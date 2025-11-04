Il Est Francais corta para King George después de ‘mostrar toda su vieja chispa’ tras el cambio de entrenador

El IMPRESIONANTE cazador Il Est Francais está “mostrando toda su antigua chispa”, después de cambiar de entrenador de hijo a padre.

El novato de Grado 1, de quien se decía que “desafía la gravedad” con sus saltos, irrumpió en escena bajo la dirección de Noel George y Amanda Zetterholm al ganar el Kauto Star.

Fue superado tarde cuando se cansó en la King George Chase del año pasado en Kempton y sufrió una temporada decepcionante después de eso.

Il Est Francais se trasladó de la base francesa de George y Zetterholm al astillero Slad del padre de George, Tom, durante el verano a modo de prueba, y todos los involucrados trabajaron como un solo equipo.

Y el cambio de escenario parece haber encendido el Il Est Francais de antaño: la Caza Ladbrokes de 1965 en Ascot el 22 de noviembre posiblemente sea el primer paso hacia la gloria del Rey Jorge.

Aparentemente se ha corrido la voz sobre su resurgimiento, con su precio acortado para el éxito de taquilla del Boxing Day a tan solo 6-1.

Hace poco más de una semana medía unos 14 años.

Tom, un manejador ganador de múltiples Grado 1 detrás de jugadores como el ex rey de la persecución God’s Own, dijo: “Estoy muy contento con él, todo lo que le hemos pedido que haga lo ha hecho muy bien.

“El otro día fue a Worcester para una de las carreras escolares y lo disfrutó.

“No fue una gran carrera para él, pero básicamente dio la vuelta a Worcester y saltó muy bien y mostró toda la chispa que queríamos ver.

“Está realmente adaptado a las colinas y a todo lo demás que hay aquí ahora.

“Tengo un galope de milla y media (plano) también, así que él está haciendo un poco de todo, pero está muy adaptado a las colinas y tiene una buena rutina.

“Ha cambiado de forma. Noel estuvo hace unos días mirándolo y mirándolo y estaba encantado de cómo estaba.

“Tendrá otro día fuera muy pronto y luego nos inclinamos por postularlo en Ascot el 22 de noviembre.

“Parece estar disfrutando de su trabajo y de la vida y nosotros apenas estamos encontrando nuestro camino, pero esa será la primera entrada que tendrá de todos modos y si está listo, entonces huiremos y si no, no lo haremos”.

