danny Noppert
  10. josh roca
  11. Ross Smith
  12. Precio de Gerwyn
  13. Gary Anderson
  14. Damon Heta
  15. Martín Schindler
  16. Rob Cruz
  17. Mike de Decker
  18. David Chsinall
  19. Ryan Searle
  20. Jermaine Wattimena
  21. Nathan Aspinall
  22. Dimitri Van den Bergh
  23. Daryl Gurney
  24. ryan joyce
  25. Cameron Menzies
  26. Ritchie Edhouse
  27. Lucas Woodhouse
  28. Dirk van Duijvenbode
  29. Pedro Wright
  30. Michael Smith
  31. Joe Cullen
  32. Wessel Nijman
  33. Ricardo Pietreczko
  34. andres dorado
  35. Raymond van Barneveld
  36. Scott Williams
  37. Krzysztof Ratajski
  38. Martín Lucas
  39. Brendan Dolan
  40. Kevin Doets



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here