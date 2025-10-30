Freddie Freeman vuelve a ser el héroe de la Serie Mundial de los Dodgers con una victoria en 18 entradas

En las primeras horas del crepúsculo, antes de que una de las noches más extraordinarias del béisbol pasara de ser relativamente normal a evidentemente absurda, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, pensó que sabía hacia dónde se dirigía el tercer juego de la Serie Mundial.

“En última instancia”, dijo durante una entrevista en el juego con la transmisión de televisión Fox, “esta noche será una batalla de bullpens”.

Resultó que la guerra se convertiría en una guerra de 18 entradas.

En un juego que puso a prueba el valor mental, la resistencia física, la compostura emocional y los límites más extremos de los bullpens de ambos equipos, los Dodgers y los Azulejos de Toronto empataron el lunes por la noche el récord del juego de Serie Mundial más largo jamás jugado.

Dieciocho entradas, en 6 horas y 39 minutos, presentando un maratón interminable de insondables giros argumentales y cambios narrativos.

“Uno de los mejores juegos de Serie Mundial de todos los tiempos”, dijo Roberts.

“Creo que todos estamos emocional y mentalmente agotados”, añadió el primera base Freddie Freeman.

Al final, fue Freeman quien salió airoso, conectando un jonrón en la parte baja de la 18.ª entrada (a 11 entradas de la carrera anotada previamente del juego) para finalmente romper el punto muerto y llevar a los Dodgers a una victoria de 6-5 y una ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete.

Pero a diferencia del año pasado, cuando Freeman conectó su icónico grand slam para dejar al equipo en el Juego 1 de la Serie Mundial, el swing del lunes por la noche trajo más alivio que exaltación.

Como dijo el propio Freeman después, hubo héroes más grandes detrás de esta agotadora victoria de los Dodgers.

“Esta noche se necesitaron todos y cada uno de los muchachos”, dijo Freeman. “Creo que eso muestra quiénes somos como grupo”.

Entre los dos equipos, el juego contó con 19 lanzadores, 25 jugadores de posición, 609 lanzamientos y 153 viajes al plato.

Hubo cambios repentinos y rebotes locos, como cuando un sencillo de Bo Bichette en la séptima entrada rebotó en un técnico de sonido a lo largo del codo de la pared en territorio foul para ayudar a los Azulejos a anotar la carrera de la ventaja.

Hubo grandes cambios y estadísticas aún más grandes, ninguna más que la que produjo Shohei Ohtani en una exhibición récord de cuatro de cuatro, cinco boletos y cinco carreras impulsadas, que incluyó dos jonrones. [including a solo blast in the seventh to tie the score 5-5]cuatro extrabases [tying a World Series record] y cuatro bases por bolas intencionales consecutivas en entradas extra [when the Blue Jays simply decided they wouldn’t let him beat them].

Lo más destacado de la victoria de los Dodgers por 6-5 en 18 entradas sobre los Azulejos de Toronto en el Juego 3 de la Serie Mundial en el Dodger Stadium.

Hubo jugadas defensivas que salvaron el juego, sobre todo cuando una defensa de los Dodgers que había cometido dos errores más temprano en la noche cortó a un corredor en el plato en la parte alta de la décima, después de dos tiros perfectamente ejecutados de Teoscar Hernández y Tommy Edman.

Y luego estuvieron las heroicas salidas de relevo, desde las apariciones sin anotaciones que los Dodgers obtuvieron de los jóvenes Justin Wrobleski, Roki Sasaki, Emmet Sheehan y Edgardo Henríquez, hasta el atasco con las bases llenas del que el futuro miembro del Salón de la Fama Clayton Kershaw escapó en el 12, hasta las valientes cuatro entradas que Will Klein proporcionó al final sobre todo.

“Esa fue la definición de un esfuerzo de equipo esta noche”, dijo el campocorto Mookie Betts. “No se gana la Serie Mundial ni se ganan juegos con una sola persona. Se necesitarán todos. Este es un excelente ejemplo”.

Eso quedó claro en la celebración posterior al partido, en la que Freeman apenas fue el centro de atención.

En cambio, después de acosarlo brevemente en el plato, la mayor parte del equipo rápidamente se reunió alrededor de Klein, la adquisición comercial alguna vez poco conocida de 25 años que pasó la mayor parte de esta temporada en las menores y no había estado en ningún roster de postemporada antes de esta ronda.

“No sé cuántas veces ves a un tipo conectar un jonrón para dejar el campo y todo el equipo salta alrededor del lanzador”, bromeó el tercera base Max Muncy. “Pero se lo merecía”.

“Eso fue genial”, añadió Klein. “Nunca soñé que algo así sucedería”.

Cuando Klein entró al juego en la entrada 15, era el último relevista disponible en el bullpen.

El lanzador de los Dodgers, Will Klein, cumple en la entrada 15 contra los Azulejos en el Juego 3 de la Serie Mundial el lunes. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

Luego procedió a realizar 72 lanzamientos. [nearly double his previous season high]permitió solo un hit en sus cuatro entradas en blanco y escapó de un atasco creado por dos bases por bolas y un lanzamiento descontrolado en la parte alta de la 18 al lanzar una bola curva para un ponche que retiró al equipo.

“En la postemporada, la gente habla de las superestrellas, pero muchas veces son estos héroes anónimos los que simplemente no puedes esperar”, dijo Roberts. “Esta noche fue la noche de Will Klein”.

En otra parte de la celebración, Ohtani y Sasaki corrieron hacia los jardines para saludar a Yoshinobu Yamamoto, quien había ido al bullpen para comenzar a calentar si era necesario.

