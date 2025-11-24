Furia cuando los aficionados al fútbol del Reino Unido desembolsan una enorme suma para ver los partidos en cinco canales de televisión

El FÚTBOL por televisión puede costar 1.254 libras al año, en comparación con las 109 libras en España, según muestra una investigación.

Los aficionados ingleses pagan alrededor de un 56 por ciento más que hace una década para ver todos los partidos, enviando millones a transmisiones ilegales.

El presidente de la Asociación de Fanáticos del Fútbol, ​​Tom Greatrex, lo calificó de prohibitivamente caro.

Un paquete Sky Sports con Gary Neville cuesta £ 25 al mes más £ 25 adicionales para acceder a los partidos de Prem, cifras compiladas por el programa The Athletic.

Una tarifa de TNT Sports por 52 juegos Prem adicionales más eliminatorias de la Liga de Campeones es £ 30,99 al mes.

Para ver todos los partidos de la Liga de Campeones, se requiere una suscripción Prime Video de £ 8,99, mientras que la tarifa de licencia anual de la BBC de £ 174,50 paga los partidos de la Copa FA.

En España, una suscripción a DAZN que cubre todos los juegos cuesta £109 al año, mientras que los australianos pagan solo £114 con Optus Sports.

Un récord de cinco millones de fans en el Reino Unido recurrieron a transmisiones web ilegales en los seis meses hasta octubre.

Greatrex dijo a The Athletic: No es nada sorprendente”.

Sin embargo, Sky cuestionó las cifras, diciendo que una suscripción completa a Sky Sports costaba £35 al mes, y que los clientes podían agregar canales TNT por otras £20.

Otros acuerdos flexibles estaban disponibles a través de la empresa hermana NOW TV, dijo.