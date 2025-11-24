Gray Zabel de los Seahawks se recupera de una lesión y se enfrenta al Pro Bowler | Computadora portátil

NASHVILLE, Tennessee – Algunos podrían haber pensado que un partido contra un equipo de Tennessee que venía de una temporada 4-13 habría sido extraño para Gray Zabel señalarlo como uno que esperaba con ansias cuando se publicó el calendario la primavera pasada.

Zabel tenía una razón para hacerlo: el liniero defensivo de los Titans, Jeffery Simmons.

A medida que avanza en su temporada de novato, Zabel dice que quiere ponerse a prueba tanto como pueda y sabía que un juego contra Simmons, quien llegó al Pro Bowl tres de los últimos cuatro años, haría precisamente eso.

“Ves a un jugador así y sabes lo bien que lo hace, lo bueno que es para el juego, este juego definitivamente estaba marcado en la lista para enfrentarlo”, dijo Zabel.

La idea de que podría perder esa oportunidad pasó por su mente cuando yacía en el césped del SoFi Stadium el domingo pasado al final del último cuarto con un dolor en la rodilla después de que su compañero de equipo Olu Oluwatimi lo rodara.

En ese momento, Zabel dijo que pensó que no había manera de que jugara el domingo contra Tennessee en una victoria por 30-24.

“No, no”, dijo. “Esa fue la peor parte: el disparo te golpea de inmediato y todos los pensamientos comienzan a pasar por tu cabeza sobre lo que pasó”.

Se perdió la última serie en una derrota por 21-19 ante los Rams, mientras que Christian Haynes lo reemplazó y tuvo que esperar hasta que regresaran las pruebas del lunes para ver cuál era el daño.

Las pruebas no revelaron nada significativo, lo que, según Zabel, fue un evidente suspiro de alivio. Elaboró ​​un plan con los entrenadores y comenzó a practicar de forma limitada el jueves.

Fue catalogado como cuestionable para el partido del viernes.

La rodilla se recuperó rápidamente y volvió a la alineación titular el domingo.

“Te diré una cosa, este tipo es increíble”, dijo Macdonald. “Quería enfrentarse a su frente, y quiero decir, ¿qué más se puede decir sobre este tipo? Sólo un competidor de élite, duro como la mierda. Sí, lo amamos. Sentí que jugó muy buen fútbol también, muy feliz por él”.

Zabel no estaba tan seguro de la última parte de ese sentimiento, diciendo que sentía que Simmons lo superó en ocasiones, aunque Simmons solo figuraba en la lista con dos tacleadas y un golpe de mariscal de campo.

“Me humilló muy rápidamente”, dijo Zabel. “… Es un jugador All-Pro y quiero decir, como novato, simplemente sales y tratas de mantenerte frente a él y vamos a regresar, ver la película y aprenderé mucho de ella”.

Darnold dice que el proceso es el mismo y los resultados son mejores

Los Seahawks intentaron toda la semana restar importancia al mariscal de campo Sam Darnold lanzando cuatro intercepciones contra los Rams. Ha pasado por esto antes, dijeron él y Macdonald, y confiaban en que volvería a jugar bien pronto.

Aun así, tenía que haber al menos un poco de buena sensación de que Darnold no lanzó una intercepción por primera vez en los últimos cinco juegos y sólo la cuarta en 11 juegos este año.

Fue apenas la segunda vez en todo el año que los Seahawks no perdieron el balón, y la tercera vez para la ofensiva.

Darnold terminó 16 de 26 para 244 yardas y dos touchdowns para Jaxon Smith-Njigba, incluido uno de 63 yardas en una jugada de tercera y seis en el segundo cuarto.

“En realidad, fue una chispa para nosotros”, dijo Macdonald. “El gran touchdown para Jax, ver su emoción y su entusiasmo, pensé que realmente puso al equipo en marcha, que es algo que necesitábamos. Como dijimos, el mismo tipo. Simplemente lo arrancó, hizo un gran trabajo. Hay algunas jugadas que queremos mejorar y queremos recuperar, y aprenderemos de esas jugadas al igual que el resto del equipo”.

