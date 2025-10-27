FIFA abre segunda fase de venta de entradas para el Mundial con espacios exclusivos para EE.UU., Canadá y México

La FIFA comenzó el lunes el proceso de venta de otro millón de entradas para la Copa Mundial del próximo año, con la apertura de un nuevo sorteo de entradas que marca el inicio de la segunda fase de ventas del torneo.

Este sorteo, que se extenderá hasta las 11 a. m. del viernes, hora del este, incluye un horario de exclusividad nacional para los residentes de los tres países anfitriones: EE. UU., Canadá y México. Los aficionados de esos países, cuyas entradas sean seleccionadas en este sorteo, tendrán la oportunidad de comprar entradas para un solo partido para los partidos que se celebren dentro de su país de origen.

La fase está abierta a todos los aficionados, independientemente del país en el que vivan.

“Ya hemos visto un enorme interés en todo el mundo por este torneo, y especialmente dentro de los países anfitriones mientras Canadá, México y Estados Unidos se preparan para albergar la Copa Mundial de la FIFA más grande hasta el momento”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo. “Esta segunda fase, con su horario de exclusividad nacional en el país anfitrión, nos permitirá decir ‘gracias’ a estos fanáticos locales, al mismo tiempo que garantizamos una oportunidad global también”.

Aquellos fanáticos de EE. UU., Canadá y México que ingresen al sorteo antes de que cierre el viernes tienen la oportunidad de recibir, a través de lo que la FIFA dice que es un proceso aleatorio, un horario durante el cual pueden comprar boletos a partir del 12 de noviembre. Esos espacios se emitirán hasta el 15 de noviembre. Los fanáticos que ganen esas oportunidades recibirán información al menos 48 horas antes de que se abra su horario.

Los residentes de los tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden) compraron más boletos que los de cualquier otro país en la fase inicial de emisión de boletos. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, en ese orden, completaron el top 10.

Una vez que finalice el horario de exclusividad nacional, más aficionados podrán obtener un horario de compra a partir del 17 de noviembre. Habrá entradas adicionales disponibles en fases posteriores, dijo la FIFA.

La FIFA anunció a principios de este mes que ya se han vendido más de 1 millón de entradas para la Copa Mundial del próximo año, y que ya las han comprado personas de 212 países y territorios diferentes. Hasta el momento, se han cubierto 28 de los 48 lugares para los equipos en el campo.

El inicio de la venta de entradas no quita que haya preguntas únicas para los consumidores que se acercan al torneo, particularmente sobre cómo obtendrán visas, si es necesario, para visitar los EE.UU. mientras el país toma medidas enérgicas contra la inmigración. Un partido amistoso internacional entre el campeón defensor de la Copa del Mundo, Argentina, con Lionel Messi, y Puerto Rico se trasladó de Chicago a Fort Lauderdale, Florida, debido al retraso en la venta de entradas que algunos creen que fue en respuesta a la represión migratoria.

Según las cifras de asistencia a los estadios, quedan aproximadamente 7,1 millones de asientos por llenar para los 104 partidos del torneo en 16 sedes norteamericanas. Se desconoce cuántos de esos asientos estarán disponibles para la venta al público.

Los datos de las entradas han demostrado que los asientos de menor precio, fijados en 60 dólares, estuvieron disponibles para al menos 40 partidos. Casi todas las entradas para la gran mayoría de los partidos se fijaron a un precio mucho más alto. El partido inaugural de Estados Unidos, que se jugará en Inglewood, California, tenía precios que oscilaban entre 560 y 2.735 dólares cuando se abrieron las ventas. En el sitio de reventa, al menos una entrada para el partido inaugural en Estados Unidos el 12 de junio se cotizaba por más de 60.000 dólares a principios de este mes.

Los aficionados con opción de compra podían elegir asientos en una de cuatro categorías; La categoría 1 es lo que los funcionarios de la FIFA llaman los mejores asientos, la categoría 4 se encuentra en la parte superior de los estadios. Se espera que los costos de las entradas fluctúen a medida que el evento más importante del fútbol utilice precios dinámicos por primera vez.

