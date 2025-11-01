‘Hizo lo mismo con Cunha’

El técnico del MANCHESTER UNITED, Ruben Amorim, habló efusivamente de Elliot Anderson antes del viaje de esta tarde a Nottingham Forest.

Los resurgidos Red Devils se dirigen al City Ground buscando lograr cuatro victorias seguidas.

Antes del partido, Amorim elogió mucho a Forest, y tres de sus estrellas en particular se ganaron sus elogios.

En declaraciones al locutor de la Premier League australiana, Stan Sport, el portugués dijo: “El ambiente va a ser diferente, nos cuesta un poco jugar fuera de casa.

“Cada jugada que haga Nottingham generará revuelo entre los fanáticos y debemos estar preparados para eso.

“Necesitamos hacer un juego diferente, tenemos que llegar al último tercio e intentar encontrar los espacios adecuados.

“Va a ser realmente difícil. Sean Dyche es realmente inteligente y tienen a (Morgan) Gibbs-White con mucho talento.

“Tienen a (Callum Hudson) Odoi, tienen muchos jugadores.

“(Elliot) Anderson… muy, muy buen jugador. Así que tienen soluciones. Tienen jugadores de primer nivel. Tienen un muy buen entrenador”.

Los fanáticos del United en las redes sociales estaban particularmente emocionados al ver estos elogios hacia Anderson, un jugador con el que se ha vinculado a los Red Devils en las últimas semanas.

Uno escribió: “¿Se le quitó el nombre a Anderson?”

Mientras que un segundo afirmó: “La última vez que mencionó a alguien fue Cunha”.

Y un tercero comentó: “Con Cunha hice lo mismo la temporada pasada”.

Aunque otro señaló: “¿Entonces compraremos Odoi también?”

Amorim, de 40 años, hizo comentarios similares sobre Cunha antes de la derrota del United por 1-0 ante los Wolves en abril.

Cuando se le preguntó sobre la gran racha que atravesaba el equipo de Molineux en ese momento con Vitor Pereira, Amorim dijo: “Creo que está haciendo un trabajo increíble, está jugando 3-4-3, lo está haciendo bastante bien y está cambiando algunos jugadores.

“Tiene jugadores de mucha calidad. Cunha, todos estos muchachos, tienen una calidad real, están frescos, así que sabemos que va a ser un partido difícil”.

Anderson, de 22 años, fichó por el Forest procedente del club infantil Newcastle en un contrato de £ 35 millones durante el verano de 2024.

Desde entonces, el centrocampista ha destacado en el City Ground, ayudándolos a clasificarse para Europa la temporada pasada.

Anderson también ha irrumpido en la configuración de Inglaterra, hasta ahora jugando cuatro partidos internacionales con Thomas Tuchel.