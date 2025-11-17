Frank Warren afirma que Jake Paul vs Anthony Joshua podría ser un ‘accidente automovilístico’, pero ‘todos se dan vuelta para ver un choque’

Frank Warren reconoce que el controvertido choque de Jake Paul con Anthony Joshua podría ser un “accidente automovilístico”, pero agregó que “todos siempre reducen la velocidad para ver un smash”, ya que él se negó a criticar la pelea.

El promotor del Salón de la Fama no tiene ningún problema con que Joshua, de 36 años, saque provecho de un enfrentamiento con el YouTuber boca del motor.

Pero el jefe de Queensberry advirtió a Joshua que estaría “acabado” si sufría una gran sorpresa a manos del luchador novato.

Paul, de 28 años, se enfrentará al dos veces campeón mundial de peso pesado Joshua el 19 de diciembre en Miami en un evento mega-monetario.

El estadounidense tiene solo 13 peleas profesionales, en su mayoría contra enemigos retirados y estrellas de MMA, y perdió su única pelea contra un boxeador activo cuando Tommy Fury lo venció en 2023.

Warren dijo: “No culpo a Joshua, obtendrá mucho dinero.

“Jake Paul está dando un paso adelante después de 13 peleas para enfrentarse a un dos veces campeón de peso pesado y llegará como un gran perdedor, lo único que tiene Joshua son sus bigotes.

“No puedo imaginar a Jake ganando la pelea, pero ¿si lo golpea? Es un accidente automovilístico, pero todos siempre reducen la velocidad para ver un aplastamiento.

“¿Creo que debería estar sucediendo? Ya superé todo eso. Para ser justos con Jake Paul, va al gimnasio, entrena, trabaja duro y se lo toma en serio.

“¿Creo que Joshua debería pelear contra él? Está peleando contra él por una razón y sólo una: ese es el dinero. Si lo derrotara, estaría acabado”.

Warren estaba hablando mientras anunciaba el enfrentamiento del 24 de enero entre Moses Itauma y el ex oponente de Joshua, Jermaine Franklin.

Itauma, de 20 años, está en su camino hacia el título mundial y su enfrentamiento de Año Nuevo con el estadounidense será un paso más en el camino si logra llegar a 14 peleas invicto.

La esperanza de peso pesado no estaba lista para atacar a Paul, el oponente de su ex compañero de gimnasio Joshua, a pesar de las afirmaciones de que el evento avergonzará al deporte.

“No odio a ningún hombre que intenta hacerlo bien”, dijo Itauma. “Jake Paul ha conquistado YouTube y ahora está intentando conquistar el boxeo, aunque no creo que sea tan fácil como él cree.

“Juego limpio para él, me gusta ver a un hombre luchar por el éxito. No quiero verlo vencer a AJ, pero estaré detrás de él en su historia de éxito”.

Paul ha afirmado audazmente que sorprenderá al mundo cuando dijo: “Cuando vencí a Anthony Joshua, todas las dudas desaparecen y nadie puede negarme la oportunidad de luchar por un título mundial”.

Pero el dos veces campeón del mundo despidió al YouTuber y prometió “romper Internet sobre la cara de Jake Paul”.

Él respondió: “Jake o cualquiera puede conseguir este trabajo. Sin piedad. Me tomé un tiempo y regresaré con un mega espectáculo”.

“Es una gran oportunidad para mí. Te guste o no, estoy aquí para hacer grandes números, tener grandes peleas y romper todos los récords mientras me mantengo fresco, tranquilo y sereno.

“Recuerden mis palabras, verán a muchos más peleadores aprovechar estas oportunidades en el futuro. Estoy a punto de romper Internet con la cara de Jake Paul”.

