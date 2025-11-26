Inglaterra podría tener que vencer a CUATRO gigantes en el camino de pesadilla hacia la final de la Copa del Mundo 2026 a medida que se revela el nuevo sistema de sorteo

INGLATERRA podría tener que vencer a CUATRO gigantes para ganar la Copa del Mundo.

Pero otro posible camino hacia la gloria podría hacer que el equipo de Thomas Tuchel obtenga un empate de ensueño hasta llegar a los cuartos de final.

Los jefes de la FIFA confirmaron el sorteo de cabezas de serie al estilo de Wimbledon para las Finales que significan Inglaterra debe evitar España o Argentina antes de las semifinales y no pueden enfrentarse Francia hasta el partido definitivo en el MetLife Stadium afuera Nueva York el 19 de julio.

significa Inglaterra serán los “principales cabezas de serie” efectivos en una cuarta parte del sorteo, una recompensa por ocupar el cuarto lugar en el ranking mundial de la FIFA.

Pero con 12 grupos, habrá tres equipos del bombo uno en cada cuarto del sorteo.

Coanfitriones México, Canadá y EE.UU Ya se han preasignado grupos, con Brasil, Alemania, Holanda, Portugal y Bélgica unirse a la élite separó a cuatro en el nivel superior.

Y como la FIFA insiste en que el resto del sorteo fuera de las ventajas específicas de la clasificación será “aleatorio”, deja abierta la perspectiva de una ruta de terror para Tuchel y sus hombres, o una que vería a los apostadores acudir a las casas de apuestas para apostar sobre el final de “60 años de dolor”.

El peor de los casos comenzaría con el empate de Inglaterra. Uruguay – que están invictos en tres encuentros de la Copa del Mundo contra los Tres Leones y que los eliminaron después de DOS partidos en Brasil en 2014.

En ese caso, Inglaterra se enfrentaría a la Noruega de Erling Haaland, que está en el bombo tres junto a Escocia.

Y el grupo podría entonces completarse con Ghana, que incluye a Antoine Semenyo del Bournemouth y al lateral del Tottenham Mohammed Kudus.

Eso sería bastante difícil, pero Inglaterra podría quedar encuadrada en el mismo sector del sorteo que Brasil Y Alemania.

Si bien ganar su grupo podría significar un tercer puesto en la primera ronda eliminatoria, luego podrían enfrentarse a Brasil en octavos de final (nuevamente, nunca han vencido a los sudamericanos en un partido competitivo) y a Alemania en cuartos de final.

Supere esas pruebas masivas y sería Argentina o España en semifinales, con uno de ellos o Francia esperando en el grande Manzanaademás de vencer a cuatro ganadores anteriores para hacerse con el trofeo de la Copa del Mundo.

Sin embargo, e igualmente posible, el camino podría ser muy diferente.

El empate ideal de Tuchel vería a Inglaterra en el mismo cuarto que Canadáy encabezando un grupo compuesto por AustraliaSudáfrica y Haití.

Luego podrían enfrentarse a los segundos de grupo, potencialmente Irán y luego Corea, en las dos primeras rondas eliminatorias, con un encuentro en cuartos de final con Bélgica o Canadá.

Las cosas se pondrían más difíciles con el mismo camino de los últimos cuatro, suponiendo que los cuatro primeros clasificados lleguen a esa etapa.

Pero tal viaje permitiría a Tuchel rotar a sus jugadores para asegurarse de que no se agoten jugando seis partidos completos solo para llegar al final del negocio, especialmente si Inglaterra no puede jugar en una de las cinco arenas techadas donde el control climático significará temperaturas de partido de solo 24 grados Celsius.