Horario COMPLETO, resultados y canal de TV con Judd Trump y Mark Williams en acción

El prestigioso evento de billar Champion of Champions se celebra en Leicester por primera vez este año.

Una lista repleta de estrellas se dirige a las Midlands, incluido el número uno del mundo Judd Trump y el actual campeón Mark Williams.

Gran Premio de Xi'an 2025 - Día 6
Mark Williams levantó el título el año pasadoCrédito: Getty

El icono galés se llevó a casa el cheque del ganador de £150.000 el año pasado, venciendo a Xiao Guodong por 10-6 en la final.

Ronnie O’Sullivan no pudo clasificarse porque no ha ganado una competición desde el Gran Premio Mundial en enero de 2024, y solo se invitó a participar a los ganadores de torneos importantes del último año.

¿Cuándo es el Campeón de Campeones 2025?

  • La acción comenzó el lunes 10 de noviembre.
  • La final tendrá lugar el domingo 16 de noviembre.
  • El Mattioli Arena de Leicester será la sede por primera vez.

Cómo ver el Campeón de Campeones 2025

  • Los fanáticos del Reino Unido pueden verlo GRATIS.
  • ITV4 está mostrando toda la acción.
  • Su plataforma de transmisión ITVX te permite mirar mientras viajas.
  • SunSport tendrá un blog en vivo para mantenerte actualizado con todos los resultados y noticias durante toda la semana.

Calendario del Gran Premio de Xi’an 2025

Lunes 10 de noviembre
Grupo dos

  • Shaun Murphy 1-4 Lei Peifan
  • judd trump 4-1 Bai Yulu
  • judd trump 6-2 Lei Peifan

Martes 11 de noviembre
grupo tres

  • kyren wilson 4-3 Jack Lisowski
  • Mark Allen 0-4 Zhao Xintong
  • Kyren Wilson 5-6 Zhao Xintong

Miércoles 12 de noviembre
grupo uno

  • Marcos Williams 4-0 Alfie carga
  • Marcos Selby 4-0 Stephen Maguire
  • Marcos Williams 5-6 Marcos Selby

Jueves 11 de noviembre
Grupo cuatro

  • Neil Robertson 4-1 Tom Ford
  • Juan Higgins 4-3 Xiao Guo Dong
  • Neil Robertson 6-4 John Higgins

Viernes 12 de noviembre
Semifinales

  • Zhao Xintong contra Judd Trump

Sábado 13 de noviembre

  • Mark Selby contra Neil Robertson

Domingo 14 de noviembre

Final



