Gabriela Jáquez y UCLA dominan en victoria sobre UC Santa Bárbara

A petición de sus jugadores, Cori Close se presentó en el Pauley Pavilion cinco horas antes del inicio del partido. La entrenadora de baloncesto femenino de UCLA estuvo acompañada por sus asistentes y directivos para el tiro previo al partido a las 6:30 am, tantas jugadoras llenaron la cancha que las sesiones tuvieron que ser escalonadas.

Tres días después de una actuación mediocre en el primer partido de la temporada, los Bruins sintieron que tenían algo que demostrar en su primer partido en casa. El trabajo adicional antes de enfrentarse a UC Santa Bárbara el jueves reflejó su compromiso.

“Quiero decir, nunca tengo que entrenar la ética de trabajo de este equipo”, dijo Close. “Eso nunca está en duda. Por eso es un lugar realmente divertido para estar”.

La mayor gratificación del día llegaría más tarde, los Bruins, terceros clasificados, parecieron por momentos un equipo All-Star durante una goleada de 87-50 a los Gauchos que mostró destellos de la potencia de fuego que esperan desatar por completo al final de la temporada.

La delantera Gabriela Jáquez reveló una de las mejores exhibiciones de tiro de larga distancia de su carrera, acertando cuatro de siete triples en el camino a 21 puntos. La armadora Kiki Rice fue una creadora de juego constante en su regreso a la alineación titular mientras anotó 20 puntos, atrapó ocho rebotes y distribuyó tres asistencias. La escolta Gianna Kneepkens añadió otra dimensión a la ofensiva con cuatro triples más y 20 puntos.

Fue la primera vez que los Bruins tuvieron tres jugadores que anotaron 20 o más puntos desde que cuatro de ellos lo hicieron contra Bellarmine en noviembre de 2023.

“Hay tantas armas que siento que es difícil para la defensa elegir qué quitar”, dijo Kneepkens, “así que creo que lo que realmente hace especial a este equipo es que cualquier noche podría ser la noche de alguien, así que es algo realmente difícil de detectar”.

El desafío para los Bruins (2-0) podría ser maximizar todo ese talento.

Close dijo que Rice le había enviado una conferencia de prensa del Oklahoma City Thunder en la que el equipo habló sobre desarrollar ritmo con su ofensiva utilizando mejor a los jugadores que estaban calientes en una noche determinada.

“Aún no hemos llegado a ese punto”, dijo Close. “No estamos jugando con gran ritmo… Creo que todavía no hemos encontrado ese flujo del todo”.

La escolta de UCLA, Kiki Rice, conduce hacia la canasta pasando a la escolta de UC Santa Bárbara, Zoe Shaw, durante la segunda mitad del jueves. (Kyusung Gong / Prensa Asociada)

Parte de eso podría deberse a que Rice todavía está recuperando su forma luego de una lesión en el hombro y su compañera armadora Charlisse Leger-Walker (ocho puntos, siete asistencias, tres robos) jugando en solo su segundo juego desde que regresó de un largo descanso por lesión.

Los Bruins también estuvieron sin Sienna Betts (parte inferior de la pierna) y Timea Gardiner (rodilla) por segundo juego consecutivo. Close dijo que no había un cronograma para el regreso de Betts a pesar de que ella continuaba progresando.

Pero Close dijo que le gustó la forma en que respondieron sus jugadores después de describirlos como “planos en todos los sentidos” en su primer partido, una victoria de 24 puntos sobre San Diego State.

“La sesión de cine posterior no fue divertida. La práctica no fue divertida”, dijo Close. “Y su disposición a decir: ‘Esto es lo que necesitamos. Necesitamos ser desafiados. No cumplimos con el estándar’. Estoy realmente impresionado con su disposición a hacerlo”.

Después de una defensa indiferente de UCLA en el primer cuarto, hubo un tramo en el segundo cuarto en el que los Bruins hicieron difícil pasar el balón más allá de la mitad de la cancha.

Jáquez extendió una mano, propinándose un pase de salida antes de intentar una bandeja en la que recibió una falta. En la siguiente posesión de los Gauchos, Leger-Walker logró otro robo, lo que llevó a una bandeja de Rice.

No pasó mucho tiempo antes de que Jáquez y su compañera de equipo Lauren Betts (12 puntos, siete rebotes, seis asistencias) usaran un doble equipo a lo largo de la banda para forzar otra pérdida de balón.

Cerrando la mitad con una racha de 19-2, los Bruins tomaron una ventaja de 51-26. UCLA también se benefició de una rareza a mediados del segundo cuarto cuando los Gauchos (1-1) fueron sancionados con una falta técnica por tener un jugador usando un número de camiseta que no correspondía con el libro de anotaciones.

Para UCLA, el mayor desafío podría haber sido programar el juego.

Close dijo que ha tenido dificultades para lograr que los equipos acepten jugar contra los Bruins después de su final a cuatro, llamando a todas las escuelas del estado desde San Luis Obispo hasta San Diego. La mayoría de los juegos más destacados de UCLA fuera de la conferencia, comenzando con un enfrentamiento contra Oklahoma el lunes en Sacramento, serán en sitios neutrales.

“Siguieron diciendo que es el factor Lauren Betts y yo dije: ‘No, es el factor que tienes miedo. Vamos'”, dijo Close. “De hecho, realmente pierdo el respeto por las personas que no están dispuestas a dar un paso al frente y actuar como personas duras”.

Los Gauchos cumplieron con entusiasmo en parte porque eran el alma mater de Close y el lugar donde ella entrenó durante nueve años.

“Gracias a ellos por dar un paso adelante y venir a Pauley”, dijo Close, “y querer mejorar en su oficio y hacer crecer el juego”.

A los gauchos, tal como fueron las cosas, es posible que también les deban una tarjeta de Navidad.

Temprano en levantarse, los Bruins también pusieron fin temprano a cualquier esperanza frustrada.