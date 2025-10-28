Imprime nuestra ilustración conmemorativa de los Marineros para celebrar la temporada 2025

Qué temporada fue.

Después de ganar su primer título divisional en 24 años, los Marineros avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana y estuvieron muy cerca de poner fin a su sequía de Serie Mundial.

A pesar del final agonizante, hay mucho que celebrar sobre los Marineros de 2025. Eso es lo que hicimos con nuestro cartel conmemorativo, impreso en la edición del domingo de The Seattle Times.

¿No consigues la edición impresa? Haga clic derecho y descargue la imagen a continuación para imprimir su propia copia de 11×17.

Si desea pedir que este número del periódico dominical se envíe por correo ($15), o incluso una letra grande especial adecuada para enmarcar, vaya a la tienda del Seattle Times aquí.