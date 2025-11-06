Gareth Southgate revela que las estrellas de Inglaterra interpretaron a Los Traidores con un narrador improbable y Robbie Williams irrumpiendo

GARETH SOUTHGATE ha revelado que su equipo de Inglaterra estaba tan obsesionado con Los Traidores que terminaron jugando su propia versión del juego en la Copa del Mundo 2022.

Y el cantante Robbie Williams se unió inesperadamente cuando lo invitaron a cantar para los jugadores en su base de entrenamiento en Qatar.

La final de Celebrity Traitors se transmitirá esta noche, y los traidores Alan Carr y Cat Burns todavía buscan superar a Joe Marler, Nick Mohammed y David Olusoga.

Y los jugadores ingleses estaban obsesionados con la serie de televisión cuando viajaron en avión a Qatar para competir en la Copa del Mundo de 2022.

A los Tres Leones se les negó la oportunidad de hacerse con el codiciado trofeo por primera vez desde 1966 tras sufrir una derrota en cuartos de final ante Francia.

Pero, antes de ser expulsado del torneo, Southgate admitió que el ánimo estaba alto en el campamento mientras los miembros del equipo se mantenían ocupados jugando una versión de cartas de The Traitors.

El estratega, hablando en The Chris Moyles Show en Radio X, confirmó que una de las noches involucró a Williams irrumpiendo en la puerta y involucrándose en la diversión.

Después de revelar que el equipo de la Copa Mundial 2022 jugó su propia forma de The Traitors detrás de escena, Southgate dijo: “Era la versión de cartas, por lo que era Wolves & Villages, un tema un poco diferente, pero básicamente el mismo juego. A los jugadores les encantó, les encantó.

“Conor Coady era ese tipo de narrador, así que lo trajo al grupo. Y cuando estábamos en Qatar para la Copa del Mundo, me acostaba bastante temprano. Porque ya terminé.

“Todos están jugando a este juego junto a la piscina y se escuchaban esos ruidos de hombres lobo en medio de la noche.

“Así que sí, les encantó. Una noche consiguieron que Robbie Williams la tocara. Vino a cantar para nosotros y se unió”.

Southgate dimitió como técnico de Inglaterra pocos días después de perder la final de la Eurocopa 2024 contra España.

Admitió a principios de esta semana que sabía que necesitaba hacerse a un lado después de que los fanáticos le arrojaran cerveza luego de un empate en la fase de grupos con Eslovenia a principios del torneo.

Southgate ha sido un observador técnico de la UEFA tras su salida de los Tres Leones y también ha estado fuertemente vinculado con el puesto del Manchester United.

Sintonice The Chris Moyles Show en Radio X de lunes a viernes de 6:30 a. m. a 10 a. m. y en Global Player.