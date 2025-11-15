Hora de inicio, fecha, canal de TV, transmisión en vivo, tarjeta completa para la exitosa revancha de ESTA NOCHE

¡CHRIS EUBANK JR y Conor Benn se enfrentarán nuevamente en una revancha de gran éxito ESTA NOCHE!

Los dos rivales se enfrentaron por primera vez el 26 de abril en una pelea que cautivó al mundo del boxeo.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Eubank Jr superó por poco a su acérrimo enemigo después de 12 asaltos brutales mientras la pelea totalmente británica estuvo a la altura de las expectativas y fue sin duda un contendiente a Pelea del Año.

Los tres jueces anotaron 116-112 a favor de Eubank, quien elevó su cuenta de victorias a 35.

También se aseguró el derecho a fanfarronear en la disputa familiar que comenzó con sus padres, Chris y Nigel, hace 35 años.

Ahora Eubank Jr y Benn lo harán todo nuevamente para el deleite de los fanáticos de todo el mundo.

RONDA DOS Se confirma la revancha entre Chris Eubank Jr y Conor Benn mientras la pareja renueva su amarga rivalidad ‘asuntos pendientes’ El hermano de Eubank, Nathanael, critica al hermano separado de Benn, Harley

¿Cuándo es Eubank Jr vs Benn 2?

Eubank Jr vs Benn 2 se llevará a cabo ESTA NOCHE – Sábado 15 de noviembre .

. La tarjeta comenzará a las 4:45 p. m., hora del Reino Unido.

Las caminatas para el evento principal probablemente se llevarán a cabo alrededor de las 9:38 p.m., hora del Reino Unido.

El Tottenham Hotspur Stadium volverá a acoger el encuentro.

¿En qué canal de televisión se transmite Eubank Jr vs Benn 2 y se puede transmitir en vivo?

Eubank Jr vs Benn 2 se transmitirá exclusivamente en PPV de DAZN.

El PPV es un pago único de £24,99 e incluye siete días de acceso gratuito a toda la plataforma DAZN.

En el Reino Unido, también puedes registrarte en DAZN Ultimate Tier, su nuevo paquete de suscripción de nivel superior, que tiene un precio con descuento especial de £22,99 por mes durante los primeros 12 meses, reducido de £24,99 por mes.

Al registrarse en DAZN Ultimate Tier ahora, se incluirán el PPV Eubank Jr. vs Benn II, además de los PPV The Ring IV y Ring V que aún están por llegar este año, sin costo adicional.

Alternativamente, el blog en vivo del evento de SunSport le brindará una cobertura experta ronda por ronda.

¿Hay entradas disponibles para Benn vs Eubank? Ya están disponibles las ENTRADAS para la revancha masiva entre Chris Eubank Jr y Conor Benn La preventa se llevó a cabo el miércoles 17 de septiembre y pasó a venta general el jueves 18 de septiembre. La gran pelea tendrá lugar en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado 15 de noviembre. Las peleas preliminares, los horarios y los detalles del PPV aún no se han anunciado. Nuestro explicador tiene todo lo que necesita saber sobre las entradas para la gran pelea: cuánto cuestan y cómo comprarlas.

Tarjeta Eubank Jr vs Benn 2

Aquí están todos los combates confirmados hasta el momento:

EVENTO PRINCIPAL: Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – peso mediano

Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – peso mediano Jack Catterall contra Ekow Essuman – peso welter

Adam Azim contra Kurt Scoby – peso welter ligero

Richard Riakporhe contra Tommy Welch – peso pesado

Sam Gilley contra Ishmael Davis – Títulos de peso mediano ligero británico y de la Commonwealth

Mikie Tallon contra Fezan Shahid – peso súper mosca

Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – toda la información ¡ES HORA de la segunda ronda de la disputa familiar de esta generación! Chris Eubank Jr y Conor Benn vuelven a enfrentarse golpe por golpe mientras ambos rivales buscan enorgullecer a sus padres. La revancha de gran éxito se llevará a cabo en el estadio Tottenham Hotspur con capacidad para 62.000 espectadores el sábado 15 de noviembre. Eubank Jr superó por poco a su acérrimo enemigo después de 12 brutales asaltos en abril para asegurarse el derecho a fanfarronear en lo que sin duda fue un contendiente a la Pelea del Año. Y las dos superestrellas británicas bailarán una vez más mientras Eubank Jr pretende hacer el doblete mientras Benn busca venganza después de sufrir la primera derrota en su carrera. MIRA EUBANK JR VS BENN 2 SOLO EN DAZN INFORMACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS VIDEO *Si hace clic en un enlace en este cuadro, obtendremos ingresos de afiliados.

¿Qué se ha dicho?

Benn se mostró confiado en su conferencia de prensa posterior a la pelea y dijo: “Creo que ya terminó. Y no por mi culpa. Quiero decir, creo que le saqué mucho en la primera pelea”.

“Hay que verlo como cuando peleas contra un peso welter – y digo peso welter porque también puedo bajar de peso muy rápidamente – soy un tipo más pequeño y te metieron en el hospital por tres días.

“Sé que ganó la pelea, pero si miras el conjunto de golpes que lanzó versus cuántos yo lancé, estuve de regreso en el gimnasio el domingo. Estuvo en el hospital durante tres días. Entonces, ¿adónde irá a partir de ahora?”.

Mientras que Eubank Sr dice que su hijo no odia a Benn, sino que se centra en su promotor Eddie Hearn.

Explicó en el programa No Glove Lost de SunSport: “Permítanme hablar sobre el odio, que no proviene de ninguno de los dos, sino del promotor, el hijo de Barry Hearn.

“El odio está en él, no en los chicos. A mi hijo no le importa nada. Todo lo que está mirando es dinero y eso está bien, lo entiendo.

“¿Odio? No, Jr no está construido de esa manera. Él no lo estaría porque yo no estoy construido de esa manera.

“Conor es un joven extraordinario por lo profundamente que ama a su padre, su padre. Esa es una manera sorprendente y firme de ser para todo joven.

“Y les digo a los jóvenes: miren eso, es algo hermoso. El odio proviene del promotor”.