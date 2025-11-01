Informes: Muere Yoervis Medina, ex relevista de los Marineros, a los 37 años

Yoervis Medina, un relevista que firmó con los Marineros cuando tenía 16 años procedente de Venezuela en julio de 2005 y finalmente llegó a las Grandes Ligas con la organización en 2013, murió inesperadamente a los 37 años.

Según múltiples informes de medios en Venezuela, Medina sufrió un infarto mientras conducía en Carabobo, lo que provocó un accidente que le provocó la muerte el jueves.

Medina, un lanzador derecho con una recta sólida y una personalidad tranquila, hizo su debut en la MLB con los Marineros el 13 de abril de 2013, en el entonces Safeco Field contra los Tigres.

Lanzó en partes de tres temporadas en las Grandes Ligas para los Marineros. En 141 apariciones en la MLB, registró un récord de 10-9 con efectividad de 2.82 y dos salvamentos. En 146 entradas lanzadas, ponchó a 147 bateadores con 79 bases por bolas.

En mayo de 2015, fue traspasado a los Cachorros a cambio del receptor Welington Castillo, quien fue contratado para servir como respaldo de Mike Zunino.

Medina hizo siete apariciones con los Cachorros antes de ser designado para asignación. A pesar de pasar por otras dos organizaciones, nunca volvió a lanzar en las grandes ligas.

La muerte de Medina sigue a otra muerte repentina de un exjugador de los Marineros en las últimas semanas. El principal prospecto del ex Marineros, Jesús Montero, murió a principios de este mes después de un accidente de motocicleta, que también ocurrió en Venezuela.