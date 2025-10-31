Fútbol americano de la USC contra Nebraska: los troyanos entran en una etapa crítica de los juegos

Con el segundo descanso atrás y la temporada de la USC en una encrucijada, Lincoln Riley ha pasado la mayor parte de dos semanas enfocando a su equipo en lo que tienen por delante (una racha de tres juegos ganables) y no detrás de ellos (una derrota desmoralizadora en Notre Dame).

Al hacerlo, el entrenador troyano tomó prestado un grito de guerra muy trillado, que se remonta a 2.000 años atrás. Riley le dijo a su equipo que tenían que “quemar los barcos”.

“Nos hemos colocado en una gran posición y tenemos que ser un equipo realmente centrado en el ataque en este momento”, dijo Riley. “Las cosas pueden volverse bastante divertidas a partir de aquí si realmente te pones a correr. Este equipo es capaz de eso. Ellos lo saben. Nosotros lo sabemos”.

Teniendo en cuenta lo que está en juego, es una metáfora bastante adecuada. Cualquier esperanza de que la USC se mantenga viva en la conversación sobre los playoffs de fútbol universitario depende de dejar a Lincoln, Nebraska, con una victoria. Y eso requerirá, como mínimo, presentar un producto mucho mejor que antes del descanso, cuando la defensa de la USC cedió más de 300 yardas por tierra a Notre Dame.

Esa derrota ha dejado un sabor notablemente amargo en los troyanos, especialmente en defensa. Esta semana, el apoyador de segundo año Jadyn Walker dijo que sentía que el grupo “no salió listo para jugar” y no tenía “hambre” suficiente contra Notre Dame. El tackle defensivo Jide Abasiri dijo que solucionar los problemas de defensa de la USC significaba “tener la razón”. Por segunda vez en tres semanas, la USC volvió a lo básico en defensa durante el descanso en un esfuerzo por solucionar esos problemas.

“Si estudias para un examen, no estarás nervioso”, dijo Abasiri. “Solo sigue estudiando, supongo”.

Se acabó el tiempo de estudiar. El examen final para la USC y su defensa es un desafío de cinco juegos, que comienza como visitante en uno de los entornos más hostiles del Big Ten. Es una prueba tan crítica para el equipo como para su entrenador, quien ha ganado sólo dos partidos como visitante (en Purdue y en UCLA) durante los últimos dos años calendario.

“Continuamos colocándonos en posición para ganarlos, y siento que estamos haciendo las cosas a diario que finalmente nos llevan a ganar”, dijo Riley. “Estamos aquí y estamos impulsando esa noción, y veo que nos acercamos cada vez más a eso a medida que avanzamos. Ahí es donde está mi confianza”.

Esto es lo que debe observar cuando el No. 23 USC (5-2 en general, 3-1 Big Ten) se enfrente a Nebraska (6-2, 3-2) el sábado a las 4:30 pm PDT (NBC, Peacock).

Una fuerte dosis de Emmett Johnson

El corredor de Nebraska, Emmett Johnson, lleva el balón contra Northwestern el 25 de octubre. (Bonnie Ryan / Prensa Asociada)

Después de ver al dúo de Notre Dame formado por Jeremiyah Love y Jadarian Price arrasar el frente defensivo de la USC, la coordinadora ofensiva de Nebraska, Dana Holgorsen, seguramente huele sangre en el agua. En Emmett Johnson, tiene uno de los mejores corredores del Big Ten, un rompedor de tacleadas contundente que se ha convertido en una parte más importante de la ofensiva de Husker a medida que avanza la temporada.

Sin duda, será una gran parte de los planes de Holgorsen, quien conoce a Riley mejor que cualquier otro entrenador en el fútbol universitario, salvo tal vez su hermano, Garrett, en Clemson. Presumiblemente, Holgorsen esperará mantener el balón fuera de las manos de USC, realizando largos recorridos con Johnson.

“Nos preparamos para el resto de la temporada para ver mucho juego terrestre”, dijo el safety Bishop Fitzgerald. “Esta semana, asegurarnos de que podemos detener eso será enorme para nosotros”.

Johnson no es fácil de derribar. Sus 44 tacleadas forzadas perdidas, según PFF, ocupan el tercer lugar en el Power Four entre los corredores.

“Corre muy duro”, dijo Fitzgerald. “Por lo general, siempre va a romper el primer tackle. Simplemente juega con ventaja. No es necesariamente un blazer, pero una vez que llega a esa ventaja, puede hacer que un jugador falle y puede conseguir muchas yardas. Así que creo que se trata de detenerlo y rodear la pelota”.

Es así de fácil. O tal vez no.

Recoge la presión

El coordinador defensivo de la USC, D’Anton Lynn, se encuentra al margen durante el tercer cuarto de una victoria sobre Michigan State el 20 de septiembre. (Luke Hales/Getty Images)

USC lideró a la nación en capturas durante el primer mes de la temporada. Pero en ambas derrotas de los Trojans, la presión sobre los mariscales (o la falta de ella) fue parte del problema. Después de producir 24 presiones en una victoria sobre Michigan State, USC anotó solo 25 en sus siguientes tres juegos combinados.

Nebraska ofrece una oportunidad de oro para hacerlo bien. Los Huskers han permitido 26 capturas, la segunda mayor cantidad entre los Diez Grandes.

“Creo que hemos mostrado crecimiento y hemos mejorado”, dijo el coordinador defensivo D’Anton Lynn sobre la presión sobre los mariscales. “Pero no estamos satisfechos”.

El mariscal de campo de Nebraska, Dylan Raiola, ha sido más agudo esta temporada que cuando llegó al Coliseum en 2024. Su tasa de finalización ha aumentado casi un 6% y ya tiene 17 pases de touchdown, en comparación con solo 13 la temporada pasada.

Pero Raiola tiene tendencia a retener el balón demasiado tiempo. En ocasiones, eso ha dado sus frutos con grandes jugadas. Otras veces, ha descarrilado algunos vehículos.

“Nos pone mucha presión”, dijo Lynn. “Cuando sostiene la pelota, no busca luchar. Mantiene la vista en el campo”.

¿La clave para contrarrestar eso para la USC? Ponerle tanta presión como sea posible.

algo tiene que ceder

USC tiene la mejor ofensiva aérea del país, con un promedio de 10 yardas por intento y 326 yardas por juego. Nebraska cuenta con una de las mejores defensas de pase del país, y solo un mariscal de campo contrario alcanzó la marca de las 160 yardas contra ellos.

Los Huskers aún tienen que enfrentarse a un mariscal de campo como Jayden Maiava. La primera apertura de Maiava en la USC fue la temporada pasada contra Nebraska, y desde entonces ha mejorado a pasos agigantados, especialmente en su capacidad para evitar errores devastadores.

Eso será un bien escaso contra una defensa de Nebraska que se ha tragado a los mariscales de campo esta temporada.

“Está tomando muchas decisiones correctas en este momento”, dijo Riley esta semana sobre Maiava. “Si sigue haciendo eso, tendremos la oportunidad de ganar todos los partidos”.