Gray Zabel de los Seahawks sale de la derrota ante los Rams con una lesión en la rodilla | Computadora portátil

INGLEWOOD, California – Los Seahawks estuvieron en los primeros ocho juegos de la temporada 2025 sin apenas perderse una jugada debido a las lesiones de sus cinco linieros ofensivos titulares.

Por segunda vez en dos partidos el domingo, los Seahawks vieron a un titular sufrir una lesión que podría ser significativa.

El domingo pasado, fue el pívot Jalen Sundell, quien estará fuera al menos tres juegos más por una lesión en la rodilla luego de ingresar a la reserva de lesionados el sábado.

Este domingo fue el guardia izquierdo novato Gray Zabel, quien salió con una lesión en la rodilla sufrida en la última jugada de la penúltima serie del juego de los Seahawks.

El entrenador Mike Macdonald dijo que aún no conocía la gravedad de la lesión.

“No hay actualizaciones”, dijo Macdonald. “Tomaremos fotografías y veremos qué está pasando”.

Zabel parecía estar lesionado cuando el centro Olu Oluwatimi fue empujado hacia él en un touchdown de 1 yarda de Kenneth Walker III con 2:23 restantes.

Zabel permaneció tumbado en el césped durante unos minutos antes de que lo ayudaran a bajar y lo examinaran en la tienda médica azul. Observó el resto del partido desde el banquillo.

Jugador de segundo año Christian Haynes – el 81calle selección general del draft de 2024: jugó la serie final en lugar de Zabel.

Haynes también fue el centro suplente en el partido, que fue el primero del año. Se perdió los primeros nueve juegos luego de ser colocado en IR para comenzar la temporada con una lesión en el pectoral y no fue activado hasta el sábado.

Haynes, quien perdió una batalla por el puesto de guardia derecho con Anthony Bradford, probablemente continuaría como titular como guardia izquierdo si Zabel está fuera por un período significativo.

La pérdida de Zabel sería un duro golpe. el era el 18th Selección general del draft de 2025, ya que los Seahawks buscaban hacer un movimiento significativo para ocupar el puesto de guardia izquierdo, que juega junto al tackle izquierdo Charles Cross, y proteger el lado ciego del mariscal de campo Sam Darnold.

Zabel no ha permitido una captura en toda la temporada y solo tres hits de QB, según Pro Football Focus.

El apoyador suplente Tyrice Knight también salió con una posible conmoción cerebral sufrida por un golpe fuerte mientras realizaba una entrada en una patada de salida en el primer cuarto.

¿Qué cambió con la defensa?

La defensa de los Seahawks fue la historia de un cuarto y la historia de los otros tres.

Permitió 134 yardas en 21 jugadas en el primer cuarto, 6.4 por jugada, incluidas carreras de 30 y 34 carreras del corredor de Los Ángeles, Kyren Williams. Cedió 23 yardas en un pase de pantalla al ala cerrada Tyler Higbee.

A partir de ahí, los Seahawks permitieron sólo 115 yardas en 29 jugadas, 3,9 por jugada. Los Rams tuvieron ocho posesiones en los últimos tres cuartos y ninguna ganó más de 25 yardas, duró más de cinco jugadas o tomó más de 2:12 del reloj.

Sólo en el segundo cuarto, los Seahawks superaron a los Rams 127-1, reteniendo el balón durante 13:43.

El apoyador Ernest Jones IV asumió gran parte de la culpa, diciendo que no estaba en la posición que necesitaba en las dos carreras.

Macdonald también asumió parte de la culpa.

“Establezcan el plan de juego”, dijo. “Entraste y estás tratando de descubrir qué van a hacer. Tenemos planes iniciales y tienes que moverte y cambiar y nos atraparon un par de veces. Pero regresamos, nos recuperamos, hicimos ajustes, y nuestros muchachos hicieron un gran trabajo. Pero eso [Rams] La ofensiva no se ha retrasado. No han tenido terceras oportunidades en todo el año. Están jugando a un ritmo increíblemente eficiente. Creo que nuestros muchachos hicieron un gran trabajo en primera y 10 y en las primeras oportunidades para llegar más allá de los palos, especialmente en la segunda mitad”.

Carneros aliviados

Cuando el gol de campo de 61 yardas de Jason Myers se quedó corto y desviado, los Seahawks sintieron decepción y los Rams aliviados.

El entrenador de Los Ángeles, Sean McVay, y el QB Matthew Stafford dijeron que el juego no debería haber llegado a ese punto.

Stafford lamentó que los Rams no pudieron conseguir un primer intento más para agotar el tiempo la última vez que tuvieron el balón, devolviéndolo a los Seahawks con 1:41 por jugarse, aunque tomaron un descanso cuando el balón salió en la yarda 1.

“Me alegro de que no tuviera las piernas para llegar allí”, dijo Stafford. “No sé si fue por la derecha o lo que sea, pero sentí desde el principio que no iba a tener suficiente. No me gustan esas situaciones. Preferiríamos arrodillarnos. Tuvimos nuestra oportunidad y no nos la ganamos, así que es algo en lo que siempre podemos trabajar. Hemos sido buenos en eso esta temporada. No fuimos lo suficientemente buenos esta noche”.

Algunos en la banca de los Rams pensaron que el juego debería haber terminado en la jugada anterior.

Los Seahawks tenían el balón en LA 49 con cinco segundos restantes luego de una penalización por interferencia de pase defensivo al esquinero Emmanuel Forbes Jr. sobre Jaxon Smith-Njigba. El penalti fue bueno para 13 yardas y movió el balón de la 38 de Seattle a la 49 de los Rams.

Si bien algunos en el lado de los Rams cuestionaron esa bandera, McVay no siguió ese camino más tarde.

“¿Por qué me lo preguntas?” dijo. “¿Estás tratando de provocarme? ¿Me multarás allí mismo? No importa lo que piense. No soy yo quien toma la decisión. Así que, en última instancia, me alegro de haber ganado hoy”.

Darnold golpeó a Rashid Shaheed para 6 yardas y los Seahawks pudieron pedir tiempo muerto faltando un segundo.

Si bien algunos jugadores de los Rams cuestionaron que el reloj se detuviera, McVay también fue diplomático al respecto.

“Creo [referee] John Hussey siempre hace un gran trabajo”, dijo McVay. “Dijo que el tipo se entregó y eso dejó un segundo de descuento. No estoy muy molesto por eso porque fallaron la patada”.

Milroe nuevamente entre los inactivos

El mariscal de campo novato Jalen Milroe estuvo nuevamente entre los jugadores inactivos para el partido del domingo contra los Rams. Nuevamente sirvió como tercer mariscal de campo de emergencia, pudiendo jugar sólo si Darnold y Drew Lock no pueden.

Milroe no ha estado activo desde la derrota ante Tampa Bay el 5 de octubre, cuando su lanzamiento a Walker en una jugada de opción resultó en un balón suelto que condujo a un touchdown de los Bucs.

Ha estado activo cuatro veces este año y jugó en tres partidos, cada vez recibiendo una jugada.

Los Seahawks tenían otros cinco jugadores inactivos: el WR Tory Horton, quien fue declarado fuera el viernes debido a una lesión en la espinilla, el WR Jake Bobo, el LB Jared Ivey, el LB Connor O’Toole y el OL Mason Richman.

Bobo, Ivey, O’Toole y Richman fueron eliminados sanos para reducir la plantilla al máximo de 48 jugadores el día del juego.