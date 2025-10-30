¿Hay repeticiones de la Copa FA en la primera ronda? Explicación de las reglas de la prórroga y las penalizaciones

¡La primera ronda de la Copa FA comienza el viernes!
La temporada pasada, Crystal Palace se adjudicó la prestigiosa medalla de plata cuando los Eagles ganaron su primer gran trofeo con una victoria por 1-0 sobre el Manchester City.
Ahora el centrocampista del Arsenal Eberechi Eze llevó a los londinenses del sur a una victoria histórica en Wembley.
Palace se convirtió en el equipo número 45 en levantar la icónica Copa FA y el primer equipo en ganarla por primera vez desde Leicester en 2021.
En la edición de la temporada pasada también se implementó un cambio importante en las reglas por primera vez, ya que se eliminaron las repeticiones.
SunSport puede revelar si las repeticiones regresan esta temporada.
¿Hay repeticiones en la primera ronda de la Copa FA?
Tradicionalmente, cuando las eliminatorias de la Copa FA terminaban en empate antes de las semifinales, los dos equipos se enfrentaban en una repetición para decidir qué equipo pasaría a la siguiente ronda.
Sin embargo, la temporada pasada se cancelaron las repeticiones durante las rondas completas de la competición más antigua del fútbol.
La FA ha optado por mantener el mismo formato esta temporada, lo que significa que los partidos que estén empatados después de 90 minutos pasarán directamente a la prórroga y luego, potencialmente, a las sanciones.
Las repeticiones se utilizaron durante las rondas de clasificación de la Copa FA de esta temporada.
¿Cuáles son las eliminatorias de primera ronda de la Copa FA?
Todos los horarios de inicio son las 3:00 p. m. GMT, a menos que se indique lo contrario.
viernes 31 de octubre
- 19.30 h – Luton Town contra Forest Green Rovers – TNT Sports 1
Sábado 1 de noviembre
- 12:00 horas – Chelmsford City contra Braintree Town – TNT Sports 1 y 3
- Weston Super Mare contra Aldershot Town
- Ciudad de Salford contra ciudad de Lincoln
- Colchester United contra MK Dons
- Tranmere Rovers contra el condado de Stockport
- Wigan Athletic contra Hemel Hempstead Town
- Condado de Newport contra Gillingham
- Cheltenham Town contra Bradford City
- Barnsley contra la ciudad de York
- Lectura contra Carlisle United
- Bromley contra Bristol Rovers
- Peterborough United contra Cardiff City
- Oldham Athletic-Northampton Town
- Crewe Alexandra contra Doncaster Rovers
- Stevenage contra Chesterfield
- Boreham Wood contra Crawley Town
- Sutton United contra AFC Telford United
- Bolton Wanderers-Huddersfield Town
- Spennymoor Town contra Barrow
- Wycombe Wanderers contra Plymouth Argyle
- FC Halifax Town – Exeter City
- Slough Town contra Altrincham
- Wealdstone contra Southend United
- Rotherham United contra Swindon Town
- Grimsby Town contra Ebbsfleet United
- Buxton contra Chatham Town
- Burton Albion contra St Albans City
- Blackpool contra Scunthorpe United
- Cambridge United-Chester
- AFC Wimbledon – Gateshead
- Mansfield Town contra Harrogate Town
- Macclesfield – AFC Totton
- Fleetwood Town contra Barnet
- 17.30 h – Brackley Town contra el condado de Notts BBC Two / TNT Sports 3
domingo 2 de noviembre
- 12:00 p. m. – South Shields contra Shrewsbury Town TNT Sports 1
- 14:15 – Eastleigh contra Walsall BBC Two / TNT Sports 2
- 3:00 p.m. – Port Vale contra Maldon y Tiptree TNT Sports 1
- 17.15 h: Gainsborough Trinity vs Accrington Stanley TNT Sports 1
Lunes 3 de noviembre
- Tamworth contra Leyton Orient TNT Sports 1