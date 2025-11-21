¿Hora de inicio, transmisión GRATUITA y premios en metálico mientras Beau Greaves aspira al título?

LA final del Campeonato Mundial Juvenil está AQUÍ, ¡y Luke Littler NO participará!

Es la temporada de Dartmas, y con el Campeonato Mundial de Dardos a la vuelta de la esquina, el mundo de los dardos asciende en Minehead.

Antes del enfrentamiento de Ally Pally, Luke Littler & Co centrarán su atención en las finales del Players Championship.

El nuevo número 1 del mundo casi cumplió una doble función este fin de semana, pero no pudo llegar a la final del Campeonato Mundial Juvenil.

Michael van Gerwen compitió en la primera final del Campeonato Mundial Juvenil de Dardos en Alexandra Palace hace 15 años, ¡y un nuevo maestro holandés participará este fin de semana!

deporte solar tiene todo lo que necesitas saber sobre la final del Campeonato Mundial Juvenil.

¿Cuándo es la final del Campeonato Mundial Juvenil de Dardos?

La final del Campeonato Mundial Juvenil tendrá lugar el 23 de noviembre.

La final tendrá lugar entre las semifinales y la final del Players Championship Finals en Butlins Minehead.

La acción se transmitirá EN VIVO en ITV4 y en el servicio de transmisión de ITV, ITVX.

Alternativamente, siga la cobertura de SunSport de la final y TODA la acción de Minehead con nuestro blog en vivo.

¿Quién juega la final del Campeonato Mundial Juvenil?

La final del Campeonato Mundial Juvenil verá al campeón defensor Gian van Veen enfrentarse a Beau Greaves.

Greaves sorprendió al número uno del mundo, Luke Littler, en las semifinales para llegar a la final.

Van Veen está en su tercera final consecutiva, perdiendo ante Littler en 2023 antes de vencer a Jurjen van der Velde en 2024.

El jugador holandés se ha hecho un nombre en la categoría absoluta este año, ganando el Campeonato de Europa por televisión.

Premio en metálico del Campeonato Mundial Juvenil

El premio total acumulado para el Campeonato Mundial Juvenil es de £100.000.

£18.000 de ese premio se repartirán entre Gian van Veen y Beau Greaves en Minehead.

Un desglose completo del premio en metálico es el siguiente: