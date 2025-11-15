Garfield le propina a Palisades su primera derrota con un ataque terrestre dominante

Bajo una lluvia torrencial, no había una manera sencilla de detener el ataque terrestre de Garfield el viernes por la noche en Southwest College.

Incluso sin su corredor estrella, los Bulldogs anotaron seis touchdowns, todos por tierra, para derrotar al anfitrión Palisades 42-21 en un partido de playoffs de cuartos de final de la División Abierta de la Sección de la Ciudad.

Zastice Jáuregui anotó cinco veces para los Bulldogs (9-2), quintos preclasificados, quienes obtuvieron una oportunidad para enfrentarse al primer preclasificado Carson en las semifinales la próxima semana.

“Carson nos eliminó el año pasado, así que intentaremos vengarnos”, dijo Jáuregui.

Reemplazando a Ceasar Reyes, quien se lesionó la rodilla temprano en el East LA Classic contra Roosevelt y no jugó en el final de la temporada regular de Garfield contra Eagle Rock, Jáuregui está llenando sus zapatos perfectamente.

“Está fuera por todo el año y lo extrañamos, pero ayer fue operado”, dijo Jáuregui sobre Reyes. “Podemos correr el balón contra cualquiera… tenemos la mejor línea ofensiva de la ciudad”.

Christian Gómez de Garfield aborda a Malachi Ross de Palisades en la línea de cinco yardas durante un partido de playoffs de cuartos de final de la División Abierta de la Sección de la Ciudad el viernes por la noche. (Steve Galluzzo / Para The Times)

Garfield recibió la patada de salida de la segunda mitad y en su primera jugada, Jáuregui corrió 65 yardas para anotar. Javier Vargas se coló en la zona de anotación para la conversión de dos puntos para poner el marcador 23-6. Jáuregui culminó la siguiente serie de los Bulldogs con una carrera de touchdown de 77 yardas en la misma jugada, un centro directo al corredor.

Demare Dezeurn devolvió la patada inicial 75 yardas para un touchdown y el mariscal de campo Jack Thomas agregó la carrera de dos puntos para acercar a los Dolphins, cuartos preclasificados, a 15 puntos.

Vargas atravesó un agujero en la segunda jugada de la siguiente serie de los Bulldogs para una ganancia de 81 yardas, deslizándose hacia el césped resbaladizo justo antes de la línea de gol. No importa, golpeó al tackle izquierdo en el siguiente centro para poner el marcador 35-14 a mediados del tercer cuarto.

Garfield detuvo a Palisades en cuarta oportunidad cuatro veces; la última completó una parada en la línea de gol a principios del último cuarto después de que los Dolphins (10-1) lograran un primero y gol en la línea de dos yardas.

Dezeurn puso a los ganadores de la Liga Occidental en el marcador con 18 segundos restantes en la primera mitad cuando dos defensores desviaron un pase y la transferencia junior de Bishop Alemany agarró el balón en la línea de cinco yardas y entró de puntillas en la zona de anotación. Anotó el último touchdown de los Dolphins en una devolución de intercepción de 77 yardas con poco más de tres minutos restantes en el juego.

Los campeones de la Liga del Este le dieron el toque final a la carrera de 12 yardas de Jáuregui con 2:03 por jugarse.

Thomas entró en el concurso habiendo completado 176 de 283 pases para 3,147 yardas, 42 touchdowns y sólo tres intercepciones. Fue el Jugador Más Valioso Ofensivo de la División I el otoño pasado mientras lanzaba para 46 touchdowns y guiaba a los Dolphins al juego de campeonato de la División I.

“Se hablaba de que nos iban a poner 40 puntos”, dijo Jáuregui. “Estaban invictos, pero sabíamos que podíamos ganar”.

Palisades y Garfield se habían enfrentado por última vez en los playoffs en 2013, cuando los Bulldogs ganaron 27-20 en la primera ronda de la División I, que entonces era la máxima división.