Como insinuó Macdonald, Darnold tuvo tres pases que podrían haber sido intercepciones, incluido uno en el primer cuarto en una ruta hacia Kenneth Walker III en el que Walker evitó una intercepción rompiendo el pase mientras el esquinero de los Titans, Marcus Harris, intentaba atraparlo. En otro, una pelota rebotó en AJ Barner en la línea de gol y cayó incompleta.

“La pelota estuvo en peligro un par de veces”, dijo Macdonald. “La pelota golpeó al tipo en el pecho una vez y la pelota estaba en el aire, así que tenemos que mirar eso y asegurarnos de que estamos limpiando esas cosas”.

Darnold dijo que no creía que hubiera mucha diferencia en los juegos, esta vez solo unos pocos rebotes le salieron bien.

“Creo que mi proceso siempre ha estado ahí”, dijo Darnold. “Creo que simplemente fue un mejor resultado esta semana. Y sí, creo que eso es todo”.

Okada se marcha lesionado

Los Seahawks perdieron peligrosamente su seguridad cuando Ty Okada, quien reemplaza al lesionado Julian Love, tuvo que irse con una lesión en el oblicuo. Eso los obligó a utilizar a D’Anthony Bell el resto del camino. Bell está en su cuarto año en la liga, pero había jugado poco esta temporada (43 jugadas) antes del domingo.

“Creo que podría haber sucedido en ese cuarto intento o en el avance antes del cuarto intento (en el segundo cuarto)”, dijo Macdonald sobre la lesión. “Cuando D’Anthony estaba listo para jugar, las cosas se pusieron un poco complicadas con el profundo, así que tuvimos que estar listos para un plan de contingencia. Pero fue un gran trabajo. (El entrenador de profundos) Jeff Howard hizo un gran trabajo al prepararlo para jugar, y no tuvimos que cambiar el plan de juego. Llamamos a nuestras cosas. Y eso es un tributo para él”.

Macdonald dijo que no sabía cuánto tiempo estaría Okada fuera. Love es elegible para salir de la lista de reservas lesionados, pero Macdonald dijo que era demasiado pronto para decir si eso sucederá.

“Él tiene un proceso por el que tenemos que pasar. Tenemos que afrontarlo día a día”, dijo Macdonald. “Tenemos esperanzas, pero parte de la razón por ponerlo en IR y tomarnos este tiempo es para asegurarnos de que cuando regrese esté listo para jugar, y que pueda hacerlo de la manera en que juega, y no estamos haciendo segundas preguntas. Queremos asegurarnos de que esté listo para jugar”.

O’Connell sustituye a Jones

Los Seahawks tuvieron que jugar sin el apoyador central titular Ernest Jones IV, fuera por una lesión en la rodilla que superó la semana pasada pero que resultó demasiado esta semana.

O’Connell ha estado con los Seahawks desde 2023 y había visto acción en ocho partidos antes del domingo. Pero la mayor parte de eso se produjo en equipos especiales, ya que había participado en sólo ocho jugadas defensivas, todas contra Arizona hace dos semanas.

O’Connell no participó en todas las jugadas del domingo cuando salió del juego cuando los Seahawks eligieron seis backs defensivos.

Terminó con ocho tacleadas y la primera captura de su carrera en el primer cuarto.

“Es curioso, tenemos una broma constante en nuestro equipo preparado de que no se puede bloquear a Patty-O (O’Connell) a diario”, dijo Macdonald. “Así que me alegra que haya tenido su oportunidad hoy y estoy feliz por él. Salió y jugó un fútbol ganador para nosotros e hizo grandes jugadas, así que estoy emocionado de ver la cinta y ver lo que hizo”.

Nota