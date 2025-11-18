Fútbol americano de secundaria: Elijah McDaniel lleva a Dorsey a la victoria en los playoffs

Poco antes de que el partido de fútbol de cuartos de final de la División I de la Sección de la Ciudad del lunes por la tarde entre el anfitrión Eagle Rock y Dorsey comenzara bajo la lluvia torrencial, el árbitro Patrick Riley dictaminó que el medio del campo de césped era inseguro.

La comisionada de la sección de la ciudad, Vicky Lagos, estuvo presente y actuó rápidamente para que el concurso, programado para comenzar a las 4 pm, se trasladara a un sitio alternativo, que resultó ser el Complejo de Aprendizaje Contreras, a siete millas y media de distancia, en el centro de Los Ángeles. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Dorsey pasó a las semifinales después de una blanqueada dominante de 26-0.

“Cuando los árbitros dictaminaron que el campo era injugable, inmediatamente llamamos a Sotomayor y Contreras porque tienen campos de césped y son los más cercanos a Eagle Rock”, dijo Lagos. “Tuvimos que organizar el transporte en autobús y estamos agradecidos a los árbitros: era el mismo equipo que iba a asistir al partido del viernes. Si no podíamos encontrar una instalación, [today] entonces hubiéramos tenido que jugar el partido mañana”.

Se suponía que el juego se jugaría el viernes por la noche junto con todas las competencias de la Sección de la Ciudad, pero se pospuso hasta el lunes por la tarde después de que un problema con el transformador dejó a la escuela sin electricidad.

El receptor abierto de Dorsey, Stafon Johnson, corre con el balón durante una victoria en los playoffs de la División I de la Sección de la Ciudad sobre Eagle Rock el lunes por la noche. (Craig Weston)

“A las 3:45 nos dijeron que no íbamos a poder jugar”, dijo el entrenador de Dorsey, Stafon Johnson, un alumno de Dorsey que jugó en la USC de 2006 a 2009. Mi principal preocupación en ese momento era que el equipo que ganara tendría un breve tiempo de recuperación para el siguiente partido”.

Cuando finalmente comenzó el partido a las 6:45 pm, todavía llovía a cántaros. Dorsey, undécimo preclasificado, controló el ritmo desde el principio, avanzando 65 yardas en cinco jugadas en su primera posesión, que terminó con una carrera de cinco yardas de Mahkai McCluster.

Nathan Schiebler perdió el balón en la segunda jugada de la primera posesión de Eagle Rock y el liniero defensivo Draysean Mixson se recuperó para Dorsey en la yarda 47 de los Eagles. Jamell Edmond coronó la siguiente ofensiva de los Dons con un barrido de 11 yardas y Deuce Johnson atrapó el pase de conversión de dos puntos para poner el marcador 14-0 al final del primer cuarto.

“Estábamos listos para ensuciarnos en el barro”, dijo el mariscal de campo de Dorsey, Elijah McDaniel, después de correr 120 yardas y diseñar las cuatro series anotadoras de su equipo. “Queríamos jugar [at Eagle Rock]. Queríamos jugar el viernes, pero cuanto más tuvimos que esperar, más tiempo nos dio para prepararnos”.

Liam Pasten, uno de los mejores pasadores de la ciudad, completó sólo tres de siete intentos para 22 yardas en la primera mitad y finalizó siete de 24 para 53 yardas. Incluso cuando la lluvia amainó en la segunda mitad, los Eagles (8-4), terceros preclasificados, no pudieron encaminar su ofensiva.

“Tuve una asistencia del 100% a la práctica del sábado bajo la lluvia”, dijo Johnson. “Esta es la primera vez en todo el año que estamos completamente cargados. Este es el primer juego de Jamell y tuvo un impacto significativo. Ese equipo promedia más de 40 puntos por juego y les damos todo el crédito. Sólo queríamos jugar… no nos importaba dónde estaba”.

Edmond terminó con 87 yardas en 10 acarreos.

De Anthony Young-Jones anotó en una carrera de dos yardas para aumentar la ventaja a 20-0 al final del tercer cuarto y Jaziel Hernández-Cruz cerró el marcador con una carrera de una yarda con 3:48 por jugarse en el último cuarto. Los Dons (7-5), 11º preclasificado, volverán a estar de gira en las semifinales contra el No. 2 South Gate, un partido que se retrasó para el sábado.

Los jugadores de Eagle Rock no tuvieron la oportunidad de jugar por última vez en Don Mengel Field. En febrero, está previsto que comience la construcción del nuevo campo de césped sintético, la pista de goma de ocho carriles y el marcador de la escuela.