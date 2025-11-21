Intuit mantiene los derechos de nombre de Intuit Dome para los Juegos Olímpicos de 2028

Intuit es el primer nuevo socio fundador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 que aprovecha las oportunidades de nombramiento de sedes disponibles para los Juegos de Los Ángeles, ya que la empresa de tecnología financiera y LA28 anunciaron un acuerdo de patrocinio el viernes.

Según la asociación, Intuit mantendrá su nombre en Intuit Dome para las competencias olímpicas de baloncesto y trabajará con LA28 para ayudar a las pequeñas empresas de la ciudad, brindar a atletas estadounidenses selectos preparación de impuestos gratuita y ampliar la educación financiera para los estudiantes de la comunidad de Los Ángeles.

Anteriormente, el Comité Olímpico Internacional exigía “sedes limpias”, lo que requería eliminar toda mención de patrocinio corporativo. Ha requerido que los organizadores de LA28 utilicen nombres genéricos como Estadio Exposition Park para el Estadio BMO o Estadio 2028 para el Estadio SoFi.

Pero después de que el COI y LA28 anunciaran un acuerdo en agosto que abrió posibles derechos de nombre de lugares, el Honda Center (voleibol), el Peacock Theatre (levantamiento de pesas y boxeo) y el Comcast Squash Center en Universal Studios se convirtieron en los primeros lugares en contar con patrocinio corporativo. Honda y Comcast ya habían anunciado previamente acuerdos para convertirse en socios fundadores de LA28.

John Slusher, director ejecutivo de la operación comercial de LA28, creía que Intuit, que tiene una asociación de 23 años con los Clippers, habría sido un socio olímpico potencial sin importar nada, y dijo que el ritmo de las conversaciones se aceleró después de que los derechos del nombre estuvieron disponibles. El Intuit Dome albergará competiciones de baloncesto masculino y femenino que se encuentran entre los eventos olímpicos más populares y el baloncesto es uno de los pocos deportes que compite durante los Juegos, lo que le da al estadio una posición privilegiada en el foco olímpico.

“No era un edificio cualquiera. Era un edificio increíblemente importante y de última generación”, dijo Slusher en una entrevista con The Times. “Y obviamente se relaciona muy bien con su inversión en Los Ángeles y lo que están haciendo con el domo en este momento”.

Intuit Dome abrió en 2024 para los Clippers. Aclamado por su uso innovador de la tecnología, su enorme tablero de halo y su gran sección de fanáticos denominada “The Wall”, el proyecto del propietario de los Clippers, Steve Ballmer, ya aseguró los derechos de hospedaje para el Juego de Estrellas de la NBA en febrero.

“Intuit está increíblemente orgulloso de ser socio fundador de los Juegos LA28”, dijo el director de marketing de Intuit, Thomas Ranese, en un comunicado. “Nuestro compromiso de impulsar la prosperidad se alinea perfectamente con el espíritu del movimiento: celebrar la determinación, el optimismo y la creencia en lo que es posible. Así como los atletas luchan por el oro, empoderamos a los consumidores y a las empresas para que superen sus objetivos financieros con confianza”.

Se han iniciado conversaciones con socios sobre los derechos de nombre de las sedes temporales, dijo Slusher, comenzando con las empresas que ya participan en el programa The Olympic Partner (TOP). Si bien todavía no se han cerrado acuerdos para lugares temporales, los comentarios iniciales de los socios “parecen increíblemente entusiasmados”, dijo Slusher.

Los derechos de denominación del lugar abrieron una fuente de ingresos nunca antes aprovechada para los Juegos de 2028, que se espera que cuesten alrededor de 7.100 millones de dólares. Los organizadores esperan cubrir al menos 2.500 millones de dólares con patrocinio nacional. Los términos financieros del contrato del viernes no fueron revelados, pero se informa que las asociaciones a nivel fundador comienzan en aproximadamente $200 millones, según Sports Business Journal.

El comité organizador tenía altas expectativas de marketing de cara a 2025. Con la esperanza de capitalizar los exitosos Juegos de París de 2024, el grupo pretendía conseguir entre 800 millones y 1.000 millones de dólares en acuerdos este año y alcanzar un total de 2.000 millones de dólares a principios de 2026. Después de anunciar tres asociaciones de nivel fundador este año entre Intuit, Honda y Starbucks, Slusher dice que cree que el equipo está en camino de alcanzar sus objetivos.

“Estamos muy seguros de que lo que dijimos entonces será cierto”, dijo Slusher. “Así que nos sentimos muy bien con el progreso. Creo que vimos un impulso increíble en el primer trimestre, y ahora lo que estamos viendo es el mismo impulso… Estamos muy entusiasmados con esto y con más por venir”.

Hasta el último acuerdo importa cuando nos acercamos a la ceremonia de apertura del 14 de julio de 2028. Cualquier deuda contraída por la operación de los Juegos por parte de LA28 recaerá en Los Ángeles. La ciudad tiene que pagar los primeros $270 millones en costos adicionales, California se hará cargo de los siguientes $270 millones y el resto recaerá en Los Ángeles.