Fernando Valenzuela será considerado para el Salón de la Fama del Béisbol

Fernando Valenzuela, el zurdo de los Dodgers que desató la Fernandomanía en 1981, está entre los ocho nombres que serán considerados por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol Nacional del Salón de la Fama para su incorporación a la generación del próximo año.

El comité de 16 personas se reúne cada tres años y considera a los jugadores cuyas principales contribuciones al juego se produjeron desde 1980. Cualquier candidato que reciba el 75% de los votos emitidos por el comité será elegido para el Salón de la Fama y será incluido en Cooperstown el 26 de julio de 2026, junto con los miembros elegidos de la Asociación de Escritores de Béisbol. de América, que se anunciará el 20 de enero de 2026.

Los otros siete jugadores que serán considerados por el comité incluyen a Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield.

Los 16 miembros que revisarán la boleta del comité serán designados por la junta del Salón Nacional de la Fama del Béisbol y serán anunciados a finales de este otoño.

Valenzuela, a quien los Dodgers retiraron su número en 2023 antes de morir a los 63 años en octubre de 2024, en vísperas de la Serie Mundial Dodgers-Yankees, ganó 173 juegos en 17 temporadas, 11 de ellas con los Dodgers, y fue seis veces All-Star. Sigue siendo el único lanzador en ganar el premio al novato del año y el Cy Young en la misma temporada en la historia de la MLB, pero su influencia duradera ha sido el cambio sísmico en la demografía de la base de fanáticos después de que irrumpió en escena durante una temporada de 1981 que culminó con un campeonato de la Serie Mundial.

A pesar de su impresionante carrera al principio de su carrera, Valenzuela no obtuvo suficiente apoyo cuando inicialmente fue elegible para ser consagrado al Salón Nacional de la Fama del Béisbol (se necesita el 75% de los votos de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América). En su primer año en las urnas, en 2003, obtuvo el 6,2% de los votos, superando el umbral del 5% necesario para permanecer en las urnas un año más. La cifra cayó al 3,8% en 2004 y abandonó las elecciones en los años siguientes.

El Salón Nacional de la Fama del Béisbol tiene tres electorados de Era diferentes: el Comité de la Era del Béisbol Clásico, que cubre el período anterior a 1980 e incluye las Ligas Negras, mientras que el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo tiene dos papeletas: una para los jugadores y otra para los managers, ejecutivos y árbitros cuyas mayores contribuciones se produjeron desde 1980.

El comité de gerentes, ejecutivos y árbitros contemporáneos deliberará en 2026, y el comité de la era clásica está programado para reunirse en 2027 antes de que el comité de jugadores contemporáneos se reúna nuevamente en 2028.