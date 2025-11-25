Fubo TV critica a NBCUniversal por retirar canales

Los suscriptores del servicio de transmisión de deportes Fubo TV han perdido el acceso a los canales propiedad de NBCUniversal en el último conflicto de distribución de televisión.

Fubo criticó a NBCUniversal por su postura durante las negociaciones contractuales fracasadas, lo que resultó en un apagón de los canales de NBCUniversal pocos días antes del Día de Acción de Gracias, cuando decenas de espectadores se agachan para disfrutar del pavo y el fútbol. NBC está programada para transmitir el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, la Exposición Nacional Canina y el partido de la NFL del jueves por la noche entre los Cincinnati Bengals y los Baltimore Ravens. Los eventos también se transmitirán por Peacock.

El apagón, que también incluye a Bravo, CNBC y Telemundo en español, afecta a los casi 1,6 millones de clientes de Fubo.

La disputa se produce un mes después de que el rival de NBCUniversal, Walt Disney Co., adquiriera la participación mayoritaria de Fubo y fusionara la oferta más pequeña centrada en los deportes en Hulu + Live TV de Disney. (Los suscriptores de Hulu + todavía tienen canales NBCUniversal disponibles porque están cubiertos por un contrato de distribución separado).

Los clientes de Fubo también podrían perderse la transmisión de NBC del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. (Eduardo Muñoz Ávarez / Associated Press)

En su declaración del martes, Fubo alegó que NBCUniversal se había negado a darle margen de maniobra a Fubo para ofrecer sólo algunos de sus canales, en lugar de toda su cartera. Fubo busca controlar los costos y diseñó su producto para que sea una versión reducida de un paquete voluminoso, pero con una gran cantidad de redes deportivas.

Fubo también se mostró en desacuerdo con que NBCUniversal negocie en nombre de los canales de cable que NBCUniversal planea abandonar en enero como parte de una división corporativa.

Los canales de cable heredados, incluidos MS Now (anteriormente MSNBC), Syfy, CNBC, USA Network y Golf Channel, formarán la nueva empresa que cotiza en bolsa, Versant.

“Fubo se ofreció a distribuir canales Versant durante un año”, dijo Fubo en su comunicado, y agregó que considera que la mayoría de esas redes “no valen la pena”.

“NBCU quiere que Fubo firme un acuerdo de varios años, mucho más allá del tiempo en que los canales Versant serán propiedad de una empresa separada”, dijo Fubo. “NBCU quiere que los suscriptores de Fubo subsidien estos canales”.

NBCUniversal, propiedad del gigante del cable y la banda ancha Comcast, respondió que había ofrecido a Fubo condiciones similares a las contenidas en acuerdos alcanzados con otros distribuidores de televisión de pago, pero Fubo se negó.

“Desafortunadamente, esto es normal para Fubo”, dijo NBCUniversal. “Han abandonado numerosas redes en los últimos años a expensas de sus clientes, que siguen perdiendo contenido”.

El apagón del 21 de noviembre se produjo una semana después de que Disney resolviera una disputa separada de alto perfil con YouTube TV de Google. Esa disputa, que resultó en un apagón de dos semanas de los canales propiedad de Disney, incluido ESPN, para unos 10 millones de clientes de YouTube TV, dependió de los aumentos de tarifas solicitados por Disney.

Las dos compañías también discutieron sobre el deseo de YouTube TV de ofrecer la aplicación de transmisión de ESPN a sus clientes sin costo adicional.

Llegaron a un compromiso y YouTube obtuvo autorización para proporcionar contenido de transmisión de ESPN.

En septiembre, YouTube TV evitó un apagón similar de los canales de NBC al llegar a un acuerdo apenas unas horas antes de la fecha límite.

Disney adquirió el 70% de Fubo TV en octubre de 2025. (Justin Sullivan/Getty Images)

Fubo señaló los recientes acuerdos de NBCUniversal con YouTube TV y Amazon Prime Video, que permiten a esas empresas ofrecer la aplicación de transmisión de NBC, Peacock, como parte de sus tiendas de canales. Fubo alegó que NBC se negó a otorgarle a Fubo los mismos derechos.

“Fubo se compromete a brindarles a sus suscriptores una experiencia de transmisión de TV en vivo premium y a precios competitivos con el contenido que aman”, dijo Fubo. “Eso incluye múltiples opciones de contenido, incluido un servicio centrado en los deportes, al que se puede acceder directamente desde la aplicación Fubo. Esperamos que NBCU reconsidere su postura, o nos veremos obligados a seguir adelante sin ellos”.