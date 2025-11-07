Gail Goodrich honrada con alma mater nombrando su gimnasio en su honor

“Leyenda del deporte de Los Ángeles” es la forma más apropiada de describir las contribuciones de Gail Goodrich, quien regresó al sur de California el viernes como una persona de 82 años llena de resistencia y humildad después de que su alma mater, Sun Valley Poly High, nombrara su gimnasio como Complejo Deportivo Gail Goodrich.

“Aquí es donde empezó todo”, dijo Goodrich. “Tengo grandes recuerdos aquí. Me emociona que le pongan mi nombre al gimnasio. Tuve grandes entrenadores. Tuve grandes compañeros de equipo. Siempre he sido alguien que mira hacia el futuro. Hoy es un día para recordar y mirar hacia atrás”.

Hay pocas personas en la historia del deporte que lograron lo que él logró en su ciudad natal como un destacado jugador de baloncesto. Lideró a Poly al campeonato de la ciudad sobre Manual Arts en 1961, ayudó a UCLA a ganar dos títulos de la NCAA con el entrenador John Wooden, incluida una actuación récord de 42 puntos en la final de 1965, y ganó un título de la NBA como máximo anotador de los Lakers en 1971-72 en un equipo que tenía una racha de 33 victorias consecutivas y contaba con compañeros futuros miembros del Salón de la Fama Jerry West y Wilt Chamberlain.

Gail Goodrich anotó 29 puntos en la final de la ciudad de 1961 para Poly High. Anotó 42 puntos para UCLA en la final de la NCAA de 1965. Lideró a los Lakers en anotaciones durante el año del campeonato de la NBA de 1971-72. Leyenda del deporte de Los Ángeles. 82 años y humilde como siempre. pic.twitter.com/zr8ddI3O9e – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 7 de noviembre de 2025

En el partido por el título de 1961, Goodrich sufrió una lesión en el tobillo en el tercer cuarto. Regresó para dominar el último cuarto, terminando con 29 puntos. Jugó el partido un miércoles, se graduó un viernes y estuvo en UCLA ese lunes.

Cuatro de los compañeros de Goodrich en la escuela secundaria asistieron a la ceremonia del viernes, incluido el centro Ernie Brandt, quien dijo: “Soy el tipo que le pasa el balón todo el tiempo”.

Esta fue la segunda ceremonia de nombramiento de gimnasio para Goodrich, quien viajó desde su casa en Idaho en 2015 para ver a la Escuela Intermedia Madison en North Hollywood nombrar su gimnasio como Gail Goodrich Sports Center.

Se graduó de Madison con 5 pies 2 y 99 libras. En Poly, en su último año, medía casi 6 pies de altura. Era conocido por su preciso toque de tiro con la zurda. Recordó cómo su padre construyó una canasta en casa y practicó hasta la noche.

“Vivía en el gimnasio Poly. Me convertí en un fanático del gimnasio. El gimnasio se convirtió en mi segundo hogar”, dijo.

Ayudó a lanzar la dinastía de baloncesto de UCLA de Wooden que le llevaría a 10 títulos en 12 años. El entrenador asistente Jerry Norman fue uno de los pocos reclutadores que le prestó atención en la escuela secundaria y estuvo en Poly el viernes. Goodrich fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 1996.

En 2014, Goodrich escribió sobre Wooden: “Nunca habló de ganar. Hablaba de ser un éxito y de poder mirarse en el espejo al final del día. Si hacías lo mejor que podías, eso es todo lo que cualquiera podría pedir”.

Poly abrió su gimnasio hace dos temporadas. Los funcionarios buscaron recomendaciones para dedicar el gimnasio. El entrenador de Poly, Joe Wyatt, dijo que no había necesidad de debate.

“Dije: ‘Gail Goodrich’. Esa es fácil. Eso es perfecto”, dijo Wyatt.

“Como me dijo un amigo, ‘llegué a la cima de la montaña para hacer mi oficio’”, dijo Goodrich a los estudiantes de Poly que llenaron las gradas. “Sí, encontrarás obstáculos en el camino y te derribarán. A veces tendrás que retroceder tres pasos, pero encuentra tu montaña y no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo”.