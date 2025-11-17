Gane una casa de lujo de 5 dormitorios y £20 000 en efectivo o £600 000 alternativa en efectivo desde £1,79 con nuestro código de descuento

Los lectores de SUN pueden ganar una impresionante casa de lujo con cinco habitaciones MÁS £20 000 en efectivo libre de impuestos o una alternativa de £450 000 en efectivo desde solo £1,79 con nuestro código de descuento esta semana.

Nos hemos asociado con 7days Performance para ofrecerle a un afortunado ganador la oportunidad de reclamar este increíble premio esta semana.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

ENTRA AHORA DESDE 1,79€

El concurso ya está abierto y cierra a las 20.45 horas del domingo 30 de noviembre con el sorteo disponible para seguir en vivo en Facebook a las 21:00 horas.

Las entradas normalmente cuestan £1,99, pero los lectores de Sun pueden reclamar un precio con descuento de £1,79 cuando inscribirse y usa el código promocional DOM10.

Opciones alternativas en efectivo

Casa de 5 dormitorios + £20.000

£600,000 Total Alternativa en Efectivo

Por qué deberías elegir 7days Dream Home Competitions La garantía de 7 días para la casa de tus sueños Dos ganadores cada mes – los sorteos se realizan cada dos semanas.

– los sorteos se realizan cada dos semanas. Límites estrictos de entradas – probabilidades más justas para todos.

– probabilidades más justas para todos. Alternativa en efectivo – Montos que cambian la vida y que a menudo se pagan dentro de las 24 horas. Viviendas habitables – No hay mansiones de fantasía con un mantenimiento mensual de más de £5000.

Casa Dersingham de 5 habitaciones + £ 20 000 en efectivo

Harmony House es una excelente casa independiente de cinco dormitorios que ofrece un nivel excepcional de vida familiar moderna en un entorno codiciado.

Ubicada en una zona tranquila en el encantador pueblo de Dersingham, esta importante y elegante propiedad está a pocos minutos de la costa norte de Norfolk y de la finca real Sandringham. Con un acabado impecable, la casa combina una vida contemporánea de planta abierta con espacios refinados y acogedores, ideales tanto para una vida familiar relajada como para un entretenimiento sofisticado.

La amplia planta baja cuenta con una impresionante cocina y comedor de planta abierta, complementados con salas de recepción, oficinas y servicios públicos adicionales que ofrecen comodidad, privacidad y practicidad. El alojamiento también consta de cinco habitaciones dobles de generosas proporciones, incluidas dos lujosas suites con cuartos de baño bellamente decorados, todas ellas acabadas con materiales de primera calidad y una atención excepcional al detalle.

Propiedad independiente de 5 dormitorios que cubre 3028 pies cuadrados

Amplia cocina comedor con gabinetes de alta gama y encimera de granito

Cinco amplias habitaciones dobles con baño principal de lujo y vestidor

Dormitorio principal con elegante baño independiente con ducha tipo lluvia

Dormitorio de invitados en la planta baja con elegante cuarto de baño con ducha

Amplios espacios habitables que incluyen salón, cómodo y oficina en casa

Garaje integrado con puerta eléctrica asistida y acceso interno a servicios públicos

Puertas plegables que conducen a un amplio jardín con un gran patio elevado

Hermoso jardín con patio elevado y césped artificial

Bañera de hidromasaje de lujo perfecta para relajarse por la noche

Entrada de tejas que proporciona estacionamiento fuera de la carretera para varios vehículos

Fácil acceso a Royal Sandringham Estate y a la costa norte de Norfolk

Calefacción central a gas completa con todos los servicios estándar

ENTRA AHORA DESDE 1,79€

puedes entrar en líneao con entrada postal.

Cada concurso tiene un límite en el número de inscripciones y se garantiza que cada premio se ganará independientemente del número de inscripciones.

7days Dream Home dice que ofrece “casas reales, para personas reales, con probabilidades más justas”.

Fundada por un equipo con sede en el Reino Unido, 7days ya ha otorgado más de £160 millones en premios, incluidos £4,1 millones en propiedades sólo este año.

Los 7 Days Dream Home Competitions son el movimiento más audaz hasta el momento, diseñados para desafiar a los grandes jugadores de la rifa con una promesa de equidad, transparencia y flexibilidad.

El reciente ganador Craig Shannon, un trabajador de una fábrica de Teesside, se llevó £500.000 después de participar con sólo cinco entradas de £1,99.

“Pensé que me tomaría cinco minutos decidir”, dijo Craig.

“Esa cantidad de dinero cambia completamente nuestras vidas. Le envié un mensaje de texto a mi jefe esa noche para decirle que no estaría allí al día siguiente, y no miré hacia atrás”.

Craig, su pareja Emma y sus tres hijos ahora están planeando unas vacaciones familiares y un nuevo comienzo.

ENTRA AHORA DESDE 1,79€

Los términos y condiciones completos se pueden encontrar aquí.