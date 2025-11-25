HBO vuelve a visitar el ‘Super Bowl Shuffle’ de los Chicago Bears 40 años después

Los Chicago Bears no querían parecer arrogantes.

No querían maldecirse.

Ciertamente no querían proporcionar a sus oponentes material para el tablero de anuncios durante su intento de llevar un campeonato del Super Bowl a su ciudad natal después de la temporada de 1985.

Como dijo un gran grupo de jugadores de ese equipo, anunciado como Chicago Bears Shufflin’ Crew, en la letra de una de las canciones y videos musicales más improbables de la década de 1980: “No estamos aquí para comenzar sin problemas. Solo estamos aquí para hacer ‘The Super Bowl Shuffle'”.

Todos esos pensamientos pesaban en las mentes de los aproximadamente 30 jugadores que grabaron “The Super Bowl Shuffle” hace cuatro décadas este mes, varias semanas antes de que terminara la temporada regular de la NFL.

“Si no vamos al Super Bowl, seremos los idiotas más grandes de todos los tiempos”, dice el ex apoyador de los Bears y miembro del Salón de la Fama del fútbol profesional Mike Singletary en “The Shuffle”, una producción de NFL Films presentada por HBO Documentary Films. “Tenemos que ganar esto, hombre”.

Singletary es una de varias personas que comparten sus pensamientos y recuerdos sobre su participación en lo que se ha convertido en una querida reliquia durante el documental de 40 minutos que se estrena el martes a las 9 p. m. PST en HBO y en streaming en HBO Max. El director Jeff Cameron dijo a The Times que no es coincidencia que “The Shuffle” salga durante la temporada del 40 aniversario del único título de Super Bowl de los Bears.

“Aparte de algunos medios impresos o algunos artículos, nadie realmente había registrado toda la génesis, desarrollo y producción de ‘The Super Bowl Shuffle’, que está tan entrelazado con ese equipo”, dijo Cameron.

La canción fue una creación del empresario de Chicago Dick Meyer, quien había formado Red Label Records el año anterior. Con los Bears teniendo un buen comienzo en la temporada de 1985, Meyer pensó que un disco de hip-hop con muchas de las personalidades ya queridas de ese equipo podría tener cierto éxito en Chicago.

Muchos jugadores aceptaron participar después de enterarse de que parte de las ganancias se destinarían al Chicago Community Trust. “No estamos haciendo esto porque seamos codiciosos”, rapeó el corredor Walter Payton durante su verso, “los Bears lo están haciendo para alimentar a los necesitados”.

Otros jugadores destacados de los Bears incluyeron a Singletary, Gary Fencik, Willie Gault, Otis Wilson, Steve Fuller, Mike Richardson, Richard Dent, William “Refrigerator” Perry y Jim McMahon.

Las pistas vocales se grabaron el 21 de noviembre de 1985. Los Bears tenían marca de 11-0 en ese momento, después de una goleada de 44-0 sobre los Dallas Cowboys. Continuaron rodando el fin de semana siguiente con una victoria de 36-0 contra los Atlanta Falcons.

Pero su racha de perfección llegó a su fin el 2 de diciembre de 1985, con una desagradable derrota por 38-24 ante los Dolphins en Miami en “Monday Night Football”. Dio la casualidad de que el rodaje del vídeo musical de “The Super Bowl Shuffle” estaba programado para la mañana siguiente en Chicago.

De repente, Gault dijo en el documental: “Los chicos no quieren hacer el vídeo”.

Dos de las estrellas más importantes del equipo, Payton y McMahon, no aparecieron. Fueron agregados al video después de filmar sus partes un día después de la práctica.

“Fue muy audaz de nuestra parte hablar de ir al Super Bowl y ganarlo, ¿sabes?” McMahon dijo en el documental. “Aún nos quedan partidos por jugar y acabamos de perder”.

Los jugadores de los Chicago Bears, Mike Singletary (izquierda) y Gary Fencik, participan en el rodaje del vídeo musical ‘The Super Bowl Shuffle’ el 3 de diciembre de 1985, en el Park West de Chicago. (Paul Natkin/HBO/Getty Images)

Pero la filmación del video puede haber tenido beneficios inesperados para los jugadores que participaron.

“Si no fuera por ‘The Shuffle’, probablemente ni siquiera se juntarían” ese día, dijo Cameron al Times. “Probablemente no se ven hasta el miércoles porque tienen los martes libres después del lunes por la noche, y están de vuelta en la sala de cine o en el campo de práctica. No pueden olvidarse de la pérdida ni por un segundo, reunirse como un grupo de muchachos a quienes les gusta jugar entre ellos y que simplemente se aman”.

En imágenes detrás de escena proporcionadas al equipo de Cameron por la viuda de Meyer, Julia Meyer, se ve a los jugadores riendo y bromeando mientras intentan aprender algunos movimientos de baile y sincronizar los labios con sus partes, todo con distintos grados de éxito.

“Nos unimos de una manera que nunca podríamos haberlo hecho de otra manera”, dijo Singletary en el documental. “Esa fue la parte divertida de trabajar juntos en un ámbito totalmente diferente. Había chicos que eran suplentes enseñando a chicos que eran titulares. Nos mezclamos de una manera que nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer antes. Y se convirtió en un punto de unión que nos unió, nos reenfocó. ‘Esto es lo que dijimos que íbamos a hacer, vamos a hacerlo'”.

Los Bears no perdieron otro juego en su camino a derrotar a los New England Patriots 46-10 en el Super Bowl XX. Y “The Super Bowl Shuffle” fue un éxito en sí mismo, con una popularidad que se extendió mucho más allá de Chicago.

El sencillo pasó nueve semanas en el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto 41 y fue certificado oro por la Recording Industry Assn. de América (500.000 unidades movidas). El vídeo musical, lanzado comercialmente en VHS y Betamax, fue certificado platino (un millón de unidades movidas).

La canción incluso fue nominada a un Grammy en la categoría de “Mejor interpretación de R&B de un dúo o grupo con voz”, y finalmente perdió ante Prince and the Revolution por la canción “Kiss”.

“Creo que fue la unión perfecta de ese elenco de personajes de arriba hacia abajo… y el hecho de que, fuera del juego de Miami, por supuesto, siguieron ganando”, dijo Cameron. “Y no estuvo cerca. Creo que eso ciertamente ayuda a impulsar este video, junto con el ascenso de MTV. Fue una tormenta perfecta de un fenómeno cultural pop”.