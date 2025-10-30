¿Hay repeticiones de la Copa FA en la primera ronda? Explicación de las reglas de la prórroga y las penalizaciones

¡La primera ronda de la Copa FA comienza el viernes!

La temporada pasada, Crystal Palace se adjudicó la prestigiosa medalla de plata cuando los Eagles ganaron su primer gran trofeo con una victoria por 1-0 sobre el Manchester City.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Ahora el centrocampista del Arsenal Eberechi Eze llevó a los londinenses del sur a una victoria histórica en Wembley.

Palace se convirtió en el equipo número 45 en levantar la icónica Copa FA y el primer equipo en ganarla por primera vez desde Leicester en 2021.

En la edición de la temporada pasada también se implementó un cambio importante en las reglas por primera vez, ya que se eliminaron las repeticiones.

SunSport puede revelar si las repeticiones regresan esta temporada.

¿Hay repeticiones en la primera ronda de la Copa FA?

Tradicionalmente, cuando las eliminatorias de la Copa FA terminaban en empate antes de las semifinales, los dos equipos se enfrentaban en una repetición para decidir qué equipo pasaría a la siguiente ronda.

Sin embargo, la temporada pasada se cancelaron las repeticiones durante las rondas completas de la competición más antigua del fútbol.

La FA ha optado por mantener el mismo formato esta temporada, lo que significa que los partidos que estén empatados después de 90 minutos pasarán directamente a la prórroga y luego, potencialmente, a las sanciones.

Las repeticiones se utilizaron durante las rondas de clasificación de la Copa FA de esta temporada.

¿Cuáles son las eliminatorias de primera ronda de la Copa FA?

Todos los horarios de inicio son las 3:00 p. m. GMT, a menos que se indique lo contrario.

viernes 31 de octubre

19.30 h – Luton Town contra Forest Green Rovers – TNT Sports 1

Sábado 1 de noviembre

12:00 horas – Chelmsford City contra Braintree Town – TNT Sports 1 y 3

Weston Super Mare contra Aldershot Town

Ciudad de Salford contra ciudad de Lincoln

Colchester United contra MK Dons

Tranmere Rovers contra el condado de Stockport

Wigan Athletic contra Hemel Hempstead Town

Condado de Newport contra Gillingham

Cheltenham Town contra Bradford City

Barnsley contra la ciudad de York

Lectura contra Carlisle United

Bromley contra Bristol Rovers

Peterborough United contra Cardiff City

Oldham Athletic-Northampton Town

Crewe Alexandra contra Doncaster Rovers

Stevenage contra Chesterfield

Boreham Wood contra Crawley Town

Sutton United contra AFC Telford United

Bolton Wanderers-Huddersfield Town

Spennymoor Town contra Barrow

Wycombe Wanderers contra Plymouth Argyle

FC Halifax Town – Exeter City

Slough Town contra Altrincham

Wealdstone contra Southend United

Rotherham United contra Swindon Town

Grimsby Town contra Ebbsfleet United

Buxton contra Chatham Town

Burton Albion contra St Albans City

Blackpool contra Scunthorpe United

Cambridge United-Chester

AFC Wimbledon – Gateshead

Mansfield Town contra Harrogate Town

Macclesfield – AFC Totton

Fleetwood Town contra Barnet

17.30 h – Brackley Town contra el condado de Notts BBC Two / TNT Sports 3

domingo 2 de noviembre

12:00 p. m. – South Shields contra Shrewsbury Town TNT Sports 1

14:15 – Eastleigh contra Walsall BBC Two / TNT Sports 2

3:00 p.m. – Port Vale contra Maldon y Tiptree TNT Sports 1

17.15 h: Gainsborough Trinity vs Accrington Stanley TNT Sports 1

Lunes 3 de noviembre