Antes de eso, Roberts estaba lidiando con una decisión difícil. Con el juego prolongándose y el conteo de lanzamientos de Klein continuando aumentando, le dijo a la transmisión de Fox que, si la competencia llegaba a la entrada 18, recurriría a un jugador de posición para terminar el juego lanzando.

Eso seguramente les habría costado a los Dodgers cualquier posibilidad de ganar. Pero también habría conservado sus brazos de rotación para el resto de la serie.

Yamamoto, sin embargo, tenía otras ideas y se ofreció como voluntario para lanzar solo dos días después de su juego completo en el Juego 2. De repente, sabiendo que había otra opción detrás de Klein a la cual recurrir, Roberts decidió enviarlo de regreso para una entrada más de trabajo.

“A veces eso es lo que necesitas para ganar una Serie Mundial”, dijo Kershaw. “Y tenemos muchos muchachos aquí dispuestos a sacrificarse para lograrlo”.

Kershaw jugó su propio papel protagónico en la 12ª entrada, cuando heredó un atasco con las bases llenas y dos outs que representó la mejor oportunidad de los Azulejos para abrirse paso en extras.

Cuando el veterano de 18 años entró al juego, una tensión nerviosa pareció apoderarse de la multitud del Dodger Stadium. Sabían que, con Kershaw listo para retirarse esta temporada baja, podría ser la última aparición de lanzador de su carrera. Sentían que temían que todo terminara con otra decepción en octubre.

Esta vez, sin embargo, Kershaw cumplió y añadió una más. [and perhaps last] resalte su ilustre carrera en Cooperstown al lograr que Nathan Lukes falle.

Clayton Kershaw cumple en la entrada 12 para los Dodgers en el Juego 3 de la Serie Mundial el lunes. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

“Es muy divertido tener éxito cuando sabes que estás cerca [to the end]”, dijo Kershaw, quien celebró el momento levantando el puño mientras su esposa, Ellen, luchaba por contener las lágrimas en las gradas. “Así que fue muy divertido esta noche, y realmente divertido ganar el juego al final. Y tengo cuatro veces más para intentar prepararme. [to pitch in this series]. Esa también es una buena sensación”.

Todas esas contribuciones casi eclipsaron el impecable desempeño de bateo de Ohtani.

Al comienzo de la noche, abrió con un doble contra Max Scherzer, luego jonroneó su siguiente vez en la tercera entrada, dándole a los Dodgers una ventaja temprana de 2-0 después de que Hernández se fue profundo una entrada antes.

Los Azulejos reaccionaron y tomaron una ventaja de 4-2 al anotar cuatro carreras ante Tyler Glasnow en la cuarta. [three of them coming on Alejandro Kirk’s go-ahead blast]. Pero Ohtani se aseguró de que los Dodgers no estuvieran atrás por mucho tiempo, impulsando un doble productor hacia el espacio del campo opuesto en la quinta antes de anotar la carrera del empate con un sencillo productor de Freeman.

Los Dodgers estaban detrás nuevamente la siguiente vez que Ohtani apareció, luego de que la línea de Bichette que golpeó al chico del sonido en territorio foul rebotó lejos de donde Hernández estaba corriendo inicialmente en el jardín derecho, y le tomó suficiente tiempo recuperarse para que Vladimir Guerrero Jr. pudiera anotar desde primera con la ayuda del tiro errante de Hernández.

Shohei Ohtani celebra luego de conectar un jonrón en la tercera entrada para los Dodgers en el Juego 3 de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto el lunes. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

Pero, una vez más, Ohtani borró el déficit, consiguiendo una bola rápida de primer lanzamiento del relevista de los Azulejos Seranthony Domínguez y lanzándola al pabellón del jardín izquierdo. Fue su octavo jonrón de la postemporada, empatando el récord de la franquicia de Corey Seager de 2020.

Ohtani, quien es el lanzador programado de los Dodgers para el Juego 4 el martes, no tendría un lanzamiento para batear durante el resto de la noche. En cada uno de sus siguientes cuatro viajes al plato, los Azulejos le dieron boleto intencional. En la entrada 17, claramente fue lanzado deliberadamente.

“Simplemente no se ve ese tipo de comportamiento por parte de los gerentes opuestos”, dijo Roberts. “Esa es simplemente la máxima señal de respeto”.

El único problema: los Dodgers no pudieron aprovechar ninguna de esas oportunidades, desperdiciando una oportunidad tras otra. [and watching one deep fly ball after the next die at the warning track on a cool marine-layer night]antes de que Freeman finalmente apareciera para abrir la 18ª entrada.

“Para ser honesto, en realidad no estaba tan cansado”, insistió Freeman sobre su enfoque en ese turno al bate. “Cuando tienes a tu bullpen haciendo lo que estaba haciendo, te sigue animando una y otra vez”.

Esta vez, Freeman devolvió ese favor, saltando sobre un sinker de cuenta completa que el zurdo de los Azulejos, Brendon Little, dejó en el medio de la zona.

La pelota pasó por encima de la valla del jardín central. Freeman levantó los brazos mientras recorría las bases. Y aunque una vez más fue un héroe de la Serie Mundial, sus hazañas fueron solo una parte de una victoria que requirió un esfuerzo casi literal de todo el equipo.

“Que esto vuelva a suceder un año después, tener otra salida, es algo increíble, una locura”, dijo Freeman. “Pero me alegro de que hayamos ganado y estemos arriba 2-1”.