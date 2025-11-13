Horario COMPLETO, resultados y canal de TV con Judd Trump y Mark Williams en acción

El prestigioso evento de billar Champion of Champions se celebra en Leicester por primera vez este año.

Una lista repleta de estrellas se dirige a las Midlands, incluido el número uno del mundo Judd Trump y el actual campeón Mark Williams.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

El icono galés se llevó a casa el cheque del ganador de £150.000 el año pasado, venciendo a Xiao Guodong por 10-6 en la final.

Ronnie O’Sullivan no pudo clasificarse porque no ha ganado una competición desde el Gran Premio Mundial en enero de 2024, y solo se invitó a participar a los ganadores de torneos importantes del último año.

¿Cuándo es el Campeón de Campeones 2025?

La acción comenzó el lunes 10 de noviembre.

La final tendrá lugar el domingo 16 de noviembre.

El Mattioli Arena de Leicester será la sede por primera vez.

Cómo ver el Campeón de Campeones 2025

Los fanáticos del Reino Unido pueden verlo GRATIS.

ITV4 está mostrando toda la acción.

Su plataforma de transmisión ITVX te permite mirar mientras viajas.

SunSport tendrá un blog en vivo para mantenerte actualizado con todos los resultados y noticias durante toda la semana.

TOMADO UN DESCANSO ITV transmitirá un importante torneo de billar a medida que se llegue a un acuerdo para impulsar a los fanáticos Fuera de señal Estrella furiosa del billar golpea una bola negra para finalizar el cuadro en el Campeonato Internacional

Calendario del Gran Premio de Xi’an 2025

Lunes 10 de noviembre

Grupo dos

Shaun Murphy 1-4 Lei Peifan

judd trump 4-1 Bai Yulu

4-1 Bai Yulu judd trump 6-2 Lei Peifan

Martes 11 de noviembre

grupo tres

kyren wilson 4-3 Jack Lisowski

4-3 Jack Lisowski Mark Allen 0-4 Zhao Xintong

Kyren Wilson 5-6 Zhao Xintong

Miércoles 12 de noviembre

grupo uno

Marcos Williams 4-0 Alfie carga

4-0 Alfie carga Marcos Selby 4-0 Stephen Maguire

4-0 Stephen Maguire Marcos Williams 5-6 Marcos Selby

Jueves 11 de noviembre

Grupo cuatro

Neil Robertson 4-1 Tom Ford

4-1 Tom Ford Juan Higgins 4-3 Xiao Guo Dong

4-3 Xiao Guo Dong Neil Robertson 6-4 John Higgins

Viernes 12 de noviembre

Semifinales

Zhao Xintong contra Judd Trump

Sábado 13 de noviembre

Mark Selby contra Neil Robertson

GIRO DE FEUD TURBOSO El hermano de Adam Peaty arrestado por amenazas de despedida de soltero enviadas a un atleta olímpico HORROR DE CHOCOLATE Los compradores de Tesco critican el precio “repugnante” de las latas Quality Street de 750 g

Domingo 14 de noviembre

Final