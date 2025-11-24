Fecha, hora de inicio, transmisión en vivo, canal de televisión, formato mientras Littler y compañía aprenden el destino

¡EL sorteo del Campeonato Mundial de Dardos se realiza HOY!

La sensación adolescente Luke Littler se convirtió en el ganador más joven de la historia después de demoler a la superestrella holandesa Michael van Gerwen en la final del año pasado.

Y el nuevo número uno del mundo estará decidido a retener su corona cuando superestrellas como Luke Humphries, Stephen Bunting y Gerwyn Price regresen al Alexandra Palace.

Pero antes de que comience la acción el 11 de diciembre, se elegirán los nombres de un sorteo para lo que será un sorteo histórico.

Un récord de 128 jugadores (32 más que los 96 participantes habituales) llegarán al norte de Londres para presenciar el mayor espectáculo de dardos hasta la fecha.

SunSport puede proporcionar todos los detalles sobre el sorteo y cómo funcionará.

¿Cuándo es el sorteo del Campeonato Mundial de Dardos 2025/26?

El sorteo del Campeonato Mundial de Dardos 2025/26 se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre.

Está previsto que comience a las 16:30 horas GMT.

¿En qué canal de televisión está y hay transmisión en vivo?

El sorteo del Campeonato Mundial de Dardos 2025/26 se transmitirá en vivo por Sky Sports News.

También se puede transmitir en NOW TV a través de un dispositivo móvil o tableta compatible.

Alternativamente, SunSport tendrá cobertura de todo el sorteo a través de nuestro blog EN VIVO.

¿Cómo funciona el sorteo?

En un ligero cambio con respecto a años anteriores, todos los jugadores ingresarán al torneo en la etapa de primera ronda.

Los 32 mejores jugadores clasificados y los jugadores clasificados entre 33 y 64 son sorteados al azar en el lado izquierdo del sorteo contra los 64 clasificados restantes.

¿Quiénes son los 40 primeros clasificados?