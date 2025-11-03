Fotos: Desfile de los Dodgers campeones de la Serie Mundial en el centro de Los Ángeles

Los fanáticos de los Dodgers llenaron las calles del centro de Los Ángeles el lunes por la mañana temprano para celebrar que los Dodgers se convirtieron en el primer campeón consecutivo de la Serie Mundial de béisbol en 25 años.

El desfile de celebración comienza a las 11 am, con los Dodgers viajando en autobuses de dos pisos por el centro con una última parada en el Dodger Stadium.

El equipo de los Dodgers de 2025 ha sido un punto brillante para muchos angelinos durante un año tumultuoso para la región, después de que tormentas de fuego históricas devastaran miles de hogares en enero y luego redadas generalizadas de inmigración durante el verano por parte de la administración Trump.

El manager Dave Roberts sostiene el Trofeo del Comisionado durante el Desfile y Celebración del Campeonato Mundial de los Dodgers el lunes.

Los fanáticos llenan las calles del centro de Los Ángeles después del Desfile y Celebración del Campeonato Mundial de los Dodgers.

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, durante el desfile y celebración del Campeonato Mundial de los Dodgers.

Ramón Ontivros, izquierda, y Michelle Ruiz, ambos de Redlands, se unen a los fanáticos que llenan las calles del centro de Los Ángeles.

Los fanáticos llenan las calles del centro de Los Ángeles después del Desfile y Celebración del Campeonato Mundial de los Dodgers.

De izquierda a derecha, Mike Soto, Luis Espino y Francisco Espino, se unen a los fanáticos que llenan las calles del centro de Los Ángeles.

Mia Nava, de 9 años, ondea una bandera. “Hoy faltará a la escuela y sus profesores conocen su pasión”. Dijo su mamá, Jennie Nava.

Alex Portugal se aferra al cinturón de campeonato en el Dodger Stadium. Claudia Villar Lee, posa con una maqueta del trofeo de la Serie Mundial colgada del cuello.

Jóvenes fanáticos se alinean en las calles del centro de Los Ángeles para el Desfile y Celebración del Campeonato Mundial de los Dodgers.