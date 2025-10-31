George Springer resta importancia a las preguntas sobre el hostil Dodger Stadium

El receptor de los Dodgers, Ben Rortvedt, conecta un doble contra los Rojos de Cincinnati durante el Juego 2 de la Serie Wildcard de la Liga Nacional en el Dodger Stadium el 1 de octubre. (Gina Ferazzi/Los Ángeles Times)

Ni Alex Call ni Ben Rortvedt habían aparecido en un partido de playoffs hasta esta temporada. Y aunque ninguno de los reservas de los Dodgers salió de la banca en los primeros dos juegos de la Serie Mundial, están mucho más cerca de la acción de lo que esperaban antes de los cambios de julio que los llevaron a Los Ángeles.

“Es realmente genial. Simplemente lo estoy absorbiendo todo”, dijo Call, quien llegó procedente de los Nacionales de Washington cuando se cumplió el plazo.

“Ha sido un torbellino”, agregó Rortvedt, quien fue adquirido de los Tampa Bay Rays, luego pasó la mayor parte del verano en triple A antes de ser convocado cuando Will Smith se lesionó a principios de septiembre. “Lo he estado tomando más día a día, así que no me ha impactado tanto como la gente piensa. Definitivamente, cuando esto termine realmente voy a reflexionar y me daré cuenta de lo loco que ha sido estar en este equipo y estar donde estamos ahora”.

Call, de 31 años, quien también jugó con los Cleveland Guardians en una carrera de cinco años en las Grandes Ligas, apareció en un juego en cada una de las tres primeras series de playoffs de los Dodgers, logrando tres de cuatro con dos bases por bolas, siendo golpeado por un lanzamiento y anotando una carrera.

“Es un poco loco porque siento que debería haber sido más difícil”, dijo Call sobre llegar a la Serie Mundial. “Con los Nacionales, es como si tuviéramos que luchar hasta llegar a la cima. Y luego llegas a los Dodgers y eres el favorito, los campeones de la Serie Mundial. Tienes probablemente el mejor roster jamás reunido, con estrellas increíbles arriba y abajo en la alineación, y luego dicen, ‘Oh, sí, queremos a Alex Call en nuestro equipo’.

“Ese es un cumplido increíble”.

Rortvedt, de 28 años, quien también jugó con los Yankees y los Mellizos de Minnesota en cuatro temporadas, fue titular en los primeros cuatro juegos de la postemporada y bateó .429.

“Si me pellizco, es como si no estuviera seguro [I’m here,]”, dijo. “Sólo trato de estar lo más preparado posible, entender la magnitud de las cosas, y sólo trato de estar preparado y tratar de ralentizar todo y hacer lo mejor que puedo.”