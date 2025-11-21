Harry Kane ‘se alineó para una transferencia impactante al BARCELONA y los jefes del club aceleraron los planes para atraer a la estrella inglesa del Bayern’

HARRY KANE se ha convertido en un posible objetivo de transferencia para el Barcelona, ​​según los informes.

El jugador de 32 años ha disfrutado de un comienzo de temporada prolífico con el Bayern de Múnich, anotando 23 goles en 17 partidos.

Su impresionante forma sigue atrayendo el interés de toda Europa, con algunos grandes clubes interesados.

Tottenham ha expresado su deseo de traerlo de regreso al norte de Londres más de dos años después de su mudanza de £ 104 millones.

Pero el medio español Mundo Deportivo ha afirmado que Barcelona es un destino potencial.

Se entiende que los jefes del club están considerando seriamente fichar al delantero, y Robert Lewandowski podría marcharse al final de la temporada.

El contrato del jugador de 37 años expira en junio, pero tiene la opción de renovarlo un año más.

En el caso de que Lewandowski y el club decidan separarse, Kane está en lo más alto de la lista de deseos del presidente Joan Laporta.

El capitán de Inglaterra tiene una cláusula de rescisión de 57 millones de libras que entrará en vigor el próximo verano.

Significa que el Barcelona podría enfrentar competencia por su fichaje.

Los gigantes de La Liga también han considerado un movimiento para Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid se muestra reacio a vender.

Al ex as del Manchester City también le quedan más de cuatro años de contrato.

Actualmente, el Barcelona ocupa el segundo lugar en la tabla de La Liga, a tres puntos del Real Madrid.

El próximo sábado se enfrentarán al Athletic de Bilbao.