Horario COMPLETO, transmisión en vivo y canal de TV mientras Ronnie O’Sullivan sale

LAS principales estrellas del mundo se dirigirán a Arabia Saudita para el lucrativo Campeonato de Snooker de la Temporada de Riad ESTA SEMANA.

El torneo es mejor conocido por la bola de oro única, que vale 20 puntos y solo se puede colocar al final de una ruptura máxima de 147.

Judd Trump y el campeón mundial Zhao Xintong se encuentran entre los grandes nombres que buscarán conseguir el primer “supermáximo” de 167.

Ronnie O’Sullivan también entró, pero sufrió una vergonzosa derrota en la segunda ronda por 4-0 a manos de Shaun Murphy.

Si un jugador logra esta hazaña sin precedentes, se otorgará un gigantesco premio de bonificación valorado en 1 millón de dólares (760.000 libras esterlinas).

El año pasado, Mark Allen derrotó a Luca Brecel por 5-1 en la final para reclamar la corona y el premio mayor de £250.000 en Arabia Saudita.

SunSport le ofrece todos los detalles antes del campeonato de billar de la temporada de Riyadh, que hace girar dinero.

¿Cuándo es el Campeonato de Snooker de la Temporada de Riad 2025?

El Campeonato de Snooker de la Temporada de Riad 2025 comenzó el miércoles 19 de noviembre.

El torneo se extenderá hasta el viernes 21 de noviembre.

El anfitrión será el Globe Theatre de Riad en Boulevard City.

¿En qué canal de televisión se transmite el Campeonato de billar de la temporada de Riad 2025 y se puede transmitir en vivo?

El Campeonato de Snooker de la Temporada de Riad se retransmitirá en directo por TNT Sports 1 y 2.

El torneo se transmitirá en vivo en la aplicación/sitio web de Discovery+.

Alternativamente, el blog en vivo del evento de SunSport le brindará una cobertura completa desde Arabia Saudita.

Calendario del Campeonato de Snooker de la Temporada de Riad 2025

Miércoles 19 de noviembre

A partir de las 14:00 GMT

Shaun Murphy 4-0 Ziyad Alqabbani – Ronda 1

4-0 Ziyad Alqabbani – Ronda 1 Ding Junhui 4-0 Ayman Alamri – Ronda 1

A partir de las 19:00 GMT

Ronnie O’Sullivan 0-4 Shaun Murphy – Ronda 2

– Ronda 2 Juan Higgins 4-0 Ding Junhui – Ronda 2

Jueves 20 de noviembre

A partir de las 14:00 GMT

Kyren Wilson vs Neil Robertson – Cuartos de final

Mark Allen vs John Higgins – Cuartos de final

A partir de las 19:00 GMT

Judd Trump vs Mark Williams – Cuartos de final

Zhao Xintong vs Shaun Murphy – Cuartos de final

Viernes 21 de noviembre

A partir de las 14:00 GMT

A partir de las 19:00 GMT

¿Cuáles son las reglas en torno a la ‘bola de oro’?

Los organizadores del Riyadh Season Snooker Championship han confirmado que una bola número 23 estará disponible para los jugadores que tengan un descanso máximo de 147.

Valdrá la asombrosa cifra de 20 puntos, lo que elevará la puntuación de ese jugador específico a 167, lo que establecería un récord mundial.

La bola sólo se puede meter en el bote una vez que todas las demás bolas se hayan eliminado con éxito de la mesa.

Cada cuadro comenzará con la Bola Dorada en el cojín de viga al nivel de la mancha marrón.

Si un jugador accidentalmente mete la bola dorada al principio del cuadro o la golpea antes de golpear la bola objetivo, es una falta de cuatro puntos.

El Balón de Oro permanece sobre la mesa mientras un jugador pueda lograr un 147.

Si ya no es posible alcanzar un máximo, el árbitro retira la Balón de Oro de la mesa hasta el siguiente cuadro.

Si un jugador logra 147, tendrá la oportunidad de meter la Bola de Oro para anotar 20 puntos adicionales y completar una ruptura única de 167.

Si una estrella completa esta hazaña sin precedentes, recibirá 1 millón de dólares (760.000 libras esterlinas), el premio extra más grande en la historia del billar.