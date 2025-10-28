Home Deportes Imprime nuestra ilustración conmemorativa de los Marineros para celebrar la temporada 2025

Imprime nuestra ilustración conmemorativa de los Marineros para celebrar la temporada 2025

By
Enrique Salazar
-
8
0


Qué temporada fue.

Después de ganar su primer título divisional en 24 años, los Marineros avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana y estuvieron muy cerca de poner fin a su sequía de Serie Mundial.

A pesar del final agonizante, hay mucho que celebrar sobre los Marineros de 2025. Eso es lo que hicimos con nuestro cartel conmemorativo, impreso en la edición del domingo de The Seattle Times.

¿No consigues la edición impresa? Haga clic derecho y descargue la imagen a continuación para imprimir su propia copia de 11×17.

Si desea pedir que este número del periódico dominical se envíe por correo ($15), o incluso una letra grande especial adecuada para enmarcar, vaya a la tienda del Seattle Times aquí.

pensando en el futuro
marineros fuera de temporada

El presidente de Operaciones de Béisbol, Jerry Dipoto, responde preguntas durante la conferencia de prensa de postemporada el jueves por la mañana en T-Mobile Park en Seattle, Washington, el 23 de octubre de 2025. 231483

Personal deportivo del Seattle Times.



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here