Gstaad le da a Aidan O’Brien una victoria récord en la Breeders’ Cup después del ‘majestuoso’ paseo de Oisin Murphy

GSTAAD consiguió las probabilidades de manera espectacular en la Breeders’ Cup en una noche que perteneció a la familia O’Brien.

El favorito 6-5 fue el más amplio de todos en el puesto 14 y luego salió lento, pero aun así superó al campo de Juvenile Turf en Del Mar.

Fue el ganador número 21 de la Breeders’ Cup de Aidan O’Brien, lo que significa que ahora es el principal entrenador absoluto en la historia de la reunión, ya que anteriormente había estado empatado con el fallecido gran D Wayne Lukas, y más temprano en la noche su hijo menor, Donnacha, había marcado su primer gol en el Juvenile Fillies’ Turf.

Ninguno de los 20 anteriores de Aidan habrá sido más emocionante que el éxito de Gstaad cuando se adelantó por fuera de los corredores que giraban hacia casa antes de ponerse al frente de manera impresionante en la recta.

Estaba amenazando con convertirse “casi” en un caballo después de una racha de derrotas estrechas, pero finalmente disfrutó de su día bajo el sol de California, superando a Stark Contrast por un cuerpo.

O’Brien dijo: “Es increíble, estoy en una posición privilegiada y estoy muy feliz por los muchachos, ellos son los que hacen que esto suceda.

“No protegen el valor de los caballos, quieren correrlos y verlos correr.

“Christophe le dio un viaje brillante, es un tipo increíble. Lo conocemos desde hace mucho tiempo y es fantástico para él. Somos muy afortunados de tenerlo”.

El viaje de Soumillon fue fantástico, pero el de Oisin Murphy fue el mejor de la noche, ya que le dio a la forastera de Donnacha, Balantina, un viaje maravilloso para quedarse con el césped de potras juveniles de la Breeders’ Cup en Del Mar.

La jockey campeona arañó la pintura prácticamente en todo el recorrido y logró abrirse paso en una etapa crucial de la recta cuando llegó a casa con un marcador de 20-1.

Andrew Balding’s Misión del Pacíficoque corrió desde el puesto 12 exterior, corrió un cracker para terminar un segundo puesto después de haber sido retenido en la parte trasera por Colin Keane.

Con el favorito al rojo vivo Preciso Tras sufrir una infección apenas unas horas antes de la carrera, el Grupo 1 de £850.000 quedó completamente abierto.

Dicho esto, todavía era un poco exagerado pensar que Balantina, que realmente no había despegado desde un prometedor tercer puesto en Royal Ascot en dos carreras posteriores, sería quien tomaría ventaja.

Pero Murphy le dio un viaje brillante que salvó el terreno, y logró esquivar a un rival derrotado que se acercaba al último estadio antes de que ella se alejara por la barandilla para una victoria sorpresa.

Es un deporte en el que se toman decisiones en fracciones de segundo, y en una de las pistas más estrechas del mundo, lo logró.

Murphy dijo: “Ella es increíblemente atlética y manejó la pista como si estuviera hecha para ella.

“Es un poco surrealista. Si no hubiera corrido en Irlanda la última vez, hoy la habrían querido porque sus tres primeras carreras fueron excelentes.

“Es realmente bueno. Es mi séptima victoria de grupo del año, y muchas de ellas han sido con caballos de mayor precio. Para eso es por lo que trabajas muy duro”.

El resultado significa que el conjunto de O’Brien ya está completo, con Donnacha uniéndose a su hermano Joseph y (por supuesto) a su padre Aidan para ensillar a un ganador en la Breeders’ Cup.

Sonrió: “Es increíble. Hemos estado viniendo aquí desde hace mucho tiempo, desde que éramos bebés, en realidad. Ver a papá hacerlo año tras año y a Joseph obtener los ganadores. Es muy agradable estar en el tablero”.

La noche tuvo un comienzo lento para los jugadores europeos cuando Cy Fair, entrenado en Estados Unidos, se llevó el Juvenile Turf Sprint.

Los dos corredores de Aidan O’Brien, True Love y Bruselas, se fueron alejando lentamente y la potra entrenada por George Weaver pudo esquivarlos con un impresionante giro de pie en la parte superior de la recta.

Hay que reconocer que Bruselas aguantó bien y terminó segundo, justo por delante del Aspect Island de James Owen en tercer lugar.

