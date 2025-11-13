Horario COMPLETO, resultados y canal de TV con Judd Trump y Mark Williams en acción

El prestigioso evento de billar Champion of Champions se celebra en Leicester por primera vez este año.
Una lista repleta de estrellas se dirige a las Midlands, incluido el número uno del mundo Judd Trump y el actual campeón Mark Williams.
El icono galés se llevó a casa el cheque del ganador de £150.000 el año pasado, venciendo a Xiao Guodong por 10-6 en la final.
Ronnie O’Sullivan no pudo clasificarse porque no ha ganado una competición desde el Gran Premio Mundial en enero de 2024, y solo se invitó a participar a los ganadores de torneos importantes del último año.
¿Cuándo es el Campeón de Campeones 2025?
- La acción comenzó el lunes 10 de noviembre.
- La final tendrá lugar el domingo 16 de noviembre.
- El Mattioli Arena de Leicester será la sede por primera vez.
Cómo ver el Campeón de Campeones 2025
- Los fanáticos del Reino Unido pueden verlo GRATIS.
- ITV4 está mostrando toda la acción.
- Su plataforma de transmisión ITVX te permite mirar mientras viajas.
- SunSport tendrá un blog en vivo para mantenerte actualizado con todos los resultados y noticias durante toda la semana.
Calendario del Gran Premio de Xi’an 2025
Lunes 10 de noviembre
Grupo dos
- Shaun Murphy 1-4 Lei Peifan
- judd trump 4-1 Bai Yulu
- judd trump 6-2 Lei Peifan
Martes 11 de noviembre
grupo tres
- kyren wilson 4-3 Jack Lisowski
- Mark Allen 0-4 Zhao Xintong
- Kyren Wilson 5-6 Zhao Xintong
Miércoles 12 de noviembre
grupo uno
- Marcos Williams 4-0 Alfie carga
- Marcos Selby 4-0 Stephen Maguire
- Marcos Williams 5-6 Marcos Selby
Jueves 11 de noviembre
Grupo cuatro
- Neil Robertson 4-1 Tom Ford
- Juan Higgins 4-3 Xiao Guo Dong
- Neil Robertson 6-4 John Higgins
Viernes 12 de noviembre
Semifinales
- Zhao Xintong contra Judd Trump
Sábado 13 de noviembre
- Mark Selby contra Neil Robertson
Domingo 14 de noviembre
Final